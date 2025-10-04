Live TV

Video Trump amenință Hamas că nu va tolera întârzieri în aplicarea planului de pace în Gaza: „Să se miște rapid, altfel totul va fi pierdut”

Data publicării:
80th Session of UN General Assembly in New York
Donald Trump / Sursa foto: Profimedia Images

Preşedintele american Donald Trump a avertizat sâmbătă mişcarea islamistă palestiniană Hamas că nu va „tolera nicio întârziere” în aplicarea planului său pentru liberarea ostaticilor pe care îi deţine în Fâşia Gaza, relatează AFP.

Emisarul lui Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, şi ginerele său, Jared Kushner, se deplasează în Egipt pentru a finaliza discuţiile privind condiţiile de eliberare a ostaticilor, a anunţat Casa Albă sâmbătă.

Donald Trump s-a declarat satisfăcut, într-un mesaj pe Truth Social, că „Israelul a pus capăt temporar bombardamentelor pentru a da eliberării ostaticilor şi unui acord de pace o şansă să se realizeze”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media


Armata israeliană a anunţat totuşi sâmbătă că îşi continuă operaţiunile în Fâşia Gaza, unde Apărarea civilă, care operează sub autoritatea Hamas, a anunţat un bombardament nocturn „violent” care s-a soldat cu şase morţi.

„Hamas trebuie să acţioneze rapid, pentru că în caz contrar toate opţiunile vor fi luate în calcul. Nu voi tolera nicio întârziere", a adăugat Donald Trump, excluzând de asemenea "orice rezultat în care Gaza ar continua să reprezinte o ameninţare” pentru Israel.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Să o facem rapid”, a insistat Donald Trump, referire la aplicarea planului său care prevede încetarea focului, eliberarea în 72 de ore a ostaticilor, retragerea în etape a armatei israeliene din Gaza, dezarmarea Hamas şi exilul combatanţilor săi.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jandarmi pe strada
1
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor...
george simion
2
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele...
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
3
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația...
creier uman studiu minte ratiune
4
Uitați de strălucirea tinereții: care este vârsta la care mintea umană atinge apogeul
Printul William
5
„Voi schimba monarhia când voi ajunge rege”. Declarațiile emoționante făcute de Prințul...
A rupt tăcerea, după ce toată lumea a spus că e noul iubit al vedetei care e cu 32 de ani mai mică decât el
Digi Sport
A rupt tăcerea, după ce toată lumea a spus că e noul iubit al vedetei care e cu 32 de ani mai mică decât el
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
oprescu politie
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, reţinut de polițiști lângă...
Bani
Reforma ajutoarelor sociale, ce plan are Coaliția. Toma: „Unii sunt...
andrej babis sustine un discurs
Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat alegerile...
300th Day Of Protest, Tbilisi, Georgia - 23 Sep 2025
Proteste violente în Georgia, în ziua în care au loc alegeri locale...
Ultimele știri
Incendiu la un centru de reabilitare pentru adulţi cu dizabilităţi. 27 de persoane aflate în clădire au fost evacuate
Emisarul Steve Witkoff și ginerele lui Trump merg în Egipt pentru noi discuții cu Hamas privind eliberarea ostaticilor
Copil de trei ani, găsit mort într-un canal din orașul Mărășești, județul Vrancea. Ar fi fost atacat de câini
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Trump Netanyahu
Planul lui Trump pentru Gaza, miză riscantă pentru Netanyahu. Deciziile care pot naște tensiuni în rândul politicienilor de la Tel Aviv
donald trump da noroc cu nicusor dan
Cristian Diaconescu: Lucrăm pentru o întâlnire Donald Trump – Nicușor Dan. Președintele dorește o vizită de substanță, nu de imagine
donald trump in biroul oval
Cum arată moneda de 1 dolar cu Donald Trump, pe care Trezoreria SUA are în vedere să o producă: „Nu sunt știri false aici”
palestinieni-gaza
Val de reacții internaționale după ce Hamas a fost de acord să elibereze toți ostaticii israelieni: „Cea mai bună șansă pentru pace”
Președintele SUA, Donald Trump
Nouă încercare eșuată de a debloca activitatea guvernului SUA. Trump ameninţă cu noi tăieri de locuri de muncă la nivel federal
Partenerii noștri
Pe Roz
Julia Roberts, despre viața de acasă, după ce cei trei copii ai săi s-au mutat: "Nu știu dacă să plâng acum e...
Cancan
P. Diddy, CONDAMNAT! Câți ani va sta artistul controversat în spatele gratiilor
Fanatik.ro
Un câștigător de Super Bowl a murit la 39 de ani. Cauzele decesului sunt necunoscute
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Video. „Rupe-i picioarele!”. Scene șocante la un meci de copii de 9 ani în București. Un părinte îi instigă...
Adevărul
Jurnalistul Charlie Ottley experimentează „aromele României”. Stă în beznă de trei zile: „În Marea Britanie...
Playtech
Cât consumă o centrală pe gaz în 24 de ore. Exemplu de calcul pentru apartament cu 2 sau 3 camere
Digi FM
A murit Remo Girone, cunoscut pentru rolul Tano Cariddi din „Caracatiţa”. Actorul avea 76 de ani
Digi Sport
După super-golul din lovitură liberă, Ianis Hagi a fost iar decisiv în Turcia! Nota primită
Pro FM
Céline Dion, răvășitoare într-un clip care a făcut furori pe rețelele sociale: „Sunt vie!” Artista a fost...
Film Now
Kieran Culkin și soția sa așteaptă al treilea copil. Jazz a respectat „pactul” pe care actorul din Succesion...
Adevarul
Țările din Balcani, lovite de exodul populației: „Când poți câștiga de trei ori mai mult, de ce ai rămâne...
Newsweek
Bolojan spune câți bani pierd pensionarii la pensie anul viitor. Nu vor fi creșteri nici în 2027
Digi FM
Curând vor aniversa 25 de ani de căsnicie. Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas, concurenți la un turneu...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Cum să-i întărești sistemul imunitar câinelui tău toamna. Trucul oferit de un medic veterinar
Film Now
Din Sydney până la Beverly Hills, în culisele imperiului imobiliar al lui Nicole Kidman și Keith Urban. Au...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...