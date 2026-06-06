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„Trump ar putea distruge Statuia Libertății fără să poată fi oprit”. Discuții tensionate în procesul sălii de bal de la Casa Albă

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Statuia libertății din SUA
Statuia Libertății a fost un cadou din partea poporului francez pentru America. Sursa foto: Profimedia Images
Departamentul Justiției a stârnit controverse în SUA după ce, într-o audiere legată de disputa privind o clădire a Casei Albe, a fost invocat scenariul extrem în care administrația Trump ar putea dispune demolarea Statuii Libertății fără ca instanțele să poată interveni. Declarațiile au fost făcute în timpul unui proces în care judecătorii au pus sub semnul întrebării limitele puterii executive și capacitatea acesteia de a acționa rapid fără control judiciar. Afirmațiile au generat reacții puternice, ridicând întrebări despre echilibrul dintre puterea executivă și cea judecătorească în Statele Unite, anunță Politico.

Doi membri ai unui complet format din trei judecători ai Curții de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul Districtului Columbia au insistat în repetate rânduri asupra avocaților administrației cu privire la argumentul acesteia că proiectul preferat al președintelui Donald Trump - acum în plină desfășurare - nu ar putea fi oprit de instanțe chiar dacă s-ar constata că este ilegal, deoarece este prea avansat și implică interese semnificative de securitate națională.

„Când a devenit un fapt împlinit?”, a întrebat judecătoarea Patricia Millett. „Dacă ar fi vorba de o încălcare flagrantă a legii de către guvern, nu ar putea fi oprit?”

„Pe baza acestor teorii, cred că da”, a răspuns Yaakov Roth, un avocat al Departamentului Justiției.

Millett, numită de Obama, l-a bombardat pe Roth cu întrebări despre măsura în care administrația Trump consideră că are puterea de a „acționa rapid și a distruge lucruri” fără a fi supusă unei contestații legale.

„Dacă guvernul decide, foarte repede, să demoleze Statuia Libertății - pentru oamenii ai căror strămoși au văzut-o ca primul lucru la sosirea în această țară, dar guvernul a acționat prea repede - nu se poate face nimic?”, a întrebat judecătoarea.

„Da, cred că așa este”, a răspuns Roth.

În luna martie, un judecător federal a suspendat lucrările de construcție la sala de bal pe durata procesului, dar Curtea de Apel din Districtul Columbia a suspendat rapid această hotărâre, permițând continuarea lucrărilor pe durata litigiului.

Schimbul de replici de vineri a evidențiat eforturile susținute ale administrației Trump de a apăra proiectul de reconstrucție de amploare al lui Trump, pe care președintele l-a prezentat în mod clar ca fiind o prioritate personală, alături de alte ambiții estetice și arhitecturale pe care le are în întreg Washingtonul. Millett a fost susținută în scepticismul său de judecătorul Bradley Garcia, numit de Biden.

Judecătoarea Neomi Rao, numită de Trump, a pus la îndoială faptul că reclamantul în proces, National Trust for Historic Preservation, ar avea un temei pentru a intenta procesul, mai ales în contextul afirmației lui Trump că sala de bal ar servi ca un bastion esențial al securității naționale, pe lângă faptul că ar fi un spațiu pentru evenimente.

Roth a declarat în fața completului de judecată că preocupările „estetice” ale Trustului cu privire la Casa Albă trebuie să treacă pe plan secund în fața problemelor de securitate aflate în joc.

„Balanța dintre prejudicii și interesul public este atât de dezechilibrată în favoarea acestui proiect”, a spus Roth. „Pe de o parte este vorba de o preferință arhitecturală, iar pe de altă parte de siguranța și securitatea președintelui Statelor Unite.”

Roth a afirmat, de asemenea, că ar fi o depășire a atribuțiilor ca instanțele să ia măsuri pentru a opri proiectul sălii de bal la începutul său sau acum, chiar dacă acesta era în mod clar ilegal în conformitate cu legea federală.

Editor : C.A.

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