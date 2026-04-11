Trump anunță că „un număr uriaş” de petroliere goale se îndreaptă spre SUA pentru a se aproviziona cu petrol şi gaze

Donald Trump a scris sâmbătă, pe aplicaţia sa Truth Social, că un „număr uriaş” de petroliere goale se îndreaptă spre SUA pentru a se aproviziona cu petrol şi gaze, postarea intervenind în timp ce la Islamabad au început negocierile SUA cu Iranul, iar deblocarea strâmtorii Ormuz, prin care trece o cincime din transporturile de petrol la nivel mondial, este o condiţie cheie.

„Un număr masiv de petroliere complet goale, unele dintre cele mai mari din lume, se îndreaptă, chiar în acest moment, spre Statele Unite pentru a se aproviziona cu cel mai bun şi «cel mai dulce» petrol (şi gaz!) din lume. Avem mai mult petrol decât următoarele două mari economii petroliere la un loc – şi de o calitate superioară. Vă aşteptăm. Reveniţi repede!”, a scris Donald Trump. 

Acest mesaj pare să aibă legătură cu controlul continuu exercitat de Iran asupra strâmtorii Ormuz şi cu închiderea efectivă a acesteia. 

Redeschiderea strâmtorii a fost o condiţie pusă de SUA pentru a începe armistiţiul cu Iranul. Cu toate acestea, în practică, strâmtoarea rămâne tot închisă, iar Iranul susţine că este minată. 

Frustrat de creşterea preţului petrolului din cauza aceasta, Donald Trump a ameninţat de mai multe ori şi a somat Teheranul să deblocheze strâmtoarea, furia lui descărcându-se ocazional şi pe aliaţii SUA, pentru că nu s-au oferit să participe la redeschiderea strâmtorii, conform News.ro. 

Şi tot ocazional, Donald Trump spune că nu are nevoie de redeschiderea strâmtorii, pentru că SUA au propriile resurse de petrol şi gaz şi invită alte ţări să cumpere combustibil din America. 

Top Citite
pedro sanchez
1
După ce a intrat în conflict cu Donald Trump și Israelul, Pedro Sanchez prezintă Spania...
avion f-16 al poloniei
2
Avioane F-16 poloneze au interceptat un avion de recunoaștere rus deasupra Mării Baltice
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
3
Premierul Keir Starmer a răbufnit: „M-am săturat” ca Trump și Putin să influențeze...
Donald Trump.
4
Reacția premierului Groenlandei după ce Trump a numit insula „o bucată imensă de gheață...
donald trump (1)
5
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza: „Când...
Nu a mai mers la înmormântarea lui Mircea Lucescu, deși îl aștepta toată lumea! Ce a făcut apoi
Digi Sport
Nu a mai mers la înmormântarea lui Mircea Lucescu, deși îl aștepta toată lumea! Ce a făcut apoi
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
iran-miting
Război în Orientul Mijlociu, ziua 43. SUA au început deminarea în Strâmtoarea Ormuz. Negocierile de la Pakistan ar fi intrat în impas
trump razboi violenta drapel sua foc flacari
Trump are un discurs public violent, dar războiul contra Iranului a expus slăbiciunile forțelor armate ale Americii. Iar China privește
Israel-US Strike Iran: Netanyahu Visits Air Force Command
Israelul își reconfigurează strategia, în urma armistițiului: miză pe Trump, presiune asupra Iranului și opțiunea militară în rezervă
plantatie orez asia culturi orez
Efectele războiului din Iran: lipsa combustibilului amenință producția de orez în Asia
oameni cu lumanari in biserica sfantului mormant
Sfânta Lumină a ajuns în România. Aeronava care a adus-o de la Ierusalim a aterizat pe Aeroportul Otopeni
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - PRIM-MINSITRU - CONFERINTA - 24 S
Merită Bolojan porecla „Ilie sărăcie”? Consilierului guvernatorului...
Peter Magyar. Foto- Peter Magyr:Facebook
Ungaria, singura țară NATO care a redus cheltuielile militare când...
Cristian Mungiu_Fjord_photo credits Tudor Panduru
Cristian Mungiu, despre noul său film, nominalizat la Cannes: „E...
viktor orban
„Un simbol al corupției”. Zebre, bogăție și influență: alegerile din...
Ultimele știri
Sute de cabane şi vile din judeţele Prahova şi Braşov, libere în perioada sărbătorilor de Paşti
Un angajat din Londra căruia i s-a refuzat concediul a dat în judecată firma și a câștigat aproape jumătate de milion de euro
SUA: Poliţia a împuşcat mortal un bărbat care a înjunghiat trei persoane la metroul din New York
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Heather Locklear și Lorenzo Lamas, cel mai nou cuplu de la Hollywood. Actorul din "Renegatul" a fost însurat...
Cancan
Cu ce se ocupă Marilu și Matei, nepoții lui Mircea Lucescu? Ce meserii onorabile au
Fanatik.ro
Super campioana olimpică, alintată ”Peștișorul de aur”, care a înfuriat o țară întreagă. Cum a pedepsit-o...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Ce gest a făcut Gigi Becali pentru fata unei artiste care a iubit Rapidul. Patronul FCSB a ajutat-o 8 ani de...
Adevărul
Explozie pe piața imobiliară din Europa: Ungaria urcă peste 20% la prețul locuințelor, România - peste media...
Playtech
Cine poate primi pensie de invaliditate în 2026 și cum se calculează suma
Digi FM
Ce este Lumina de Înviere și ce trebuie să faci cu ea. Semnificații, tradiții și credințe populare
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mircea Lucescu i-a spus "NU" în față celui mai bogat om din Ucraina: "Nu e posibil așa ceva"
Pro FM
Kim Kardashian din muzică. Bebe Rexha, într-o rochie ciocolatie din piele atât de mulată încât abia putea...
Film Now
„Blestemul” rolului Iisus. Un actor a fost lovit de fulger. Ce s-a întâmplat cu ceilalți
Adevarul
Care este „cea mai plictisitoare țară” din Europa, potrivit turiștilor. „Nu e nimic în neregulă cu ea, dar...
Newsweek
Cine a ieșit la pensie după 2024 a primit un punctaj mai mic decât cei pensionați înainte. Care e motivul?
Digi FM
Ce este Lumina de Înviere și ce trebuie să faci cu ea. Semnificații, tradiții și credințe populare
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Tom Hardy, la bustul gol pe plaja din Barbados, alături de soție. Burtă în loc de pătrățele pe abdomen și o...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...