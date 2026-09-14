Trump acuză o „conspirație bolnavă” împotriva AI. „Singurul control de care are nevoie este un președinte puternic și inteligent”

Președintele american Donald Trump a susținut luni că Statele Unite dispun deja de instrumentele necesare pentru reglementarea și urmărirea penală a companiilor din domeniul inteligenței artificiale și a afirmat că există o „conspirație bolnavă” împotriva AI și a centrelor de date, relatează Reuters.

„Singurul control sau «măsuri de protecție» de care are nevoie AI este un președinte puternic și inteligent (cu IQ ridicat!), iar SUA dispun de așa ceva, din belșug!”, a scris Trump pe Truth Social.

„Avem deja o putere penală și de reglementare uriașă asupra acestor companii! Există o conspirație bolnavă împotriva AI și a centrelor de date, iar singurul care se bucură de asta este China”, a afirmat Donald Trump.

Editor : Ș.A.