Trump amenință UE cu tarife vamale de 100% dacă taxează serviciile digitale ale companiilor americane: „Va fi impus imediat”

Președintele SUA, Donald Trump, amenință că va impune o taxă vamală de 100% țărilor europene care taxează serviciile digitale, adăugând că acordurile comerciale existente vor fi anulate, relatează Euronews.

Într-o postare pe rețelele sociale, Trump a criticat țările europene care, potrivit acestuia, discută despre introducerea „iminentă” a unor taxe asupra companiilor americane.

Președintele SUA a încercat în repetate rânduri să recurgă la tarife vamale pentru a descuraja impunerea unor astfel de taxe, însă multe țări caută să obțină venituri, pe măsură ce economiile lor se desfășoară din ce în ce mai mult în mediul digital, dominat de companiile americane.

El a adăugat că noua taxă ar înlocui orice acord comercial negociat anterior. Trump a afirmat că sancțiunea s-ar aplica oricărei țări care ar introduce o astfel de taxă, dar în postarea sa a menționat în mod special țările europene.

„Numeroase țări europene au discutat despre implementarea iminentă a unei taxe pe serviciile digitale aplicabile companiilor americane. Unele dintre aceste țări sunt pe punctul de a pune efectiv în aplicare această măsură. Prezenta declarație are rolul de a preciza că orice țară care impune o astfel de taxă va fi supusă imediat unui TARIF de 100% asupra tuturor mărfurilor expediate către Statele Unite ale Americii. Acest TARIF va prevala asupra acordurilor comerciale încheiate cu țara respectivă, indiferent dacă acestea au fost puse în aplicare, semnate sau nu. În plus, TARIFUL de 100% va fi impus imediat, în cazul în care țara respectivă va continua demersurile”, a scris liderul de la Casa Albă.

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Cel de-al 47-lea președinte american s-a opus în mod constant încercărilor internaționale de a impozita sau reglementa giganții tehnologici americani. Anul trecut, el a amenințat cu noi tarife vamale orice țară care ar încerca să facă acest lucru, scriind într-o postare din august anul trecut că taxele digitale și reglementările „sunt toate concepute pentru a dăuna sau a discrimina tehnologia americană”.

Avertismentul vine chiar înainte de termenul limită stabilit de Trump pentru 4 iulie, până la care Uniunea Europeană și Statele Unite trebuie să înceapă punerea în aplicare a unui acord comercial care limitează la 15% majoritatea tarifelor aplicate exporturilor blocului comunitar.

UE a finalizat acest acord comercial cu Statele Unite în luna mai. Acesta a urmat unor luni de dezbateri interne în cadrul UE, după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ajunsese inițial la un acord provizoriu anul trecut, în timpul unei vizite la terenul de golf al lui Trump din Scoția.

Taxele pe serviciile digitale au fost excluse din acel pact și rămân o sursă principală de tensiuni între SUA și Uniunea Europeană.

Deși guvernul SUA a inițiat anterior anchete în temeiul Secțiunii 301 cu privire la taxele pe serviciile digitale, nu este încă clar cum intenționează Trump să-și pună în aplicare cea mai recentă amenințare sau dacă tarifele ar urma să fie aplicate la nivel global sau să vizeze mai întâi anumite țări.

Marea Britanie, după ce a părăsit UE, aplică din 2020 propria taxă de 2% pe serviciile digitale asupra veniturilor generate de motoarele de căutare, platformele de socializare și piețele online care „obțin valoare” de la utilizatorii din Regatul Unit.

Într-un document de politică publicat la acea vreme, guvernul britanic a susținut că normele existente privind impozitul pe profit pentru firmele din sectorul digital „au dus la o neconcordanță între locul în care profiturile sunt impozitate și locul în care se creează valoarea”.

Sistemul fiscal din Regatul Unit prevede praguri specifice, asigurându-se astfel că impozitul este plătit în principal de marile corporații multinaționale. Politica a fost pusă în aplicare pentru a „asigura că marile întreprinderi multinaționale vizate de această măsură contribuie în mod echitabil la susținerea serviciilor publice esențiale”, se menționează în document.

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Editor : A.M.G.