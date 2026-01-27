Live TV

Trump a uitat cuvântul Alzheimer în timp ce vorbea despre boala neurodegenerativă a tatălui său. Ce spune nepoata președintelui SUA

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Profimedia
„Observ acea expresie de căprioară în lumina farurilor” 

Președintele Donald Trump a părut să uite cum se numește boala Alzheimer în timpul unei conversații cu un jurnalist în care a negat că ar suferi de această afecțiune, potrivit HuffPost

Momentul a avut loc în timpul unui interviu cu Ben Terris de la New York Magazine și a fost descris în detaliu într-un amplu material privind întrebările referitoare la starea de sănătate a președintelui. 

Trump s-a lăudat că tatăl său, Fred Trump, care a murit în 1999 la vârsta de 93 de ani, nu a avut probleme de sănătate până la o vârstă foarte înaintată. Trump a încercat să explice acest lucru într-o conversație la care a participat și purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, potrivit lui Terris: 

„La o anumită vârstă, cam la 86, 87 de ani, a început să aibă, cum se numește?” A arătat spre frunte și s-a uitat la Leavitt, căutând cuvântul care îi scăpase. 

„Alzheimer”, a spus Leavitt. 

„Ceva de genul Alzheimer”, a spus Trump. „Ei bine, eu nu am asta.” 

„Vă gândiți vreodată la asta?”, l-a întrebat jurnalistul. 

„Nu, nu mă gândesc deloc la asta. Știi de ce?”, a spus Trump. „Pentru că, oricare ar fi, atitudinea mea este indiferentă.” 

Trump a explicat, de asemenea, că nu a adormit în timpul unei recente ședințe a Cabinetului, chiar dacă părea să fi ațipit. 

„E plictisitor de moarte”, a spus el. „Mă plimb prin cameră și am 28 de oameni – ultima ședință a durat trei ore și jumătate. Trebuie să stau și să ascult, și îmi mișc mâna ca oamenii să știe că ascult. Aud fiecare cuvânt și abia aștept să ies.” 

În plus, Trump a insistat că se simte „la fel ca acum 40 de ani”, în timp ce medicii săi au confirmat că nu au nicio îngrijorare cu privire la starea de sănătate a președintelui. 

La un moment dat, în timp ce Trump se uita în gol, Terris l-a întrebat pe colonelul James Jones, asistent medical, cine este mai sănătos: Trump sau fostul președinte Barack Obama? 

Jones, care a deținut o funcție medicală de rang înalt în administrația Obama, a răspuns: „Președintele Trump”. 

„Observ acea expresie de căprioară în lumina farurilor” 

Nepoata președintelui a sugerat că unchiul ei ar putea suferi de Alzheimer, pe baza expresiei sale faciale „ca o căprioară în lumina farurilor”, care îi amintește de tatăl președintelui, transmite The Times.

Mary Trump, care are o atitudine critică față de unchiul ei, a spus că a văzut în el trăsături ale bunicului ei, Fred Trump, pe care l-a observat luptându-se cu această boală degenerativă înainte de a muri, la vârsta de 93 de ani, în 1999.  

„Uneori pare că nu este orientat în timp și spațiu”, a declarat Mary Trump, în vârstă de 60 de ani, pentru New York Magazine, referindu-se la unchiul ei. „Și, ocazional, observ acea expresie de căprioară în lumina farurilor.” 

Editor : A.C.

