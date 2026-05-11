Trump a trimis avioane spion în apropierea Cubei. A făcut același lucru înainte de capturarea lui Maduro sau invadarea Iranului

În largul coastelor Cubei, zborurile de recunoaștere ale SUA s-au intensificat brusc, scrie CNN, citând propria analiză a datelor aeronautice publice.

Începând cu 4 februarie, forțele navale și aeriene ale SUA au efectuat cel puțin 25 de astfel de zboruri. Până în februarie, o astfel de activitate în această zonă era aproape inexistentă, notează CNN.

Majoritatea zborurilor au avut loc în apropierea celor două mari orașe ale Cubei — Havana și Santiago de Cuba. Cea mai mare parte a zborurilor a fost efectuată de avioane de patrulare P-8A Poseidon, destinate supravegherii și recunoașterii. De asemenea, au fost utilizate avioane RC-135V Rivet Joint, specializate în recunoaștere radio-electronică, și câteva drone de recunoaștere la altitudine mare MQ-4C Triton.

Pentagonul a refuzat să comenteze.

CNN subliniază că situații similare, în care intensificarea retoricii din partea administrației Trump a fost însoțită de o creștere a numărului de zboruri de recunoaștere, au precedat capturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, la începutul lunii ianuarie 2026, precum și declanșarea operațiunii SUA în Iran în februarie.

În ultimele săptămâni, declarațiile publice ale lui Trump împotriva Cubei s-au înăsprit vizibil, notează CNN. Președintele SUA a redistribuit pe rețelele sociale un comentariu potrivit căruia va vizita „Havana liberă” înainte de a părăsi funcția. Câteva zile mai târziu, Trump a dispus blocada petrolieră a insulei.

Criza din relațiile dintre SUA și Cuba s-a agravat odată cu revenirea lui Donald Trump la funcția de președinte în 2025. De la începutul anului 2026, Washingtonul a intensificat presiunea asupra Cubei și a impus, de fapt, un blocaj asupra livrărilor de combustibil pe mare.

Acest lucru a dus la o criză energetică extrem de gravă și la întreruperi de curent electric pe întreaga insulă. Trump însuși a declarat în repetate rânduri că guvernul cubanez are „probleme mari” și că SUA sunt pregătite pentru o „absorbție prietenoasă”.

