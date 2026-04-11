Trump anunță că „un număr uriaş” de petroliere goale se îndreaptă spre SUA pentru a se aproviziona cu petrol şi gaze

Donald Trump a scris sâmbătă, pe aplicaţia sa Truth Social, că un „număr uriaş” de petroliere goale se îndreaptă spre SUA pentru a se aproviziona cu petrol şi gaze, postarea intervenind în timp ce la Islamabad au început negocierile SUA cu Iranul, iar deblocarea strâmtorii Ormuz, prin care trece o cincime din transporturile de petrol la nivel mondial, este o condiţie cheie.

„Un număr masiv de petroliere complet goale, unele dintre cele mai mari din lume, se îndreaptă, chiar în acest moment, spre Statele Unite pentru a se aproviziona cu cel mai bun şi «cel mai dulce» petrol (şi gaz!) din lume. Avem mai mult petrol decât următoarele două mari economii petroliere la un loc – şi de o calitate superioară. Vă aşteptăm. Reveniţi repede!”, a scris Donald Trump.

Acest mesaj pare să aibă legătură cu controlul continuu exercitat de Iran asupra strâmtorii Ormuz şi cu închiderea efectivă a acesteia.

Redeschiderea strâmtorii a fost o condiţie pusă de SUA pentru a începe armistiţiul cu Iranul. Cu toate acestea, în practică, strâmtoarea rămâne tot închisă, iar Iranul susţine că este minată.

Frustrat de creşterea preţului petrolului din cauza aceasta, Donald Trump a ameninţat de mai multe ori şi a somat Teheranul să deblocheze strâmtoarea, furia lui descărcându-se ocazional şi pe aliaţii SUA, pentru că nu s-au oferit să participe la redeschiderea strâmtorii, conform News.ro.

Şi tot ocazional, Donald Trump spune că nu are nevoie de redeschiderea strâmtorii, pentru că SUA au propriile resurse de petrol şi gaz şi invită alte ţări să cumpere combustibil din America.

