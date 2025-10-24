Live TV

Video Trump amenință că va pune capăt tuturor negocierilor comerciale cu Canada. „Mărul discordiei”: o reclamă care critică tarifele vamale

Data publicării:
Prime Minister Mark Carney Of Canada Departs The White House After Meeting With President Donald J. Trump - Washington, DC, 06 May 2025
Donald Trump și premierul Canadei, Mark Carney. Foto: Profimedia
Din articol
Reclama care l-a înfuriat pe Trump

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va încheia imediat toate negocierile comerciale cu Canada. Într-o postare pe Truth Social, Trump a scris că țara a difuzat un spot publicitar în care fostul președinte american Ronald Reagan vorbea negativ despre tarife, anunță BBC.

„Având în vedere comportamentul lor scandalos, TOATE NEGOCIERILE COMERCIALE CU CANADA SUNT ÎNCETATE PRIN PREZENTA”, a scris Trump joi seara.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Președintele SUA a impus o taxă de 35% asupra importurilor canadiene, deși a permis scutiri pentru mărfurile care intră sub incidența USMCA - un acord de liber schimb cu Mexic și Canada pe care Trump l-a negociat în timpul primului său mandat.

În reclama de un minut publicată săptămâna trecută de guvernul din Ontario, se aude vocea lui Reagan narând peste imagini care includ Bursa de Valori din New York și macarale împodobite cu steagurile Statelor Unite și Canadei.

Videoclipul prezintă un fragment dintr-un discurs radiofonic național al lui Reagan din 1987, axat pe comerțul exterior.

„Când cineva spune să impunem tarife asupra importurilor străine, pare că face un gest patriotic, protejând produsele și locurile de muncă americane. Și, uneori, pentru o scurtă perioadă, acest lucru funcționează, dar numai pentru o scurtă perioadă”, spune Reagan.

„Însă, pe termen lung, astfel de bariere comerciale afectează fiecare american, lucrător și consumator. Tarifele ridicate duc inevitabil la represalii din partea țărilor străine și la declanșarea unor războaie comerciale aprige... Piețele se micșorează și se prăbușesc, întreprinderile și industriile se închid, iar milioane de oameni își pierd locurile de muncă”, adaugă Reagan.

Reclama care l-a înfuriat pe Trump

În postarea care însoțește videoclipul, premierul Ontario, Doug Ford, a scris că „nu vom înceta niciodată să ne opunem tarifelor americane impuse Canadei”.

Într-o postare pe X, Fundația Ronald Reagan a afirmat că guvernul din Ontario a utilizat „fragmente audio și video selective” din declarațiile fostului președinte american cu privire la tarife.

„Guvernul din Ontario nu a solicitat și nu a primit permisiunea de a utiliza și edita declarațiile”, se adaugă în comunicat.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Fundația a afirmat că reclama „denaturează” discursul fostului președinte, fără a specifica motivul. Aceasta a declarat că fundația „analizează opțiunile legale”.

Reclama a fost difuzată în cadrul unei campanii în valoare de 75 de milioane de dolari canadieni (n.r. 54 de milioane de dolari) pe canalele de televiziune din SUA.
Trump a impus, de asemenea, taxe specifice sectorului asupra produselor canadiene, inclusiv 50% asupra metalelor și 25% asupra automobilelor.

Tarifele globale impuse de Casa Albă - în special pentru oțel, aluminiu și automobile - au afectat grav Canada, provocând pierderi de locuri de muncă și punând presiune pe întreprinderi.

Ambasada Chinei la Washington a utilizat, de asemenea, un clip similar cu Reagan într-o postare pe X pentru a pune la îndoială tarifele globale impuse de Trump la începutul acestui an.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
exercitiu militari romani, bucuresti
1
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
bloc afectat de explozie in rahova
2
Bujduveanu, după raportul preliminar al INSEMEX: „Cine a racordat la utilități imobilul...
masina
3
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
emil ganj
4
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
contor energie electrica
5
Bogdan Ivan: Avem o strategie de a reduce preţul pe kWh de la 1,55 la cât mai aproape de...
Probleme în familia lui Gigi Becali!
Digi Sport
Probleme în familia lui Gigi Becali!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan nu susține un referendum pe tema pensiilor magistraților...
Vladimir Putin și Donald Trump
Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat...
nicusor dan
Nicușor Dan, despre alegerile la Primăria Capitalei: „Am o preferință”
The Wider Image: Desert standoff fuels tensions
Care este următorul conflict pe care Donald Trump vrea să-l rezolve...
Ultimele știri
Președintele venezuelean Nicolas Maduro, apel către SUA: „Vă rog, fără război nebunesc!”. Trump, hotărât să înlăture „narcotraficanții”
Situație bizară în Bistrița: doi foști parteneri s-au ales cu ordine de protecție, unul împotriva celuilalt. Ce s-a întâmplat
Dependența Rusiei de China. Operațiunea militară a Moscovei „ar arăta ca un gunoi” fără ajutorul Beijingului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
White House Press Secretary Karoline Leavitt holds a press briefing at the White House in Washington
Casa Albă nu exclude o întâlnire Trump-Putin. Discuția Rubio-Lavrov nu a fost singurul motiv al anulării celei de la Budapesta
G20 leaders summit in Osaka
Donald Trump se va întâlni cu Xi Jinping joia viitoare, anunță Casa Albă
Cofondatorul Binance Changpeng Zhao.
Donald Trump l-a grațiat pe Changpeng Zhao, fondatorul platformei de criptomonede Binance
vladimir putin - octombrie 2025
Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse Rusiei nu îl vor face să cedeze
Screenshot 2025-10-22 150726
Trump: „Mi-am dat cuvântul țărilor arabe. Dacă va avea loc anexarea Cisiordaniei, Israelul va pierde sprijinul SUA”
Partenerii noștri
Pe Roz
Dakota Johnson, dezvăluiri neașteptate după despărțirea de Chris Martin. Semnalele care o pun în gardă când...
Cancan
România, LOVITĂ de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
Fanatik.ro
Albion Rrahmani, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu: „Un jucător foarte interesant”
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Top trei fotbaliști de la FCSB scoși în evidență de presa din Italia după meciul cu Bologna. Improvizația lui...
Adevărul
Descoperire șoc. Vaccinul ARNm anti-COVID, arma secretă care combate cancerul
Playtech
Copacii pe care nu ai voie să-i tai, chiar dacă sunt în curtea ta. Amenzile pot ajunge la 10.000 de lei
Digi FM
Cine sunt cei doi tineri care au fost descoperiți fără viață într-o mașină. Aveau 20 de ani și plănuiau să...
Digi Sport
Gigi Becali a găsit vinovatul după FCSB - Bologna 1-2: ”El a pierdut meciul! O să rupă banca”
Pro FM
AJ McLean de la Backstreet Boys, mărturisiri emoționante despre fiicele sale „uimitoare”. Gestul care i-a...
Film Now
Cum au rezistat Kristen Bell și Dax Shepard 12 ani împreună: „Compromisurile trebuie să funcționeze pentru...
Adevarul
A fost Elena Ceaușescu mai rea decât soțul ei? Miturile care i-au năruit imaginea idealizată de propaganda...
Newsweek
Pensie scăzută cu 100 lei la Mica Recalculare pentru un pensionar. Casa de Pensii: Nu e singurul caz
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Panică la Grădina Zoologică din San Diego. O gorilă a spart geamul incintei în fața vizitatorilor: „S-a...
Film Now
Actriță celebră și prietenă apropiată de Nicole Kidman, reacție neașteptată despre divorțul ei: „Sunt foarte...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...