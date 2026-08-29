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Trump ar putea vinde o parte din parcul Yosemite. Anunțul a stârnit indignare: „Un atac împotriva poporului american”

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Trump ar putea vinde o mică parte din parcul Yosemite. Foto: profimedia
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Din articol
„Un atac împotriva poporului american”

Administraţia preşedintelui Donald Trump analizează posibilitatea de a ceda o mică parte din celebrul Parc Naţional Yosemite din California către un dezvoltator imobiliar privat, a confirmat vineri pentru AFP avocatul acelei companii.

National Park Service (Serviciul Parcurilor Naţionale) poartă discuţii cu dezvoltatorul Kingsbarn Realty Capital, cu sediul în statul vecin Nevada, pentru a permite construirea unui drum de acces către un teren privat de 34 de hectare situat la marginea parcului, în schimbul unui teren situat în altă parte, a declarat avocatul Lanny Davis.

Informaţia, dezvăluită iniţial vineri de site-ul american de ştiri NOTUS, a stârnit un val de indignare în rândul ecologiştilor şi al democraţilor, care se opun cu vehemenţă măsurilor luate de administraţia republicană pentru a reduce protecţia terenurilor publice, inclusiv a pădurilor naţionale.

Avocatul Lanny Davis a prezentat proiectul rutier ca pe o iniţiativă ecologică care ar scurta timpii de călătorie către acel teren privat, în prezent neamenajat, şi care ar reduce emisiile poluante, scrie Agerpres.

Propunerea schimbului de terenuri este „prevăzută de legea federală şi nu va reduce dimensiunea parcului”, a adăugat el.

Recunoscând că au avut loc negocieri, Departamentul de Interne al Statelor Unite a declarat într-un comunicat că „nu a fost luată nicio decizie finală”.

„Dacă o propunere merge mai departe, Departamentul de Interne va urma procedurile stabilite pentru a asigura o coordonare adecvată, transparenţă şi participare publică, în conformitate cu legislaţia federală”, au explicat reprezentanţii săi.

Potrivit site-ului NOTUS, Jeff Pori, CEO-ul companiei Kingsbarn Realty Capital, întreţine legături de afaceri cu apropiaţi ai preşedintelui american şi a efectuat donaţii către Comitetul Naţional Republican şi către comitete de strângere de fonduri asociate cu Donald Trump.

El a achiziţionat acel teren privat în 2024 şi intenţionează să construiască un drum care să îl conecteze la una dintre arterele principale ce traversează parcul naţional Yosemite, obţinând astfel un acces privilegiat, a dezvăluit site-ul NOTUS.

„Un atac împotriva poporului american”

Asociaţia pentru Conservarea Parcurilor Naţionale (NPCA) a criticat vehement această veste. Mark Rose, coordonatorul programului pentru zona Sierra Nevada - care include Parcul Naţional Yosemite - a calificat măsura drept „un atac împotriva poporului american, căruia îi aparţine acest parc naţional”.

Sindicatul angajaţilor din Parcul Naţional Yosemite şi-a exprimat „consternarea” faţă de cedarea acelui teren public în beneficiul unor interese private, descriind schimbul propus drept "contrar eticii noastre" în calitate de administratori ai parcului.

Un precedent proiect de construire a unui drum de acces în parc fusese respins atât de administraţia republicană a preşedintelui George W. Bush, cât şi de cea democrată a preşedintelui Barack Obama. Lewis Geyser, fostul proprietar al aceluiaşi teren privat de 34 de hectare, a pierdut procesul intentat în primă instanţă în 2007, precum şi recursul din 2012.

„Yosemite este una dintre minunile naturale ale Californiei şi trebuie protejat împotriva oricărui nou proiect imobiliar”, a avertizat într-un comunicat Adam Schiff, un senator democrat din California şi un adversar înverşunat al preşedintelui Donald Trump, adăugând că „singurul lucru care contează pentru administraţia actuală este dacă se pot face bani”.

Protejat prin lege încă din 1864, Parcul Naţional Yosemite este renumit la nivel internaţional pentru stâncile sale de granit, gheţarii, lacurile, arborii sequoia şi fauna sa.

Foarte populare în Statele Unite, în special primăvara şi vara, cele 63 de parcuri naţionale ale ţării au primit peste 320 de milioane de vizitatori în 2025, potrivit NPCA.

Însă Mark Rose îşi exprimă îngrijorarea cu privire la "o criză a suprafrecventării" parcului Yosemite, cauzată de proliferarea unităţilor de cazare situate la marginea parcului şi de decizia anterioară a administraţiei Trump, adoptată la începutul acestui an, de a renunţa la sistemul de înregistrare a vehiculelor, menit să limiteze traficul în parc.

Editor : A.P.

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