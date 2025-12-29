Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu publicat vineri, că Statele Unite au distrus săptămâna trecută o „mare instalaţie”, în cadrul a ceea ce Washingtonul descrie drept operaţiuni militare împotriva traficului de droguri desfăşurat de Venezuela, dar nu a precizat dacă atacul a fost efectuat pe teritoriul acestei ţări, relatează luni agenţiile AFP şi EFE. Într-o nouă declaraţie, acordată presei luni, el a spus că Statele Unite au lovit o zonă de acostare unde se încărcau nave cu droguri, transmite Reuters.

În interviul difuzat vineri, în care a abordat şi presiunile SUA asupra preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, preşedintele american a susţinut că Statele Unite au atacat o instalaţie, despre care a spus că era folosită pentru a produce ambarcaţiuni destinate traficului de droguri.



„Ei au o mare uzină şi o mare instalaţie (...) de unde vin navele”, a afirmat Trump, în interviul acordat miliardarului John Catsimatidis, unul dintre susţinătorii săi, la postul de radio WABC. „În urmă cu două nopţi, am distrus-o. Deci i-am lovit foarte tare”, a adăugat el, fără a preciza locaţia acelei instalaţii sau alte detalii.



Nici Pentagonul nu a oferit detalii şi a îndrumat presa să se adreseze Casei Albe, care la rândul ei nu a răspuns. Nici guvernul venezuelean nu a comentat declaraţia lui Trump.



Vorbind luni în faţa presei în Florida, la reşedinţa sa de la Mar-a-Lago, el a afirmat că a fost lovită o zonă de acostare unde se încărcau nave cu droguri. „A fost o explozie majoră în zona docurilor unde se încărcau ambarcaţiunile cu droguri”, a indicat preşedintele SUA. „Am lovit toate ambarcaţiunile, iar acum lovim zona (...), este zona de implementare, care acum nu mai există”, a adăugat el.



Preşedintele american încearcă să-l înlăture de la putere pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, acuzându-l pe acesta că ar conduce o vastă reţea de trafic cu droguri. De partea sa, Maduro afirmă că Statele Unite urmăresc de fapt să pună mâna pe petrolul Venezuelei, ţară unde activele şi operaţiunile petroliere au fost naţionalizate cu mulţi ani în urmă.

Armata americană a bombardat în ultimele săptămâni o serie de nave acuzate de SUA că transportă droguri, ucigând peste 100 de persoane în Caraibe şi Pacific. După ce Trump a ordonat o blocadă maritimă împotriva petrolierelor ce acostează în porturi din Venezuela, marina militară americană a confiscat deja trei astfel de petroliere încărcate cu ţiţei, acţiuni descrise de preşedintele Maduro drept piraterie.

Editor : C.A.