Trump anunță un plan de 22 de miliarde de dolari pentru reconstrucția aeroportului internațional Dulles din Washington

Donald Trump a anunțat miercuri un plan de 22 de miliarde de dolari pentru reconstrucția aeroportului internațional Dulles din Washington, după ce președintele SUA s-a implicat personal în proiectarea principalei porți de acces internaționale a capitalei. Proiectul de renovare face parte din strategia mai amplă a președintelui de a coordona schimbările din Washington, după arcul de triumf și sala de bal, scrie The Guardian.

„În final, cred că vom avea poate cel mai bun aeroport și unul dintre cele mai mari aeroporturi din lume, iar acest lucru va fi extraordinar pentru Washington DC”, a declarat președintele miercuri, în cadrul unui anunț făcut în Biroul Oval.

El a fost însoțit de Sean Duffy, secretarul american al Transporturilor, Scott Kirby, directorul general al United Airlines, și Jack Potter, președintele Autorității Aeroporturilor Metropolitane din Washington (MWAA), care administrează aeroportul în baza unui contract de concesiune pe 50 de ani acordat de Congres. Jensen Huang, directorul general al Nvidia, se afla, de asemenea, în Biroul Oval, dar nu a apărut în fața camerelor de filmat.

Vestea a venit în urma unui reportaj al CBS News, potrivit căruia Trump a analizat cu atenție modelele 3D ale contractorilor care concurează pentru realizarea lucrărilor de renovare la Casa Albă și a propus modificări.

Renovarea planificată a aeroportului Dulles face parte dintr-un model mai amplu în care Trump coordonează personal schimbările din Washington.

Spre deosebire de unele dintre aceste proiecte, inițiativa președintelui de a remodela aeroportul Dulles a stârnit o reacție mai rezervată, având în vedere vechile nemulțumiri legate de distanța aeroportului față de oraș, de holurile sale cu miros de combustibil de avion și de dependența de vehiculele de transfer învechite.

Trump a declarat că dorește o parcare suficient de mare pentru a găzdui aproximativ 32.000 de mașini, lăudându-se: „Acesta va fi un record mondial și va fi foarte convenabil.”

El a spus că pasagerii se vor deplasa prin aeroport pe o nouă arteră principală care traversează terminalul direct către „porturi uriașe, uriașe”, adăugând că obiectivul este ca avioanele să se îmbarce fără a fi nevoite să se întoarcă pe același traseu. „Va fi uimitor”, a spus el.

De asemenea, se preconizează ca proiectul să includă cinci terminale noi care să înlocuiască cele patru existente ale aeroportului, iar sistemul de trenuri subterane să fie extins, astfel încât pasagerii să nu mai aibă nevoie de mult-criticatele „saloane mobile” ale aeroportului Dulles – navetele lente care transportă călătorii pe pistă până la porțile de îmbarcare. De asemenea, sunt planificate un nou tunel subteran pentru pietoni și trotuare rulante suplimentare. Persoanele informate cu privire la propunere au declarat că proiectul aprobat mizează pe sticlă și aur, incluzând tavane cu oglinzi aurii în toate terminalele.

Trump a explicat cât de nemulțumit era de aeroportul pe care l-a moștenit. „În acest moment, acesta nu este un aeroport foarte bun. O să-l transformăm într-un aeroport extraordinar”, a spus el, adăugând ulterior că actuala configurație, împărțită între tramvaie și navete suspendate, era „o adevărată harababură” care face ca „nimeni” să nu știe cu siguranță ce se întâmplă.

De asemenea, el a prezentat proiectul ca parte a unei ambiții mai largi de a recâștiga dreptul de a se lăuda cu construcția de aeroporturi americane, menționând că țara nu a mai deschis un aeroport important de la Denver în 1995 și argumentând: „Este timpul să ne asigurăm că Statele Unite au cele mai grozave aeroporturi din întreaga lume.”

Editor : M.C