Trump anunță că liderii iranieni cer negocieri cu SUA, după moartea lui Khamenei: „Trebuia să o facă mai devreme”

Președintele american Donald Trump a declarat că este dispus să poarte discuții cu liderii iranieni - după ce aceștia i-au solicitat negocieri - fără a preciza însă când ar putea avea loc acestea. Declarațiile vin în plină ofensivă militară americană, pe care liderul de la Casa Albă o descrie drept „foarte pozitivă” și „înaintea programului”, în contextul unor pierderi confirmate de armata SUA, anunță France24.

Președintele american Donald Trump a afirmat că este pregătit să poarte discuții cu liderii iranieni, în pofida escaladării conflictului și a operațiunilor militare în desfășurare: „Ei vor să discute, iar eu am fost de acord să discut, așa că voi discuta cu ei. Ar fi trebuit să o facă mai devreme”, a declarat Trump, potrivit publicației The Atlantic. Întrebat când ar putea avea loc aceste discuții, liderul american a răspuns: „Nu vă pot spune”.

Declarațiile vin într-un moment de intensificare a acțiunilor militare americane împotriva Iranului.

Într-un interviu acordat CNBC, Trump a descris ofensiva drept „foarte pozitivă”. „Ne facem treaba nu doar pentru noi, ci pentru întreaga lume. Și totul este înaintea programului”, a afirmat el, adăugând că „lucrurile evoluează într-un mod foarte pozitiv în acest moment”.

Totodată, într-o discuție cu o jurnalistă de la Fox News, președintele american a susținut că „48 de lideri” iranieni au fost uciși până în prezent. „Se mișcă repede. Nimănui nu-i vine să creadă: 48 de lideri au fost eliminați dintr-o dată”, a spus Trump, potrivit relatării făcute pe platforma X de jurnalista respectivă. Declarația ar fi fost făcută înainte de anunțarea primelor pierderi americane în conflict.

Ulterior, CENTCOM – Comandamentul Militar american pentru Orientul Mijlociu – a confirmat că trei militari americani au fost uciși, iar alți cinci au fost răniți grav în cadrul operațiunilor din regiune.

Editor : C.A.

