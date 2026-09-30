Trump a renunţat la recursul împotriva plăţii unor compensaţii către o scriitoare care l-a acuzat de viol

Preşedintele american Donald Trump a renunţat marţi la un proces pe care l-a deschis pentru a suspenda aplicarea unei hotărâri judecătoreşti prin care, după ce a fost condamnat definitiv într-un proces civil pentru agresiune sexuală şi defăimare, a fost obligat să-i plătească scriitoarei fostă jurnalistă Jean Carroll daune morale de 5,6 milioane de dolari.

Suma de 5,6 milioane de dolari, din care cinci milioane reprezintă compensaţiile şi diferenţa corespunde unor dobânzi, a fost iniţial blocată într-un cont escrow al instanţei şi apoi transferată în iulie către Jean Carroll, în urma dispoziţiei unui judecător, după ce Curtea Supremă a SUA a refuzat la sfârşitul lunii iunie să admită examinarea recursului formulat de Trump împotriva condamnării sale în acest dosar, astfel că hotărârea a rămas definitivă.

Rămas fără căi de atac împotriva sentinţei pe fond, Trump a încercat totuşi printr-un recurs să suspende aplicarea dispoziţiei de plată emise de respectivul judecător. În cele din urmă, el a renunţat acum la acest demers, astfel că nu mai poate recupera cele 5,6 milioane de dolari, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Acuzat de viol

Potrivit versiunii lui Jean Carroll, în prezent în vârstă de 82 de ani şi care a fost jurnalistă la revista de modă „Elle”, Trump ar fi violat-o în anul 1996 într-o cabină de probă a unui magazin din Manhattan. Însă actualul preşedinte a susţinut că acuzaţia este o farsă şi a negat inclusiv că ar fi cunoscut-o vreodată pe Jean Carroll.

Trump fost condamnat în luna mai 2023 la plata a cinci milioane de dolari către reclamantă, dar a formulat recurs. Instanţa care a judecat recursul nu a probat infracţiunea de viol, dar a menţinut sentinţa anterioară şi i-a dispus lui Trump să-i plătească lui Jean Carroll 2,02 milioane de dolari pentru agresiune sexuală şi 2,98 de milioane pentru defăimare.

În lipsa probelor, instanţa s-a bazat pe o înregistrare audio apărută în campania electorală pentru alegerile câştigate de Trump în 2016, în care el s-a lăudat că a agresat sexual femei.

Coroborând această înregistrare cu acuzaţii asemănătoare formulate de alte două femei, Jessica Leeds şi Natasha Stoynoff, tribunalul a estimat rezonabil să considere că Trump „s-a comportat într-o manieră similară cu alte femei, un tipar de contacte fizice abrupte şi neconsimţite faţă de femei pe care abia le cunoştea”.

Al doilea proces

Într-un proces separat, deschis de Jean Carroll împotriva lui Donald Trump tot pentru defăimare pe acelaşi subiect, după ce el a continuat să nege faptele chiar şi după verdictul din primul proces, actualul preşedinte a fost condamnat în ianuarie 2024 să-i plătească reclamantei o despăgubire încă şi mai mare, de 83,3 milioane de dolari, hotărâre de asemenea confirmată în apel.

Preşedintele nu a efectuat deocamdată nicio plată în urma acestei a doua decizii.

Trump a susţinut la ambele procese că nu o cunoaşte pe Carroll, că ea oricum nu este „genul lui”, că este „nebună” şi că a fabricat acuzaţiile de viol pentru a-şi promova cartea de memorii.

Editor : B.P.