Ultimele câteva săptămâni au oferit un spectacol sumbru. După ce a declanșat un război nechibzuit, a cerut capitularea necondiționată a Iranului, apoi a eșuat în încercarea de a închide Strâmtoarea Ormuz, președintele Donald Trump l-a trimis pe vicepreședinte la negocieri cu Iranul pentru a încerca să găsească o ieșire din această încurcătură, scrie The Times într-o analiză privind situația armatei SUA și incapacitatea Americii de a lua măsuri decisive, care nu va trece neobservată de China și Rusia, care ar putea profita de haosul din Iran.

Această situație a apărut din cauza incapacității Americii de a exercita forța decisivă cu care președintele său amenință în continuu. Desfășurarea acestei campanii a scos la iveală slăbiciunile puterii militare americane: o goliciune despre care unii au avertizat în ultimii ani, cu implicații profunde pentru stabilitatea mondială.

Unul dintre cele mai puțin ambițioase obiective enunțate de SUA a fost acela de a împiedica Iranul să-și amenințe vecinii, statele din Golf. Deși rămășițele învechite ale forțelor aeriene iraniene au fost distruse la începutul conflictului, am văzut că, folosind stocul mare de rachete și drone pregătit pentru acest scenariu, Iranul a reușit să-și mențină bombardamentele asupra statelor vecine. Lecția războiului din Ucraina a fost întărită: țările care nu dispun de cele mai noi avioane de luptă stealth pot continua să lovească orașele inamice de la distanță și la o fracțiune din cost.

Conform evaluărilor SUA, este posibil ca până la jumătate din lansatoarele de rachete cu rază lungă de acțiune ale Iranului să fi supraviețuit, la fel ca mii de mine navale. Fără îndoială, forțele lor au suferit pierderi, dar de aproape patru săptămâni, lansările zilnice de rachete și drone ale Iranului s-au stabilizat la niveluri de aproximativ 30, respectiv 70, în ciuda tuturor eforturilor SUA și ale Israelului de a le vâna.

În unele locuri, SUA au folosit muniție puternică de penetrare, prăbușind intrările în tunelurile care duceau la depozitele de arme, dar lăsând adesea arsenalul din interior neatins. Echipele iraniene de reparații vor încerca să dezgroape echipamentul îngropat.

Războiul costă SUA foarte mult. Estimările se situează în jurul a unuia sau două miliarde de dolari pe zi, după ce The New York Times a raportat estimări oficiale conform cărora primele șase zile de război au costat 11 miliarde de dolari.

Salvarea dramatică a doi piloți doborâți deasupra Iranului weekendul trecut le-a permis americanilor să-și demonstreze hotărârea și îndrăzneala, dar cu un cost considerabil în ceea ce privește avioanele pierdute. Atacurile iraniene asupra aerodromurilor din Arabia Saudită, Kuweit și Irak au distrus încă câteva avioane americane, inclusiv o stație aeriană de avertizare timpurie, dând impresia că americanii au fost neglijenți în protejarea acestora.

Apoi, să luăm în considerare acțiunile Iranului în Strâmtoarea Ormuz. Conform unor estimări, numărul minelor pe care le-a amplasat este de ordinul zecilor, însă aceste câteva, împreună cu o mână de atacuri cu drone asupra petrolierelor, au fost suficiente pentru a-și impune voința, lăsând mii de dispozitive explozive încă în depozit, iar canalele de navigație deschise în mare parte doar pentru propriile exporturi.

Marina SUA nici măcar nu a încercat să redeschidă strâmtoarea prin forță. Este adevărat, a lovit de sute de ori apărarea iraniană de acolo, de la galerii subterane care adăpostesc bărci rapide până la baze de rachete antinavale, dar nimic din toate acestea nu a făcut o diferență semnificativă pentru proprietarii miilor de nave blocate în interiorul Golfului.

În ciuda ambițiilor lui Trump, se pare că a existat o puternică aversiune față de ideea de a pune navele de război americane în pericol. Deci, eșecul de a menține deschisă una dintre principalele rute maritime ale lumii este unul de voință, sau SUA ar fi de fapt incapabile de asta?

Dacă discutați cu ofițerii navali, aceștia vor estima că ar fi nevoie de zeci de distrugătoare sau fregate pentru a înființa un sistem de escortă, dar marina americană nu dispune de un număr atât de mare în zonă și ar avea dificultăți în a reuni o astfel de forță. În ceea ce privește dragarea minelor, la începutul acestui an a desființat o escadră de nave mici specializate și, odată cu izbucnirea conflictului, a trimis în Malaezia cele trei nave de luptă rămase, capabile să îndeplinească astfel de misiuni.

O mobilizare la scară largă a rezervelor navale ar putea schimba ecuația, dar asta ar dura câteva luni și nimeni nu crede că este probabil să se întâmple. Alfred Thayer Mahan, marele teoretician american al puterii navale, a susținut odată că libertatea de navigație era un „pilon al politicii externe a SUA”, dar ultimele câteva săptămâni sugerează că acest principiu ar fi putut fi abandonat.

Renunțarea la misiunea sa post-1945 de a fi garantul suprem al libertății pe marea liberă se potrivește perfect cu ideologia „America First” a lui Trump. Cu toate acestea, multe țări se vor întreba cum transportul maritim, vital pentru supraviețuirea lor economică, ar putea fi amenințat.

Rezultatul acestui război va fi urmărit cu atenție în China, unde fezabilitatea unei operațiuni de cucerire a Taiwanului este o preocupare centrală pentru Armata Populară de Eliberare. Reticența lui Trump de a deschide rutele maritime va fi fost remarcată.

Cu toate acestea, poate că cel mai mare serviciu pe care Iranul îl va fi făcut chinezilor este epuizarea stocurilor de sisteme americane critice. Acestea variază de la cele defensive, folosite pentru a doborî rachetele care se apropie în Golful Persic sau în Israel, la cele ofensive, precum rachetele de croazieră de ultimă generație, din care trei sferturi din stocul SUA au fost angajate în ofensiva împotriva Iranului.

Cu câțiva ani în urmă, Elbridge Colby, acum înalt funcționar la Pentagon, a denunțat stocurile de muniție „deplin insuficiente” ale Americii, îndemnând la o reducere a intervenției în Orientul Mijlociu, precum și în Ucraina, pentru a păstra armamentul cheie pentru o posibilă confruntare cu China. Acum s-a întâmplat exact opusul, rachete și bombe în valoare de miliarde de dolari fiind folosite zilnic împotriva Iranului.

Există pericolul ca adversarii, de la Rusia până la Coreea de Nord, să observe limitele puterii americane și să întoarcă situația în avantajul lor. Trump a criticat adesea ceea ce oficialii Pentagonului numesc „vacanța achizițiilor”: eșecul administrațiilor anterioare de a comanda în continuare arme avansate în cantități suficiente pentru a menține avantajul țării.

Pentru a remedia această situație, el a trimis luna aceasta un buget de apărare de 1,5 trilioane de dolari la Capitol Hill pentru aprobare. Această creștere spectaculoasă pentru Pentagon — de 44% față de cheltuielile actuale — demonstrează ambiția de a reconstrui forțele armate americane și de a recâștiga un avantaj militar, în special în raport cu China.

Totuși, acest lucru nu se va realiza rapid. Dacă perspectiva revitalizării în viitor a unei armate americane slăbite pare reală pentru China sau Rusia, aceasta le-ar putea pur și simplu stimula să acționeze mai degrabă mai devreme decât mai târziu.

