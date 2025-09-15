Live TV

Trump anunță victorios că a salvat TikTok în SUA: „Vor fi foarte fericiţi!”

Data publicării:
Xi Jinping și Donald Trump
Președintele american Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping. Foto: Profimedia Images

Negocierile comerciale dintre Statele Unite ale Americii şi China, desfăşurate în weekend la Madrid, au decurs foarte bine, a anunţat luni preşedintele Donald Trump, care a precizat că vineri va vorbi cu omologul său chinez Xi Jinping, iar relaţia bilaterală „rămâne foarte puternică”. Într-o postare pe Truth Social, el sugerează că cele două părţi au ajuns la o înţelegere cu privire la compania TikTok, lucru confirmat ulterior de secretarul trezoreriei, Scott Bessent.

„Importanta întâlnire comercială din Europa dintre Statele Unite ale Americii şi China a decurs FOARTE BINE!”, anunţă pe Truth Social Donald Trump. Rezultatele se vor vedea „în curând”, spune el, transmite news.ro.

„De asemenea, s-a ajuns la o înţelegere cu privire la o "anumită" companie pe care tinerii din ţara noastră doreau foarte mult să o salveze. Ei vor fi foarte fericiţi!”, declară Donald Trump, fiind vorba, fără îndoială, de TikTok.

„Vineri voi vorbi cu preşedintele Xi. Relaţia rămâne una foarte puternică!!!”, asigură Donald Trump în încheierea mesajului său.

SUA şi China au ajuns la un acord-cadru cu privire la aplicaţia de videoclipuri scurte TikTok, ca parte a discuţiilor mai ample referitoare la tarife şi politica economică, care s-au încheiat luni la Madrid, a confirmat ulterior secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, citat de Reuters.

Acordul va permite TikTok să continue să funcţioneze în Statele Unite, unde risca să fie închis începând cu 17 septembrie, dacă nu trece sub controlul unor proprietari americani.

„Acordul-cadru prevede trecerea la o proprietate controlată de SUA”, a declarat Bessent reporterilor la Madrid, la încheierea celor două zile de discuţii, fără a oferi detalii suplimentare.

Termenul limită de 17 septembrie pentru finalizarea acordului-cadru ar putea fi prelungit cu puţin timp, a declarat Jamieson Greer, reprezentantul comercial al SUA. „Nu ar fi fost prelungit fără un cadru”, a spus Bessent.

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi omologul său, Xi Jinping, vor discuta vineri, a confirmat Bessent.

Luni, SUA ameninţaseră că vor continua cu interzicerea popularei aplicaţii de social media, dacă China nu renunţă la cererile de concesii pentru reducerea tarifelor şi la restricţiile tehnologice, ca parte a unui acord de cesiune.

Bessent a spus că probabil va avea loc o nouă rundă de negocieri în zilele următoare pentru a discuta aspecte legate de politica comercială şi economică.

Cele două părţi au discutat, de asemenea, modalităţi de cooperare în materie de spălare de bani şi de combatere a comerţului ilicit cu fentanil, a mai spus el.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-0953970736
1
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în...
bile de la loto
2
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
basescu ID263356_INQUAM_Photos_Elena_Covalenco
3
Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin...
Radoslaw Sikorski face declaratii
4
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
Military Parade In Beijing China
5
Cel mai mare dușman al lui Xi Jinping: timpul. Liderul de la Beijing și principalele...
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
Digi Sport
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drona ucraina
Pe ce arme se bazează Armata Română în cazul în care decide să...
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
Oana Țoiu, după ce Rusia a ironizat autoritățile române: „Rușii nu au...
daniel david face declaratii la guvern
Cum s-a apărat Daniel David în fața moțiunii AUR: „Dacă nu suntem...
senat 2
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Educației, Daniel...
Ultimele știri
Ilie Bolojan, în plenul Senatului, la moțiunea AUR despre educație: Indiferent ce guvern este, trebuie să ia un pachet de măsuri
Fotbal: Încasările de la meciul Norvegia - Israel, direcţionate către „Medici Fără Frontiere” pentru sprijinul Gaza
Oana Țoiu promovează, la Viena, candidatura României pentru un loc în Consiliul Guvernatorilor AIEA
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
marco rubio face declaratii
Marco Rubio: Recunoașterea internațională a statului palestinian face „mai dificilă” încheierea războiului
ilustrație tiktok steaguri China SUA
Ce spune secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, despre acordul-cadru privind vânzarea TikTok. „China a venit cu o cerere agresivă”
d trump in birou gesticuleaza
Premieră. Trump afirmă că „Rusia este stat agresor” în războiul din Ucraina
Trump Hosts Netanyahu of Israel for Dinner
Donald Trump amenință că va declara stare urgență în Washington. Ce l-a înfuriat pe liderul de la Casa Albă
razboi comercial china sua
China acuză SUA de „subminarea regulilor comerciale”, după ce Trump a făcut presiuni asupra ţărilor NATO
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mofturile regale” ale regele Charles. Fostul său majordom a dat tot din casă: „Pasta de dinți era stoarsă cu...
Cancan
Răsturnare de situație după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Decizia finală a...
Fanatik.ro
Cum l-a scăpat statul român de urmărirea penală pe criminalul din măcelul de la Craiova. Acesta a intrat cu...
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Mitică Dragomir îi dă un sfat fiului lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliție după ce a fugit de la locul...
Adevărul
Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia. „Știu pe cineva care a murit din...
Playtech
Cât câștigi dacă deschizi o cafenea Five to go. Care este profitul mediu lunar. Câți bani scoți dacă vinzi...
Digi FM
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident rutier în București...
Digi Sport
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în...
Pro FM
Divorț la Hollywood. Un rapper celebru a fost părăsit de soție cu doar patru zile înainte de a aniversa 29 de...
Film Now
Cei doi copii sunt totul pentru el. Colin Farrell, însoțit de băiatul lui adolescent, la gala Emmy. Actorul...
Adevarul
Vacanță de coșmar în România. Turiști polonezi, umiliți după ce au închiriat o mașină. „Mi-a scuipat tatăl”
Newsweek
La ce nivel vor ajunge pensiile militare în 2026? Când va crește vârsta de pensionare în sistem?
Digi FM
Martin Short, fericit pentru Selena Gomez și Benny Blanco: "Pur și simplu o ador. Sunt atât de bucuros că se...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
De ce Sofia Vergara a ratat Premiile Emmy 2025. Actrița a ajuns de urgență la spital aproape desfigurată: „O...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea