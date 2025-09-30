Preşedintele Donald Trump și-a repetat marţi, în discursul ţinut în faţa liderilor militari americani, afirmaţiile potrivit cărora a rezolvat mai multe războaie şi conflicte, dar se așteaptă ca Premiul Nobel pentru Pace să nu meargă la el, ci la o persoană fără merite, anunță The New York Post.

Trump a invocat frecvent succesul său în rezolvarea conflictelor internaţionale, prezentându-se drept un pacificator global, care merită prestigioasa distincţie. pe care înaintea lui au luat-o patru preşedinţi americani: Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter şi Barack Obama.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Vei primi Premiul Nobel? Clar, nu. Îl vor acorda unui tip care nu a făcut absolut nimic. Îl vor acorda unui tip care a scris o carte despre mintea lui Donald Trump şi despre ce a fost necesar pentru a rezolva războaiele, iar acesta va primi Premiul Nobel”, le-a spus Trump liderilor militari americani din întreaga lume, chemaţi de şeful Pentagonului la Quantico, în Virginia, pentru o reuniune de nivel înalt mai puţin obişnuită, relatează Reuters.

Trump şi-a început discursul în faţa liderilor militari americani cu afirmaţii pe care le-a repetat adesea în ultima vreme despre impactul său asupra conflictelor globale şi a liderilor străini: „Am rezolvat atât de multe războaie de când suntem aici. Suntem aici de aproape nouă luni”, a declarat el.

Trump a folosit o combinaţie de ameninţări, stimulente şi puterea funcţiei sale pentru a modela comportamentul aliaţilor şi al duşmanilor. Printre succesele sale el enumeră rezolvarea conflictelor dintre Armenia şi Azerbaidjan, Cambodgia şi Thailanda, India şi Pakistan, precum şi Serbia şi Kosovo, arată Reuters.

Unii lideri străini, inclusiv cei din India, au contestat faptul că presiunea SUA a dus la pace. Alţii, inclusiv cei din Cambodgia, au spus că presiunea lui Trump a fost utilă.

Unele conflicte rămân însă nerezolvate, inclusiv cel dintre Rusia şi Ucraina. Referindu-se la întâlnire pe care o preconiza între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderul rus Vladimir Putin, Trump a declarat: „Singurul mod în care putem face asta este prin forţă. Adică, dacă am fi slabi, nici măcar nu mi-ar răspunde la telefon”, a susţinut el.

„Sunt atât de dezamăgit de preşedintele Putin”, a mărturisit Donald Trump. „Am crezut că va termina cu acest lucru. Ar fi trebuit să termine războiul într-o săptămână. Şi i-am spus: «Ai luptat patru ani într-un război care ar fi trebuit să dureze o săptămână. Eşti un tigru de hârtie?»”, a repetat Trump cuvinte pe care le-a mai spus şi cu altă ocazie.

Editor : C.A.