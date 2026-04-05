Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu telefonic acordat Fox News că ia în considerare „preluarea” petrolului iranian în cazul în care nu se ajunge la un acord în curând. Liderul de la Casa Albă a reiterat duminică ultimatumul dat sâmbătă, prin care cere redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

„Dacă nu ajung la un acord și asta cât mai repede, mă gândesc să arunc totul în aer și să pun mâna pe petrol”, i-a spus Trump unui reporter de la Fox News, adăugând că este convins că Washingtonul poate ajunge la un acord cu Iranul până luni.

Donald Trump a estimat însă că există „şanse bune” de a ajunge la un acord cu Iranul luni, data expirării ultimatumului său adresat Teheranului să redeschidă Strâmtoarea Ormuz.



„Cred că există şanse bune de a ajunge mâine la un acord. Negocieri se desfăşoară chiar acum”, a susţinut președintele american.

Conversația telefonică are loc la scurt timp după ce Trump a avertizat pe Truth Social că SUA vor ataca centrale electrice și poduri din Iran, cerând Teheranului să deschidă Strâmtoarea Ormuz.

În același interviu, Trump spune că, după represiunea sângeroasă a regimului iranian împotriva protestatarilor antiguvernamentali de la începutul acestui an, SUA au încercat să înarmeze protestatarii iranieni trimițându-le arme prin intermediul milițiilor kurde, dar efortul a eșuat deoarece kurzii au păstrat armele.

„Am trimis arme protestatarilor, foarte multe... Și cred că kurzii au luat armele”, spune Trump.

Președintele american a reiterat duminică ultimatumul dat sâmbătă, prin care cere redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Iranul a respins amenințarea până în prezent.

