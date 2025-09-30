Live TV

Video Trump a răbufnit în fața generalilor: „Nu-mi vor da mie Premiul Nobel, ci vreunui tip care n-a făcut nimic”. Ce spune despre Putin

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png - 2025-09-28T173605.203
Donald Trump. Foto. Leon Neal/ Getty Images

Preşedintele Donald Trump și-a repetat marţi, în discursul ţinut în faţa liderilor militari americani, afirmaţiile potrivit cărora a rezolvat mai multe războaie şi conflicte, dar se așteaptă ca Premiul Nobel pentru Pace să nu meargă la el, ci la o persoană fără merite, anunță The New York Post.

Trump a invocat frecvent succesul său în rezolvarea conflictelor internaţionale, prezentându-se drept un pacificator global, care merită prestigioasa distincţie. pe care înaintea lui au luat-o patru preşedinţi americani: Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter şi Barack Obama.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Vei primi Premiul Nobel? Clar, nu. Îl vor acorda unui tip care nu a făcut absolut nimic. Îl vor acorda unui tip care a scris o carte despre mintea lui Donald Trump şi despre ce a fost necesar pentru a rezolva războaiele, iar acesta va primi Premiul Nobel”, le-a spus Trump liderilor militari americani din întreaga lume, chemaţi de şeful Pentagonului la Quantico, în Virginia, pentru o reuniune de nivel înalt mai puţin obişnuită, relatează Reuters.

Trump şi-a început discursul în faţa liderilor militari americani cu afirmaţii pe care le-a repetat adesea în ultima vreme despre impactul său asupra conflictelor globale şi a liderilor străini: „Am rezolvat atât de multe războaie de când suntem aici. Suntem aici de aproape nouă luni”, a declarat el.

Trump a folosit o combinaţie de ameninţări, stimulente şi puterea funcţiei sale pentru a modela comportamentul aliaţilor şi al duşmanilor. Printre succesele sale el enumeră rezolvarea conflictelor dintre Armenia şi Azerbaidjan, Cambodgia şi Thailanda, India şi Pakistan, precum şi Serbia şi Kosovo, arată Reuters.

Unii lideri străini, inclusiv cei din India, au contestat faptul că presiunea SUA a dus la pace. Alţii, inclusiv cei din Cambodgia, au spus că presiunea lui Trump a fost utilă.

Unele conflicte rămân însă nerezolvate, inclusiv cel dintre Rusia şi Ucraina. Referindu-se la întâlnire pe care o preconiza între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderul rus Vladimir Putin, Trump a declarat: „Singurul mod în care putem face asta este prin forţă. Adică, dacă am fi slabi, nici măcar nu mi-ar răspunde la telefon”, a susţinut el.

„Sunt atât de dezamăgit de preşedintele Putin”, a mărturisit Donald Trump. „Am crezut că va termina cu acest lucru. Ar fi trebuit să termine războiul într-o săptămână. Şi i-am spus: «Ai luptat patru ani într-un război care ar fi trebuit să dureze o săptămână. Eşti un tigru de hârtie?»”, a repetat Trump cuvinte pe care le-a mai spus şi cu altă ocazie.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
frunze tomnatice si oameni in parc
2
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Viktor Orban
3
Viktor Orban: Ucraina nu e o țară suverană. Faptul că două, trei sau patru drone ungare...
șofer care conduce o mașină de la distanță
4
Tehnologia care ar putea face să dispară mașinile personale. Germania, prima țară din...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
5
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”...
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
Digi Sport
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
trafic
Cea mai ieftină asigurare RCA din România nu va mai fi disponibilă...
French President Emmanuel Macron Hosts A Lunch For The commemoration Of The 100th Anniversary Of The End Of The First World War
„Ești un tigru de hârtie?” Donald Trump îl umilește pe Vladimir Putin...
nicusor dan face declaratii
Nicuşor Dan, despre anularea alegerilor: Avem dovada că au fost...
Garda Națională
Orașele „periculoase” din SUA, folosite ca „terenuri de antrenament”...
Ultimele știri
Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european
Cum s-a folosit Călin Georgescu de Tik Tok. Nicușor Dan vrea reglementarea rețelelor sociale
Ce crede Nicuşor Dan despre aderarea Serbiei la UE: „Este nevoie de voință politică și de nişte standarde”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0829006524
Criză politică în SUA: guvernul se îndreaptă spre primul blocaj bugetar din ultimii 6 ani. Negocierile din Congres, în impas
profimedia-1041909798
Președintele SUA a anunțat că se gândește să facă armata „mai mare”. Trump spune că alegerea sa „a făcut diferența” în recrutări
profimedia-1041912798
Trump și-a amintit de conflictul cu Medvedev în discursul din fața generalilor SUA: „O persoană stupidă. A folosit cuvântul nuclear”
generali americani la intalnirea cu trump
Motivul neverosimil pentru care Donald Trump ar concedia generali ai armatei americane
Vladimir Putin
„Putin știe în adâncul sufletului că nu poate câștiga războiul”, crede Keith Kellogg. Ce spune despre doborârea avioanelor rusești
Partenerii noștri
Pe Roz
S-a măritat cu un bărbat cu 19 ani mai mare și va avea un copil cu el. A ignorat și reacția părinților: "Tata...
Cancan
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Fanatik.ro
La 27 de ani, una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume trece prin clipe grele. Anunțul făcut...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Cum a fost surprinsă iubita lui Daniel Bîrligea, după FCSB – Oțelul. Fotbalistul și-a arătat sentimentele
Adevărul
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără...
Playtech
Ce faci când primești o factură greșită la utilități. Drepturile tale și obligația furnizorului
Digi FM
Andreea Raicu, declarații ferme despre viața personală: „Celibatul nu este o lipsă, ci o alegere asumată”
Digi Sport
Aryna Sabalenka "a șocat audiența" cu imaginile postate
Pro FM
Elena, fosta soție a lui CRBL, transformare spectaculoasă care a stârnit valuri de comentarii: „Divorțul...
Film Now
70 de ani de la moartea cuceritorului James Dean. O mare pasiune i-a adus sfârșitul la doar 24 de ani
Adevarul
Cum recrutează mafioții „tinere blonde” pentru a ucide și mutila rivalii în atacuri cu bombe „artizanele”, în...
Newsweek
Vești bune: Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
Digi FM
Uimitor! Un aventurier polonez devine primul om care urcă și coboară Everestul pe schiuri, fără oxigen...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Jennifer Lopez, deranjată că nu a fost luată în serios ca actriță: „Întotdeauna am avut dificultăți”
UTV
Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre viața personală. „Căsătoria mă sperie foarte tare. Ultima relație a fost...