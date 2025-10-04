Preşedintele american Donald Trump a avertizat sâmbătă mişcarea islamistă palestiniană Hamas că nu va „tolera nicio întârziere” în aplicarea planului său pentru liberarea ostaticilor pe care îi deţine în Fâşia Gaza, relatează AFP.



Emisarul lui Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, şi ginerele său, Jared Kushner, se deplasează în Egipt pentru a finaliza discuţiile privind condiţiile de eliberare a ostaticilor, a anunţat Casa Albă sâmbătă.



Donald Trump s-a declarat satisfăcut, într-un mesaj pe Truth Social, că „Israelul a pus capăt temporar bombardamentelor pentru a da eliberării ostaticilor şi unui acord de pace o şansă să se realizeze”.

Armata israeliană a anunţat totuşi sâmbătă că îşi continuă operaţiunile în Fâşia Gaza, unde Apărarea civilă, care operează sub autoritatea Hamas, a anunţat un bombardament nocturn „violent” care s-a soldat cu şase morţi.



„Hamas trebuie să acţioneze rapid, pentru că în caz contrar toate opţiunile vor fi luate în calcul. Nu voi tolera nicio întârziere", a adăugat Donald Trump, excluzând de asemenea "orice rezultat în care Gaza ar continua să reprezinte o ameninţare” pentru Israel.

„Să o facem rapid”, a insistat Donald Trump, referire la aplicarea planului său care prevede încetarea focului, eliberarea în 72 de ore a ostaticilor, retragerea în etape a armatei israeliene din Gaza, dezarmarea Hamas şi exilul combatanţilor săi.

Editor : C.A.