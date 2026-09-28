Live TV

Trump, acuzat de propagandă ilegală după o reclamă plătită din bani publici: „Voi plătiți factura”

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Donald Trump este acuzat de opoziția din SUA de propagandă ilegală, după difuzarea unei reclame cu președintele american, finanțată din bani publici, cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Casa Albă respinge acuzațiile și susține că videoclipul este un „anunț de serviciu public”, nu o reclamă politică, potrivit AFP și Agerpres.

Preşedintele american apare într-un scurt clip alb-negru difuzat, potrivit presei americane, duminică, în timpul meciurilor de fotbal american.

Cu o figură serioasă, Donald Trump merge tăcut în faţa camerei video printr-un coridor, în timp ce pe fundal se aud fragmente din discursuri în care îi atacă pe cei care susţin războiul, pe comunişti şi pe mondialişti.

La sfârşitul videoclipului, care durează 30 de secunde şi se deschide cu cuvintele „Aceasta este ultima bătălie”, apare în partea de jos a ecranului următorul mesaj: „Plătit de guvernul american”.

Donald Trump a mai difuzat acest clip în 2023 pe reţeaua sa Truth Social, dar atunci menţiona că a fost finanţat din fondurile sale de campanie.

Difuzarea acestui videoclip, cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului, a fost criticată puternic de opoziţie.

„Este ilegal ca guvernul să folosească banii contribuabililor americani pentru a finanţa reclame politice. (...) Este propagandă şi voi plătiţi factura”, a declarat alesul democrat Mike Levin într-un mesaj video publicat luni pe X.

„Este propagandă. Este ilegal”, a declarat un senator al partidului de opoziţie, John Hickenlooper, într-un mesaj pe aceeaşi platformă.

Casa Albă a considerat că nu este vorba despre o reclamă politică, a cărei finanţare este foarte strict reglementată, ci despre un „anunţ de serviciu public”, pe care guvernul are dreptul să îl difuzeze.

Videoclipul este „educativ şi patriotic”, a precizat executivul într-un comunicat.

Un oficial american a adăugat că preşedintele Donald Trump nu se află pe buletinele de vot pentru alegerile legislative din această toamnă şi a considerat că videoclipul „nu îndeamnă la acţiune”.

Preşedintele Trump i-a îndemnat recent pe alegători să considere „ca şi cum ar fi el însuşi candidat” la aceste alegeri de la jumătatea mandatului, care i-ar putea costa pe republicani controlul asupra Congresului.

Săptămâna trecută a mai circulat, cu aceeaşi menţiune, „Plătită de guvernul american”, o altă reclamă care lăuda realizările preşedintelui şi relua sloganul său „America nu va fi niciodată o ţară comunistă”, în timp ce pe fundal se auzea o melodie care repeta „Love Me” („Iubeşte-mă”).

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - CEREMONIE - VICTIME HOLOCAUST - 27 I
1
Ambasadorul Marii Britanii, despre alegerile prezidentiale din Romania: Este foarte...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
2
Prima reacție a lui Grindeanu în scandalul ambasadoarei SUA în Grecia și dărâmarea...
Vortex polar în România. Foto Getty Images
3
Vortexul polar și El Nino pot schimba vremea în Europa. Climatolog: „Am putea avea...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_013_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Călin Georgescu, la ieșirea de la CAB: „Îi mulțumesc lui George Simion pentru...
siegfried muresan profimedia
5
Mureșan, despre telefonul primit de la Nicușor Dan: „S-a mai întâmplat în istoria noastră...
Ce i se întâmplă lui Leonard Doroftei pe străzile din România: ”Zici că le-am furat ceva”
Digi Sport
Ce i se întâmplă lui Leonard Doroftei pe străzile din România: ”Zici că le-am furat ceva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump profimedia
Ce este dispus Donald Trump să ofere în schimbul unor măsuri concrete din partea Iranului în domeniul nuclear (Axios)
politisti anglia baza raf profimedia
Presupusul complot de la baza RAF Fairford din Anglia: cei cinci suspecți, toți britanici, au fost eliberați pe cauțiune
Donald Trump Xi Jinping
Foie gras, delfini și prăjitoare de pâine: China și SUA reduc taxele reciproce pentru mărfuri în valoare de 30 de miliarde de dolari
volodimir zelenski si donald trump profimedia
Trump spune că l-a convins pe Zelenski să reducă atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești
Donald Trump Xi Jinping
Donald Trump i-a propus lui Xi Jinping ca SUA să vândă arme Chinei, spune ambasadorul american la Beijing
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - PROTECTIA COPILULUI - CEREMONIE
Ambasadorul SUA în România, după dezvăluirile WSJ referitoare la...
gica hagi INSTANT_SUEDIA_ROMANIA_02_INQUAM_Photos_Stefan_Constantin
Liga Națiunilor. România - Bosnia-Herţegovina, 0-1 ACUM. Meci fără...
siegfried muresan inquam octav ganea
Siegfried Mureşan: Suntem în jur la 200 de voturi certe. O să mai...
Ruffled Flags of European Union and Moldova. 3D Rendering
Republica Moldova, pregătită să facă următorul pas spre aderarea la...
Ultimele știri
Rusia sparge recordul cheltuielilor militare: buget de apărare uriaș pentru 2027, cel mai mare de la invazia Ucrainei
Două zile de la întâlnirea dintre Lavrov și ministrul german de externe. Putin a semnat: Activele locale ale Metro, sub control rusesc
CE lansează Coaliția europeană pentru alfabetizare. Roxana Mînzatu: Evaluarea PISA din 2025 ne arată cât de gravă este situația
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii scapă definitiv de griji pe 29 septembrie, sub influența lui Chiron retrograd
Cancan
Simona Halep l-a luat pe iubi milionar de la aeroport și l-a dus în cuibușorul lor de nebunii!
Fanatik.ro
Nicolae Stanciu vine lângă Cornel Dinu, la un capitol sensibil în istoria echipei naționale
editiadedimineata.ro
Reclame pro-Trump, plătite din bani publici. Casa Albă le numește „mesaje de interes public”
Fanatik.ro
Cele mai tari glume după ce Ianis Hagi a fost lăsat în afara lotului la meciul România – Bosnia. Foto
Adevărul
A murit jurnalistul Patrick André de Hillerin, unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu. Avea doar 52 de ani
Playtech
Unde s-a angajat Marian Godină după ce și-a dat demisia din Poliție. Ce spune despre noul său loc de muncă
Digi FM
Peste 100 de oameni s-au oferit să se căsătorească cu ea. Motivul pentru care femeia își caută urgent un soț
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un milion de vizualizări pentru șase secunde! Gesturile lui Ronaldo de după Norvegia - Portugalia fac...
Pro FM
Nicole Scherzinger s-a opărit cu apă clocotită cu doar o oră înainte de concert. Artista a urcat pe scenă cu...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Era un necunoscut, dar a uimit Hollywoodul. Cine este actorul despre care Richard Gere spune că a salvat...
Adevarul
Imagini cutremurătoare. Un grup rusesc de sabotaj folosește civili ucraineni drept scut uman
Newsweek
Casa de Pensii anunță dezastrul pentru zeci de mii de pensionari. Rămân fără pensie la 1 octombrie. De ce?
Digi FM
ANAF schimbă regulile. Românii ar putea scăpa de drumurile după acte. Ce documente nu vor mai trebui să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Momentul în care un emu evadat se bate cu un bărbat pe stradă. Pasărea l-a doborât cu o lovitură de cap
Film Now
Cum arată azi Jonathan Lipnicki, simpaticul puști din „Jerry Maguire”. Are 35 de ani și joacă în „Primetime”
UTV
Loredana Groza a întors toate privirile într-o rochie neagră transparentă. „Într-o lume plină de culoare...