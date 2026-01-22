Live TV

Video Trump a prezentat la Davos proiectul „Noua Gaza”: zgârie-nori de lux pe litoralul palestinian. „Voi avea mare succes, va fi frumos”

Donald Trump
Donald Trump la Davos Foto: Profimedia
„Un proiect magistral”

Preşedintele american Donald Trump şi-a dezvăluit joi planul pentru o „Nouă Gaza”, care ar transforma teritoriul palestinian devastat într-un complex luxos de zgârie-nori pe malul mării, un proiect care ar putea fi finalizat în termen de trei ani, anunță AFP.

„Voi avea mare succes în Gaza, va fi frumos”, a declarat preşedintele SUA în timp ce îşi prezenta controversatul „Consiliu de Pace” la Davos, creat iniţial pentru a pune capăt conflictului dintre Hamas şi Israel.

„Sunt un dezvoltator imobiliar în suflet (...) şi am spus, uitaţi-vă la acest teren de pe malul mării, uitaţi-vă la această superbă bucată de pământ, ce ar putea fi aici pentru atâţia oameni”, a spus Trump în marja Forumului Economic Mondial, care are loc în staţiunea de schi elveţiană.

Ginerele său Jared Kushner, care nu are nicio funcţie oficială, dar acţionează, între altele, ca emisar pentru conflictul din Gaza, a apreciat la rândul său că acest „proiect magistral” este destinat unui „succes fulminant”.

Prezentând o schiţă cu zeci de blocuri turn de apartamente cu terasă cu vedere la o alee umbrită, el a promis că acest peisaj va înlocui ruinele lăsate de războiul lansat de Israel în Gaza, după atacul sângeros al mişcării islamiste palestiniene Hamas asupra teritoriului său din 7 octombrie 2023.

„În Orientul Mijlociu se construiesc astfel de oraşe, pentru două sau trei milioane de oameni, se fac în trei ani", a spus el. „Este realizabil în trei ani dacă vrem să fie".

Kushner a mai estimat că ar fi nevoie de investiţii de 25 de miliarde de dolari pentru a reconstrui infrastructura şi serviciile publice din teritoriul palestinian.

În 10 ani, PIB al Gazei ar ajunge la 10 miliarde de dolari, iar venitul mediu al gospodăriilor ar ajunge la 13.000 de dolari, datorită „ocupării 100% a forţei de muncă şi oportunităţilor pentru toţi", a anticipat el.

Potrivit lui Kushner, deja „Comitetul naţional pentru administrarea Gazei", menit să funcţioneze sub auspiciile Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump, a primit o propunere din partea dezvoltatorului imobiliar israelian Yakir Gabay.

Acesta s-a oferit „voluntar nu pentru profit, ci urmându-şi cu adevărat inima", a afirmat Jared Kushner. „Aşadar, în următoarele 100 de zile, vom continua neabătut să ne asigurăm că acest lucru se va întâmpla", a adăugat el.

Ginerele lui Trump a mai estimat că dezarmarea completă a Hamas, în conformitate cu acordul de încetare a focului încheiat în octombrie, îi va convinge pe investitori şi donatori. „Vor exista oportunităţi fantastice de investiţii", a concluzionat Kushner.

Potrivit Reuters, imaginile prezentate de Jared Kushner au creat tabloul unei coaste mediteraneene pline de turnuri strălucitoare, asemănătoare cu vederile din Dubai sau Singapore, cu zone rezervate dezvoltării rezidenţiale, centrelor de date şi parcurilor industriale, sugerând că reamenajarea ar urma să înceapă la Rafah, în sud, o zonă aflată sub control militar israelian complet.

Prezentarea nu a abordat însă probleme cheie, cum ar fi cea a drepturilor de proprietate sau compensaţiile pentru palestinienii care şi-au pierdut casele, afacerile şi mijloacele de trai în timpul războiului.

Kushner nu a precizat nici cine va finanţa reamenajarea, care ar necesita mai întâi debarasarea a circa 68 de milioane de tone de moloz şi resturi de la război.

În următoarele săptămâni va avea loc o conferinţă la Washington, „unde vom anunţa o mulţime de contribuţii ce vor fi făcute (...) din sectorul privat", a spus el, fără a oferi detalii.

Imaginile prezentate joi au fost aproape identice cu cele „scurse" către Wall Street Journal în decembrie; ziarul a relatat atunci că SUA s-au oferit să „susţină" 20% din proiectul de reamenajare, fără a intra în detalii, a mai notat Reuters.

Documentele care vor parafa pacea în Ucraina sunt aproape gata, spune Zelenski. Unde va avea loc summitul trilateral cu SUA și Rusia

