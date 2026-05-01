Administrația președintelui american Donald Trump nu a inclus finanțarea ajutorului militar pentru Ucraina în cadrul programului „Ukraine Security Assistance Initiative” (USAI) în proiectul de buget al apărării pentru anul fiscal 2027.

Acest lucru a devenit cunoscut în cadrul audierilor din Comisia Senatului SUA pentru forțele armate, unde senatorii au întrebat direct reprezentanții Pentagonului dacă au înțeles corect că cererea bugetară nu prevede fonduri pentru USAI. „Da, este corect. În acest buget nu există finanțare pentru USAI”, — a răspuns Jules Hurst, directorul financiar interimar al Ministerului Apărării al SUA.

În același timp, volumul total al cheltuielilor de apărare solicitate de Statele Unite pentru anul 2027 se ridică la aproximativ 1,5 trilioane de dolari — o cifră record, cu 50% mai mare decât nivelul actual. Decizia finală privind bugetul revine Congresului, care poate aduce modificări documentului. Versiunea finală este așteptată în toamnă — până la 1 octombrie, începutul noului an fiscal.

Programul USAI funcționează din 2016 și reprezintă unul dintre principalele canale de sprijin militar pentru Kiev, permițând Pentagonului să plaseze comenzi de armament și echipamente pentru Forțele Armate ale Ucrainei direct la producători.

Sprijinul militar acordat Ucrainei de către SUA a început să crească după agresiunea rusă din 2014. După invazia pe scară largă, volumul total al ajutorului acordat Ucrainei prin diferite programe a depășit 60 de miliarde de dolari. Cu toate acestea, odată cu revenirea lui Trump la Casa Albă în 2025, alocarea de noi pachete de ajutor a încetat de fapt (au continuat doar livrările în baza alocărilor aprobate anterior sub administrația lui Joe Biden). Sub presiunea democraților, în bugetele pentru 2025 și 2026 s-au reușit să fie incluse doar sume simbolice — câteva sute de milioane de dolari.

