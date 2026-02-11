Președintele american Donald Trump a publicat marți noi imagini ale „Marii Săli de Bal” și a declarat că aceasta „va fi utilizată și pentru viitoarele inaugurări prezidențiale”. „Două imagini ale Marii Săli de Bal construite pe terenul minunatei noastre Case Albe - este în limita bugetului și înainte de termen!” a declarat Trump despre construcția de pe fostul teren al aripii estice demolate, anunță ABC News.

În postarea de pe rețelele sociale, Trump a afirmat că noua sală de bal „va fi utilizată și pentru viitoarele inaugurări prezidențiale”, datorită „caracteristicilor structurale, de siguranță și securitate fără precedent” ale acesteia.

„Două imagini ale Marii Săli de Bal construite pe amplasamentul minunatei noastre Case Albe – Este în limita bugetului și înainte de termen! Când va fi finalizată, va fi cea mai frumoasă Sală de Bal construită vreodată în lume, una pe care președinții au căutat-o ​​timp de peste 150 de ani — iar acum o primesc pe CEA MAI BUNĂ! Datorită caracteristicilor sale structurale, de siguranță și de securitate fără precedent, va fi folosită și pentru viitoarele inaugurări prezidențiale. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Potrivit Bibliotecii Congresului, Constituția stabilește textul jurământului de inaugurare, dar nu dictează locul în care trebuie să aibă loc ceremonia.

Biblioteca Congresului adaugă că, în secolul XXI, „inaugurările au loc de obicei în fața clădirii Capitoliului SUA”, dar adaugă că „au existat multe alte locuri de inaugurare în istoria națiunii”.

Trump a declarat inițial în iulie că proiectul sălii de bal în valoare de 300 de milioane de dolari nu va afecta structura existentă a Casei Albe. Ulterior, când echipele au început să demoleze aripa estică, un oficial a declarat că „întreaga aripă estică va fi modernizată” odată cu construirea sălii de bal imense, cu o suprafață de 8.361 de metri pătrați.

Sala de Bal pe care și-o dorește Donald Trump. Sursa: Donald Trump via Truth Social

Fundația Națională pentru Conservarea Patrimoniului Istoric a intentat un proces pentru a opri proiectul.

În ianuarie, un judecător federal care prezida procesul și-a exprimat îndoielile cu privire la argumentul administrației Trump potrivit căruia președintele are autoritatea legală de a întreprinde renovările și de a le finanța cu donații private. Judecătorul a declarat că decizia privind blocarea planurilor de renovare ale lui Trump va fi luată, „sperăm”, în această lună.

Editor : C.A.