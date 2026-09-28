Trump, acuzat de propagandă ilegală după o reclamă plătită din bani publici: „Voi plătiți factura”

Donald Trump este acuzat de opoziția din SUA de propagandă ilegală, după difuzarea unei reclame cu președintele american, finanțată din bani publici, cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Casa Albă respinge acuzațiile și susține că videoclipul este un „anunț de serviciu public”, nu o reclamă politică, potrivit AFP și Agerpres.

Preşedintele american apare într-un scurt clip alb-negru difuzat, potrivit presei americane, duminică, în timpul meciurilor de fotbal american.

Cu o figură serioasă, Donald Trump merge tăcut în faţa camerei video printr-un coridor, în timp ce pe fundal se aud fragmente din discursuri în care îi atacă pe cei care susţin războiul, pe comunişti şi pe mondialişti.

La sfârşitul videoclipului, care durează 30 de secunde şi se deschide cu cuvintele „Aceasta este ultima bătălie”, apare în partea de jos a ecranului următorul mesaj: „Plătit de guvernul american”.

Donald Trump a mai difuzat acest clip în 2023 pe reţeaua sa Truth Social, dar atunci menţiona că a fost finanţat din fondurile sale de campanie.

Difuzarea acestui videoclip, cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului, a fost criticată puternic de opoziţie.

„Este ilegal ca guvernul să folosească banii contribuabililor americani pentru a finanţa reclame politice. (...) Este propagandă şi voi plătiţi factura”, a declarat alesul democrat Mike Levin într-un mesaj video publicat luni pe X.

„Este propagandă. Este ilegal”, a declarat un senator al partidului de opoziţie, John Hickenlooper, într-un mesaj pe aceeaşi platformă.

Casa Albă a considerat că nu este vorba despre o reclamă politică, a cărei finanţare este foarte strict reglementată, ci despre un „anunţ de serviciu public”, pe care guvernul are dreptul să îl difuzeze.

Videoclipul este „educativ şi patriotic”, a precizat executivul într-un comunicat.

Un oficial american a adăugat că preşedintele Donald Trump nu se află pe buletinele de vot pentru alegerile legislative din această toamnă şi a considerat că videoclipul „nu îndeamnă la acţiune”.

Preşedintele Trump i-a îndemnat recent pe alegători să considere „ca şi cum ar fi el însuşi candidat” la aceste alegeri de la jumătatea mandatului, care i-ar putea costa pe republicani controlul asupra Congresului.

Săptămâna trecută a mai circulat, cu aceeaşi menţiune, „Plătită de guvernul american”, o altă reclamă care lăuda realizările preşedintelui şi relua sloganul său „America nu va fi niciodată o ţară comunistă”, în timp ce pe fundal se auzea o melodie care repeta „Love Me” („Iubeşte-mă”).

Editor : Ș.A.