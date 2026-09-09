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Video Trump a publicat un video de șase minute cu cel mai cunoscut luptător moldovean de MMA. Cine este „Hulk”

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Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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Președintele SUA, Donald Trump, a distribuit pe canalul său de Truth Social un clip video de 5 minuate și 59 de secunde cu un montaj de la o luptă câștigată de către luptătorul moldovean de MMA, Ion Cuțelaba. Postarea liderului de la Casa Albă nu este însoțită de vreun comentariu care să o explice. 

Postarea liderului de peste Ocean a stârnit numeroase comentarii în rândul fanilor din întreaga lume. 

Internauții au comentat atât despre abilitățile de luptător ale lui Cuțelaba, cât și despre ce ar putea însemna acest mesaj postat de Trump.

„Pentru că stilul de luptă al lui Cuțelaba este incredibil...”, a scris unul dintre utilizatorii rețelei sociale. Un altul a adăugat: „Ion este o bestie”.

La mijlocul lunii martie, luptătorul moldovean Ion Cuțelaba, cunoscut sub porecla „Hulk din Moldova”, a obținut o victorie impresionantă la turneul UFC Fight Night 269 din Las Vegas. El l-a învins pe francezul Umar Sy.

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Editor : A.R.

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