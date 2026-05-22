Trump anunță că nu va participa la nunta fiului său, Donald Jr: „Iubirea pentru SUA mă împiedică”

Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus vineri că nu va participa la nunta fiului său cel mare, Donald Trump Jr., cu Bettina Anderson, o figură mondenă din Palm Beach, întrucât trebuie să rămână în Washington pentru treburi guvernamentale, informează Reuters.

„Deşi îmi doresc foarte mult să fiu alături de fiul meu Don Jr. şi de cel mai nou membru al familiei Trump, viitoarea lui soţie, Bettina, circumstanţe legate de guvernare şi de iubirea mea pentru Statele Unite ale Americii mă împiedică să fac asta”, a scris Trump într-un mesaj pe reţeaua Truth Social.

„Simt că e important pentru mine să rămân în Washington D.C., la Casa Albă, în această perioadă importantă”, mai spune preşedintele în postare.

Nunta are loc în acest weekend pe o mică insulă din Bahamas, a relatat joi CNN, menţionând două surse care sunt la curent cu detaliile evenimentului, scrie Agerpres.

Un purtător de cuvânt al lui Donald Trump Jr nu a dat curs imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Trump le-a spus reporterilor joi că Donald Trump Jr. şi-ar fi dorit ca tatăl lui să participe la nuntă şi că va fi „un eveniment mic şi privat”.

Trump a spus atunci că va încerca să ajungă la nuntă, dar că nu este un moment potrivit pentru el.

„Am nişte treabă cu Iranul şi alte câteva chestii”, a spus Trump joi.

Administraţia Trump este în prezent angajată în discuţii diplomatice mediate de Pakistan în vederea încheierii unui armistiţiu care să ducă la încheierea războiului cu Iranul început de SUA şi Israel pe 28 februarie şi care a afectat economia globală.

Donald Trump Jr. a mai fost logodit de două ori. A fost căsătorit cu Vanessa, un fost fotomodel şi actriţă, timp de 12 ani şi au cinci copii împreună. Vanessa a intentat divorţ în 2018. A fost apoi logodit cu Kimberly Guilfoyle, o personalitate de televiziune, însă s-au despărţit în 2024.

