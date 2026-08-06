Trump, atac preventiv la candidații democraţi: „Cred că este cea mai mare ameninţare”

Preşedintele american Donald Trump a transformat un discurs despre economie, susţinut în Las Vegas, într-un atac la adresa democraţilor progresişti, afirmând că recentele lor victorii în alegeri primare reprezintă o schimbare potenţial periculoasă pentru Partidul Democrat înaintea scrutinului intermediar din noiembrie.

Vizita lui Trump la Las Vegas a făcut parte dintr-o mişcare mai agresivă a Casei Albe de a îndrepta atenţia către succesul candidaţilor progresişti, în contextul în care alegătorii sunt în continuare nemulţumiţi de modul în care preşedintele gestionează economia şi războiul din Iran.

Discursul său sinuos adresat unei mulţimi de susţinători la Red Rock Casino a venit la o zi după ce candidaţi progresişti au obţinut marţi victorii cheie în alegerile primare democrate din Michigan.

Trump s-a concentrat pe prevederile fiscale din pachetul de cheltuieli al republicanilor de anul trecut, inclusiv măsuri de eliminare a impozitelor pe bacşiş, ore suplimentare plătite şi venituri din asigurările sociale pentru mulţi americani.

„Aşadar, dacă eşti chelner, chelneriţă, barman, băiat de serviciu, nu plăteşti impozite pe venitul primit ca bacşiş”, a spus Trump, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Dar victoriile democraţilor progresişti în Michigan şi în alte alegeri primare democrate au fost o temă dominantă pentru republican.

Socialiştii democraţi, a spus el, reprezintă ameninţarea insidioasă a comunismului şi ameninţă să distrugă modul de viaţă american. „Cred că este cea mai mare ameninţare”, a declarat Trump.

Ce este socialismul democratic

Niciunul dintre cei doi candidaţi democraţi câştigători din Michigan nu se identifică drept socialist democrat, deşi unii candidaţi progresişti care au ieşit victorioşi în alegeri primare anterioare o fac.

Socialismul favorizează controlul public asupra industriilor majore, permiţând în acelaşi timp un anumit grad de proprietate privată şi de pieţe.

Socialismul democratic urmăreşte obiective socialiste prin mijloace democratice.

Comunismul este mai radical: urmăreşte să abolească proprietatea privată şi să creeze o societate fără clase, scrie Reuters.

Atac la un candidat democrat

Trump s-a folosit de eveniment pentru a-l ataca pe Abdul El-Sayed, care a câştigat marţi alegerile primare democrate pentru Senat în Michigan şi care îl va înfrunta pe republicanul susţinut de Trump, Mike Rogers, în alegerile din noiembrie.

„Nu iubeşte Israelul. Nu iubeşte poporul evreu. Îi urăşte. Îi urăşte cu o pasiune care îi arde în inimă, şi nu poate face absolut nimic în privinţa asta”, a spus preşedintele.

El-Sayed a condamnat antisemitismul şi a spus că criticile la adresa atacului Israelului asupra Gazei şi a ocupaţiei teritoriilor palestiniene nu ar trebui echivalate cu antisemitismul.

Acest doctor în vârstă de 41 de ani a militat pentru asistenţă medicală universală, pentru încetarea ajutorului necondiţionat acordat Israelului şi pentru desfiinţarea ICE, agenţia federală pentru imigraţie care a condus represiunea lui Trump împotriva imigraţiei ilegale.

Legea bacșișului

Confruntat cu scăderea popularităţii în sondaje, Trump s-a plâns că nu primeşte suficientă recunoaştere pentru politicile sale.

„Nu primesc niciun merit pentru nimic”, a spus el.

Trump a apărut alături de candidatul republican la Congres, Marty O'Donnell, în districtul din zona Las Vegas reprezentat de democrata Susie Lee, membră a Camerei Reprezentanţilor.

Acest district este unul dintre „câmpurile de luptă” pentru Camera Reprezentanţilor urmărite îndeaproape.

Trump le-a atribuit lucrătorilor din industria serviciilor din Las Vegas - un bloc de votanţi esenţial în Nevada - meritul de a fi inspirat prevederea temporară de „fără taxă pe bacşiş”.

Democrații s-au opus

Democraţii s-au opus în unanimitate acestei legi, pe care au numit-o o donaţie pentru americanii bogaţi în detrimentul programelor de siguranţă socială precum Medicaid şi de asistenţă alimentară.

Democraţii au căutat să facă din războiul din Iran şi creşterea preţurilor probleme centrale în alegerile de la mijloc de mandat.

Un sondaj recent Reuters/Ipsos a constatat că doar unul din trei americani susţine campania militară, subliniind provocarea cu care se confruntă republicanii, deoarece preocupările legate de costul vieţii rămân principala problemă a alegătorilor.

Susţinătorii lui Trump prezenţi la eveniment au fost dispuşi să-i acorde preşedintelui mai mult timp pentru a soluţiona războiul din Iran, dar ar dori ca acesta să îl rezolve curând.

„Vrem să încheiem totul cât mai curând posibil, nu doar pentru a salva vieţi americane şi a reduce preţurile la benzină, ci şi pentru că se apropie alegerile de la jumătatea mandatului”, a declarat Francine Moshkovsky, medic pensionar de la Departamentul Veteranilor din Las Vegas.

Editor : B.P.