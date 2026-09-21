Trump anunță o „Forță AI” și un nou „țar al inteligenței artificiale”: „Nu vom frâna în niciun fel dezvoltarea acestei industrii”

Donald Trump anunță crearea unei „Forțe AI” și numirea unui nou „țar al inteligenței artificiale”, într-un moment în care lideri ai industriei cer un ritm mai controlat al dezvoltării tehnologiei. Președintele SUA respinge însă ideea încetinirii și spune că administrația sa va sprijini dezvoltarea sectorului, considerat esențial în competiția cu China, anunță Euronews.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat planuri pentru crearea unei „Forțe AI” și pentru numirea unui nou „țar” al inteligenței artificiale, care să coordoneze această structură și să sprijine dezvoltarea sectorului.

Trump a făcut anunțul într-o postare pe Truth Social, fără să ofere detalii despre modul în care va funcționa noua organizație sau despre momentul în care aceasta își va începe activitatea. Reuters relatează că administrația nu a prezentat, până în acest moment, detalii despre structura sau atribuțiile „Forței AI”.

Anunțul vine pe fondul unei dezbateri tot mai intense privind ritmul de dezvoltare a inteligenței artificiale și riscurile asociate acesteia, după mai multe incidente în care agenți AI au depășit limitele mediilor în care erau testați.

Industria AI, împărțită între accelerare și încetinire

Săptămâna trecută, directorul general al Anthropic, Dario Amodei, a făcut apel la factorii de decizie să ajute industria să „regleze ritmul” dezvoltării modelelor de inteligență artificială.

Propunerea sa a primit sprijin din partea unor lideri importanți din sector, printre care Sam Altman, directorul general al OpenAI, și Elon Musk. Liderii mai multor companii importante din domeniu au susținut necesitatea unui ritm mai controlat al dezvoltării, pe fondul avertismentelor privind siguranța sistemelor AI.

În schimb, alți lideri ai industriei au respins ideea încetinirii dezvoltării. Jensen Huang, directorul general al Nvidia, a calificat unele dintre avertismente drept „narațiuni apocaliptice” și a respins ideea că anul 2030 ar reprezenta un moment de cotitură catastrofal pentru omenire.

„Există o șansă de 0% ca acesta să fie sfârșitul lumii”, a declarat Huang într-un interviu acordat CBS News.

Donald Trump a respins, la rândul său, avertismentele potrivit cărora dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale ar putea scăpa de sub control. Președintele american a calificat astfel de temeri drept „farse” și a respins apelurile pentru o încetinire a ritmului de dezvoltare.

Trump susține că încetinirea dezvoltării AI ar putea afecta poziția Statelor Unite în competiția cu China.

Trump: „Nu vom frâna în niciun fel dezvoltarea acestei industrii”

Anunțul privind „Forța AI” vine înaintea discuțiilor dintre SUA și China privind inteligența artificială. Cele două țări încearcă să creeze canale de comunicare privind dezvoltarea și siguranța tehnologiei, în condițiile unei competiții intense pentru supremația în domeniu.

Trump s-a opus în mod repetat apelurilor pentru încetinirea dezvoltării AI, argumentând că o astfel de măsură ar putea permite Chinei să reducă avantajul companiilor americane.

Președintele SUA susține că sectorul inteligenței artificiale este supus unor atacuri și a calificat drept „farse” îngrijorările exprimate cu privire la dezvoltarea acestei tehnologii.

Trump a criticat, de asemenea, protestele și opoziția față de construirea unor centre de date pentru AI, afirmând că oamenii ar trebui să înțeleagă „cât de bogate și prestigioase erau acestea pentru comunitățile în care au fost construite”.

În mesajul său, Trump a transmis că administrația sa nu intenționează să limiteze dezvoltarea sectorului. „Nu vom împiedica și nici nu vom frâna în niciun fel dezvoltarea acestei industrii incredibile. Dimpotrivă, o vom prețui, o vom sprijini și o vom veghea pe măsură ce se dezvoltă!”, a scris președintele SUA.

Trump a descris inteligența artificială drept următoarea mare transformare tehnologică și economică. „IA reprezintă următoarea revoluție industrială sau un nou Internet, dar va avea o amploare și un impact și mai mari, putând ajunge chiar la 25% din PIB-ul țării noastre”, a adăugat Trump.

Încă un „țar al AI”?

Nu ar fi prima dată când Trump numește un „țar al AI”. David Sacks, investitor de capital de risc și gazdă de podcast, a ocupat această funcție după revenirea lui Trump la Casa Albă și a demisionat în martie. Sacks a părăsit oficial administrația, dar a rămas în cercul de consilieri ai președintelui. În prezent, el continuă să aibă un rol important în discuțiile administrației privind politica în domeniul tehnologiei.

Succesorii săi, Collin Burns și Chris Fall, care au deținut funcții similare în cadrul administrației, au avut însă mandate mult mai scurte.

Burns a rezistat doar patru zile în funcția de director al Centrului pentru Standarde și Inovație în AI (CAIS), cunoscut și sub denumirea de „țarul siguranței AI”, înainte de a fi concediat.

Chris Fall a rămas aproximativ patru luni în funcție înainte de a demisiona. Prin urmare, ultimul anunț al lui Trump privind numirea unui nou „țar al AI” apare într-un moment în care administrația americană încearcă să își reafirme poziția față de una dintre cele mai importante tehnologii ale momentului.

În timp ce o parte a industriei cere un ritm mai controlat și măsuri suplimentare de siguranță, Trump pledează pentru continuarea dezvoltării rapide și pentru utilizarea instrumentelor juridice existente pentru a sancționa eventualele abuzuri.

Deocamdată, nu este clar cum va fi organizată „Forța AI”, ce atribuții va avea sau în ce structură a administrației americane va fi încadrată. Nici numele viitorului „țar al AI” nu a fost anunțat. Trump are însă așteptări ridicate de la persoana care va ocupa această poziție, precizând în mesajul său că „doar persoanele cu un IQ ridicat pot aplica!”.

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Editor : C.A.