Donald Trump intenționează să permită achiziționarea de motorină rusă, măsură criticată atât în țară, cât și în străinătate. Care este motivul din spatele deciziei președintelui SUA și ce ar trebui să facă Ucraina? Deutsche Welle a discutat cu experții.

Acordul privind motorina dintre președintele SUA, Donald Trump, și șeful statului rus, Vladimir Putin, provoacă nemulțumiri în Ucraina. Astfel, Moscova va putea livra motorină rusă pe piețele mondiale. Potrivit site-ului american de știri Axios, aceasta ar fi o reacție la faptul că Kievul nu a dat curs cererilor Washingtonului de a opri atacurile asupra rafinăriilor din Rusia.

Trump a mai declarat că a sosit momentul ca Ucraina „să aibă un nou lider care să poată încheia un acord”. Acordul privind vânzarea de motorină a fost anunțat în timp ce la Miami se desfășurau discuții între reprezentanți ucraineni, americani și europeni. „Cred că echipa noastră este folosită doar ca paravan. Cu siguranță, acest lucru nu este corect”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski puțin mai târziu în fața jurnaliștilor, calificând decizia lui Trump drept „o decizie slabă a unor parteneri puternici”.

„Donald Trump are nevoie de un țap ispășitor: a decis că acesta este Ucraina”

Toți experții intervievați de Deutsche Welle văd o legătură între gesturile amenințătoare ale lui Trump față de Ucraina și alegerile intermediare din SUA din 3 noiembrie. La aceste alegeri intermediare se vor alege din nou toate locurile din Camera Reprezentanților și o parte din Senat, conform ciclului electoral. Ivan Us, de la Institutul Național de Studii Strategice din Kiev, se așteaptă la o înfrângere zdrobitoare a republicanilor. Motivul principal ar fi prețurile ridicate la combustibil.

„Donald Trump vrea cu orice preț să distragă atenția de la faptul că prețurile ridicate sunt legate de războiul său cu Iranul și de problemele din Strâmtoarea Hormuz. Pentru asta, are nevoie de un țap ispășitor. Și a decis că acesta este Ucraina”, subliniază expertul.

Mychajlo Hontschar vede în acordul lui Trump cu Putin, în primul rând, avantaje pentru Rusia. „Toată această afacere cu motorina pare a fi o cerere deghizată a lui Putin către Trump de a exercita influență asupra Ucrainei.”

„Dacă trântim ușa, jigniți, asta cu siguranță nu ne va ajuta”

Hontschar leagă acordul și de o posibilă vânzare a participațiilor în străinătate ale concernului petrolier rus Lukoil. Potrivit New York Times, printre potențialii cumpărători ai acestor participații se numără investitori din anturajul lui Trump.

Oleksandr Krajew, de la think tank-ul ucrainean „Ukrainian Prisma”, avertizează împotriva luării unor măsuri drastice. „Dacă trântim ușa din supărare, cu siguranță nu ne va ajuta. Atunci sprijinul în materie de securitate și informațiile serviciilor secrete vor dispărea. Nu ne putem permite asta. Poate fi dificil, uneori chiar dezagreabil, dar trebuie să menținem contactul cu americanii”, consideră expertul.

Din partea mișcării Maga se aud critici la adresa apropierii lui Trump de Putin

În paralel, Ucraina ar putea colabora cu Germania, Danemarca, Marea Britanie și Franța pentru a face ca livrările de motorină rusă să devină „pur și simplu nerealiste”. La urma urmei, petrolierele ar trebui să treacă prin apele teritoriale ale acestor țări pentru a ajunge în SUA, iar partenerii au declarat deja că nu vor permite acest lucru.

Ivan Us recomandă să nu se acorde prea multă importanță retoricii dure. „Se poate spune public orice se dorește, important este să se continue așa cum s-a făcut până acum”, este părerea sa cu privire la posibilele relații dintre Kiev și Washington. Diplomația ucraineană ar trebui să colaboreze cu republicanii americani și cu mișcarea MAGA. În aceste cercuri, acordul lui Trump cu Putin este deja criticat și se exprimă suspiciunea că Rusia ar putea sprijini Iranul cu banii proveniți din afacerea cu motorină.

De asemenea, Us nu exclude ca decizia lui Trump să fie contestată în instanță. Senatorul republican Tom Tillis a declarat la postul american NBC că președintele încalcă probabil legea din 2022, care interzice importul de petrol rusesc și al altor surse de energie.

„Este puțin probabil ca Trump să meargă și mai departe. Situația nu ar trebui prezentată în termeni apocaliptici”

Ivan Us consideră oricum că amenințările SUA de a tăia Ucrainei accesul la informații din serviciile secrete sau la arme sunt doar „tactici de intimidare” în perioada premergătoare alegerilor. „SUA nu fac astfel de declarații pentru a întreprinde ceva, ci pentru a face piețele să creadă că vor exercita acum presiune, iar prețurile vor scădea”, a afirmat Us.

Cei trei experți sunt de acord că Kievul ar trebui să aștepte până după alegerile din SUA. Oleksandr Krajew este convins că Trump ar putea ceda în această chestiune după alegeri. Pentru că a lăsa Ucraina la voia sorții ar însemna să dea dovadă de slăbiciune față de China, care urmărește cu atenție situația din Taiwan.

Mychajlo Hontschar subliniază că acordul lui Trump cu Putin este deja criticat de republicani atât în Senat, cât și în Camera Reprezentanților. În plus, congresmanul Brian Fitzpatrick a inițiat un proiect de lege bipartizan, numit după fostul președinte american Ronald Reagan, pentru a bloca achiziționarea de petrol rusesc.

„În ciuda tuturor amenințărilor și poate chiar a unor încercări de a adopta măsuri temporare împotriva Kievului, este puțin probabil ca Trump să meargă și mai departe. Situația nu ar trebui prezentată în termeni apocaliptici”, a afirmat Hontschar. În plus, prin presiunile sale, Trump nu face decât să consolideze și mai mult solidaritatea dintre Ucraina și partenerii săi europeni.

Editor : Sebastian Eduard