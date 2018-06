Trump: „Am dreptul absolut să mă GRAŢIEZ singur”

Preşedintele american Donald Trump a scris pe Twitter că are „dreptul absolut să se graţieze”, dar că „nu a făcut nimic greşit”, relatează The Associated Press, citată de News.ro.

Foto: Guliver/GettyImages

Trump se apleacă în acest tweet asupra problemei dacă se poate graţia singur, în cazul în care procurorul special Robert Mueller stabileşte că s-a implicat în ancheta cu privire la amestecul Rusiei în alegerile din 2016.

Avocatul său Rudy Giuliani a sugerat, într-o serie de interviuri acordate duminică unor televiziuni americane, că Trump ar putea să aibă puterea să se graţieze singur, dar că ar fi neînţelept să o facă.

„Să se graţieze singur ar fi de negândit şi probabil va conduce la inculpare în vederea destituirii (impeachment) imediat”, a declarat Giuliani pentru emisiunea NBC „Meet the Press”.

„Aşa cum au declarat numeroşi jurişti, eu am dreptul absolut să mă GRAŢIEZ singur, dar de ce aş face-o, când nu am făcut nimic rău?”, a scris Trump pe Twitter.

„Numirea procurorului special este total NECONSTITUŢIONALĂ! În pofida acestui lucru, facem jocul pentru că eu, spre deosebire de democraţi, nu am făcut nimic rău!”, a scris el mai târziu.

Giuliani a făcut declaraţiile de duminică în contextul în care Casa Albă îşi consolidează apărarea şi atacă tot mai dur ancheta rusă.

El a subliniat că echipa de avocaţi a preşedintelui va lupta împotriva oricărui efort de a-l obliga pe Trump să depună mărturie în faţa unui mare juriu.