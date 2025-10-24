Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va încheia imediat toate negocierile comerciale cu Canada. Într-o postare pe Truth Social, Trump a scris că țara a difuzat un spot publicitar în care fostul președinte american Ronald Reagan vorbea negativ despre tarife, anunță BBC.

„Având în vedere comportamentul lor scandalos, TOATE NEGOCIERILE COMERCIALE CU CANADA SUNT ÎNCETATE PRIN PREZENTA”, a scris Trump joi seara.

Președintele SUA a impus o taxă de 35% asupra importurilor canadiene, deși a permis scutiri pentru mărfurile care intră sub incidența USMCA - un acord de liber schimb cu Mexic și Canada pe care Trump l-a negociat în timpul primului său mandat.

În reclama de un minut publicată săptămâna trecută de guvernul din Ontario, se aude vocea lui Reagan narând peste imagini care includ Bursa de Valori din New York și macarale împodobite cu steagurile Statelor Unite și Canadei.

Videoclipul prezintă un fragment dintr-un discurs radiofonic național al lui Reagan din 1987, axat pe comerțul exterior.

„Când cineva spune să impunem tarife asupra importurilor străine, pare că face un gest patriotic, protejând produsele și locurile de muncă americane. Și, uneori, pentru o scurtă perioadă, acest lucru funcționează, dar numai pentru o scurtă perioadă”, spune Reagan.

„Însă, pe termen lung, astfel de bariere comerciale afectează fiecare american, lucrător și consumator. Tarifele ridicate duc inevitabil la represalii din partea țărilor străine și la declanșarea unor războaie comerciale aprige... Piețele se micșorează și se prăbușesc, întreprinderile și industriile se închid, iar milioane de oameni își pierd locurile de muncă”, adaugă Reagan.

Reclama care l-a înfuriat pe Trump

În postarea care însoțește videoclipul, premierul Ontario, Doug Ford, a scris că „nu vom înceta niciodată să ne opunem tarifelor americane impuse Canadei”.

Într-o postare pe X, Fundația Ronald Reagan a afirmat că guvernul din Ontario a utilizat „fragmente audio și video selective” din declarațiile fostului președinte american cu privire la tarife.

„Guvernul din Ontario nu a solicitat și nu a primit permisiunea de a utiliza și edita declarațiile”, se adaugă în comunicat.

Fundația a afirmat că reclama „denaturează” discursul fostului președinte, fără a specifica motivul. Aceasta a declarat că fundația „analizează opțiunile legale”.

Reclama a fost difuzată în cadrul unei campanii în valoare de 75 de milioane de dolari canadieni (n.r. 54 de milioane de dolari) pe canalele de televiziune din SUA.

Trump a impus, de asemenea, taxe specifice sectorului asupra produselor canadiene, inclusiv 50% asupra metalelor și 25% asupra automobilelor.

Tarifele globale impuse de Casa Albă - în special pentru oțel, aluminiu și automobile - au afectat grav Canada, provocând pierderi de locuri de muncă și punând presiune pe întreprinderi.

Ambasada Chinei la Washington a utilizat, de asemenea, un clip similar cu Reagan într-o postare pe X pentru a pune la îndoială tarifele globale impuse de Trump la începutul acestui an.

Editor : C.A.