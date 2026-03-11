Live TV

Trump ameninţă din nou Spania, întrucât „nu cooperează deloc” în războiul împotriva Iranului

Preşedintele american Donald Trump a acuzat miercuri Spania că „nu cooperează deloc” în războiul pornit de SUA şi Israel împotriva Iranului şi a criticat atitudinea „rea” a guvernului spaniol, reiterându-şi ameninţările de a întrerupe comerţul cu Spania, ţară care a obligat avioanele cisternă americane ce realimentează în zbor avioanele care bombardează Iranul să se mute la alte baze în Europa, transmite agenţia EFE.

„Cred că nu cooperează deloc. Cred că s-au comportat foarte rău, foarte rău. Probabil vom întrerupe comerţul cu Spania”, a răspuns Trump unei întrebări din partea presei despre colaborarea cu Spania în campania de bombardamente împotriva Iranului.

În opinia lui Trump, guvernul condus de Pedro Sanchez „s-a comportat foarte rău cu NATO”, întrucât a fost singurul care i-a respins cererea de a aloca un buget de 5% din PIB pentru apărare, notează EFE, citată de Agerpres.

„Oamenii în Spania sunt fantastici. Dar conducerea lor nu este atât de grozavă”, a susţinut Trump, care a mai criticat Spania pentru că nu a permis utilizarea bazelor aeriene Rota şi Moron de la Frontera pentru atacuri asupra Iranului. Prin urmare, aviaţia militară americană a fost nevoită să-şi mute din Spania către alte baze europene 15 avioane de alimentare KC-135, folosite de obicei pentru realimentarea cu combustibil în zbor a avioanelor de vânătoare şi bombardament care participă la operaţiunile militare.

Ameninţările lui Trump la adresa Spaniei cu represalii comerciale sunt însă dificil de pus în practică, în condiţiile în care este vorba despre o ţară membră a UE şi schimburile sale comerciale cu SUA se desfăşoară în baza cadrului comercial dintre UE şi SUA.

Editor : Liviu Cojan

