Trump acordă Arabiei Saudite statutul de „aliat major non-NATO”, după ce bin Salman a anunțat investiții de un trilion de dolari în SUA

Data publicării:
Trump Welcomes Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman
Donald Trump l-a primit pe prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman la Casa Albă. Foto: Profimedia

Președintele Donald Trump a declarat marți că Statele Unite și Arabia Saudită au încheiat un acord de securitate care va facilita transferurile de arme și va consolida relațiile dintre cele două țări. În conformitate cu acordul, Arabia Saudită va fi desemnată „aliat major non-NATO”, o relație formală care aprofundează cooperarea în domeniul apărării, dar nu include o garanție de securitate. Regatul se va alătura altor 19 țări din această categorie, o listă care include Israel, Iordania, Kuweit și Qatar, anunță Politico.

Arabia Saudită este de mult timp un important aliat al SUA în Orientul Mijlociu, dar relațiile dintre cele două țări au fost uneori tensionate din cauza problemelor legate de drepturile omului, politica petrolieră și Israel, printre altele.

Trump a acordat de mult timp prioritate relațiilor cu Regatul, vizitând țara în cadrul primelor sale călătorii în străinătate, atât în primul, cât și în al doilea mandat.

„O alianță mai puternică și mai capabilă va promova interesele ambelor țări și va servi interesului suprem al păcii”, a declarat Trump la o cină formală la Casa Albă cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman, liderul de facto al Arabiei Saudite.

Anunțul a urmat declarației prințului moștenitor că va crește investițiile țării sale în SUA de la aproximativ 600 de miliarde de dolari la aproape 1 trilion de dolari - și după ce Trump a respins o întrebare despre uciderea în 2018 a unui editorialist al Washington Post, în care Mohammed bin Salman a fost implicat de către CIA.

„Astăzi este o zi specială”, a declarat prințul moștenitor la cină. „Considerăm că orizontul cooperării economice între Arabia Saudită și America este mai mare și mai larg în multe domenii. Am semnat o serie de acorduri care pot deschide calea către o dezvoltare mai profundă a relațiilor în multe domenii”.

Pe lângă facilitarea transferurilor de arme, acordul va deschide Arabia Saudită ca locație pentru depozitarea armelor americane și va face țara eligibilă pentru a licita pentru contracte de întreținere și reparații ale Pentagonului și pentru a achiziționa muniție.

Statele Unite nu sunt obligate prin tratat să vină în apărarea țării, așa cum ar fi cazul cu aliații NATO.

