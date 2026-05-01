Trump a tăiat ajutorul militar american pentru Ucraina din proiectul de buget pentru 2027

Administrația președintelui american Donald Trump nu a inclus finanțarea ajutorului militar pentru Ucraina în cadrul programului „Ukraine Security Assistance Initiative” (USAI) în proiectul de buget al apărării pentru anul fiscal 2027.

Acest lucru a devenit cunoscut în cadrul audierilor din Comisia Senatului SUA pentru forțele armate, unde senatorii au întrebat direct reprezentanții Pentagonului dacă au înțeles corect că cererea bugetară nu prevede fonduri pentru USAI. „Da, este corect. În acest buget nu există finanțare pentru USAI”, — a răspuns Jules Hurst, directorul financiar interimar al Ministerului Apărării al SUA.

În același timp, volumul total al cheltuielilor de apărare solicitate de Statele Unite pentru anul 2027 se ridică la aproximativ 1,5 trilioane de dolari — o cifră record, cu 50% mai mare decât nivelul actual. Decizia finală privind bugetul revine Congresului, care poate aduce modificări documentului. Versiunea finală este așteptată în toamnă — până la 1 octombrie, începutul noului an fiscal.

Programul USAI funcționează din 2016 și reprezintă unul dintre principalele canale de sprijin militar pentru Kiev, permițând Pentagonului să plaseze comenzi de armament și echipamente pentru Forțele Armate ale Ucrainei direct la producători.

Sprijinul militar acordat Ucrainei de către SUA a început să crească după agresiunea rusă din 2014. După invazia pe scară largă, volumul total al ajutorului acordat Ucrainei prin diferite programe a depășit 60 de miliarde de dolari. Cu toate acestea, odată cu revenirea lui Trump la Casa Albă în 2025, alocarea de noi pachete de ajutor a încetat de fapt (au continuat doar livrările în baza alocărilor aprobate anterior sub administrația lui Joe Biden). Sub presiunea democraților, în bugetele pentru 2025 și 2026 s-au reușit să fie incluse doar sume simbolice — câteva sute de milioane de dolari.

Top Citite
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
1
Scenariul lui Ilie Bolojan dacă trece moțiunea de cenzură: „PNL ar putea rămâne la...
victoria stoiciu BUCURESTI - CONFERINTA - FDSC - LANSARE STUDIU IMIGRATIE - 26 SE
2
Victoria Stoiciu, după ce i s-a spus să demisioneze din Senat: Am muncit pentru...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
3
Simion spune în ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de...
un om lucreaza la panouri solare pe casa
4
„Victorie pentru românii care produc energie acasă”. Legea prosumatorilor, declarată...
WhatsApp Image 2026-05-01 at 11.12.17
5
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul...
Te-ar putea interesa și:
președintele Ucrainei înconjurat de militari, într-o vizită la o bază militară
Ucraina începe o reformă a forţelor armate. Zelenski anunță solde mai mari și demobilizări treptate
SUKHOI Su-57 Russian stealth fighter. Photo: Xinhua
Lovituri la 1700 de kilometri de linia frontului. Ucraina ar fi distrus două avioane de ultimă generație ale Rusiei
Cimitirul wagner din Rusia
Numărul soldaților ruși uciși în Ucraina de la începutul războiului. Morțile confirmate de BBC și Mediazona
A refinery in Russia's Tuapse on fire after drone attack.
Ucraina lovește pentru a patra oară portul rusesc Tuapse de la Marea Neagră. Zona rămâne în stare de urgență
volodimir zelenski
Răspunsul lui Zelenski la propunerea lui Putin pentru un armistițiu de Ziua Victoriei
Recomandările redacţiei
dragos pislaru (1)
România pierde peste 458 de milioane de euro din cererea nr. 3 de...
oana toiu mae
Oana Țoiu, despre declasificarea dosarelor din anii '90: „Nu văd cui...
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
Trump anunță taxe cu 25% mai mari pentru autoturismele europene care...
tren cfr calatori
Răspunsul unui fost secretar de stat pentru Radu Miruță, care a...
