Trump a trimis un ultimatum Venezuelei după ce l-a capturat pe Maduro. Dacă solicitarea va fi îndeplinită va înfuria Rusia și China

donald trump in biroul oval
Donald Trump. Foto: Profimedia

Administrația lui Donald Trump a cerut președintelui interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, să „expulzeze” din țară Rusia, China, Iranul și Cuba, precum și să rupă legăturile economice cu acestea, au declarat surse bine informate pentru ABC News.

De asemenea, potrivit acestora, Venezuela trebuie să accepte o cooperare exclusivă cu SUA în domeniul extracției de petrol și să acorde prioritate Statelor Unite în vânzarea petrolului greu. Autoritățile din această țară latino-americană trebuie să îndeplinească aceste cerințe înainte ca Washingtonul să le permită să extragă mai mult petrol, au menționat interlocutorii postului de televiziune.

Potrivit uneia dintre surse, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat la o ședință închisă cu membrii Congresului, pe 5 ianuarie, că Washingtonul poate obliga Venezuela să ia aceste măsuri, deoarece tancurile sale petroliere sunt supraîncărcate. Rubio a menționat că Caracas are doar câteva săptămâni la dispoziție înainte de a deveni insolvabil din punct de vedere financiar fără a-și vinde rezervele de petrol. Anterior, Trump a declarat că autoritățile provizorii din Venezuela vor transfera SUA între 30 și 50 de milioane de barili de petrol. Potrivit șefului Casei Albe, materia primă va fi vândută la prețul pieței, iar fondurile vor fi controlate personal de acesta, pentru a „garanta utilizarea lor în beneficiul poporului venezuelean și al Statelor Unite”.

Anterior, surse Politico au informat că administrația Trump a cerut președintelui interimar al Venezuelei să oprească traficul de droguri, să expulzeze din țară agenții iranieni, cubanezi și alți „agenți ostili Washingtonului”, precum și să înceteze vânzarea de petrol către adversarii SUA. În plus, oficialii americani se așteaptă ca Rodríguez să contribuie la organizarea de alegeri libere în Venezuela și, în cele din urmă, să demisioneze.

La mijlocul lunii decembrie 2025, Trump a instituit un blocaj maritim pentru petrolierele sancționate care se îndreptau spre și dinspre Venezuela. La 3 ianuarie, trupele americane l-au capturat pe președintele țării, Nicolas Maduro, în cadrul unei operațiuni speciale. După aceea, șeful Casei Albe a confirmat că blocada maritimă împotriva petrolierelor continuă să fie în vigoare. Venezuela deține cele mai mari rezerve de petrol din lume (aproximativ 17%). Cu toate acestea, din cauza gestionării ineficiente, a naționalizării și a sancțiunilor, produce mai puțin de 1% din petrolul mondial.

