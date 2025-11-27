Live TV

Trump, atacat de republicani în Congres pentru planul său de pace: „E clar că Witkoff favorizează pe deplin ruşii. Ar trebui concediat”

Data actualizării: Data publicării:
President Donald Trump Delivers Joint Address To Congress in Washington
Donald Trump, primul discurs în Congres în al doilea mandat. Foto: Profimedia
Din articol
Witkoff „ar trebui concediat” Trump Jr: „Se răzbună pe tatăl meu”

Mai mulţi congresmeni republicani au criticat dur Casa Albă pentru modul în care a gestionat planul de pace propus pentru Ucraina, despre care spun că favorizează Rusia. Criticile formulate exprimă o schimbare radicală pentru un partid care a aderat strâns la aproape toate iniţiativele lui Donald Trump.

Susţinătorii Ucrainei sunt îngrijoraţi că planul în 28 de puncte elaborat de SUA pentru încheierea războiului din Ucraina, prezentat pentru prima dată săptămâna trecută, înseamnă că administraţia Trump ar putea fi dispusă să preseze Kievul să semneze un acord de pace puternic favorabil Moscovei.

„Acest aşa-numit «plan de pace» are probleme reale şi sunt foarte sceptic că va duce la pace”, a declarat vineri senatorul Roger Wicker, preşedintele republican al Comitetului pentru servicii armate al Senatului, potrivit Reuters, preluată de News.ro.

Aceste temeri s-au intensificat când Bloomberg News a relatat marţi că trimisul lui Trump, Steve Witkoff, într-o convorbire telefonică din 14 octombrie cu consilierul politic al preşedintelui rus Vladimir Putin, Yuri Ushakov, a spus că ar trebui să colaboreze la un plan de încetare a focului şi că Putin ar trebui să discute acest lucru cu Trump.

Witkoff „ar trebui concediat”

„Pentru cei care se opun invaziei ruse şi doresc ca Ucraina să rămână o ţară suverană şi democratică, este clar că Witkoff favorizează pe deplin ruşii. Nu poate fi de încredere pentru a conduce aceste negocieri. Ar face un agent plătit de ruşi mai puţin decât el? Ar trebui concediat”, a declarat reprezentantul republican Don Bacon pe rețeaua X.

În timp ce partidul lui Trump rămâne în mare parte în spatele lui, criticile din partea legislatorilor republicani sunt notabile, având în vedere recentele eşecuri ale preşedintelui, inclusiv victoriile electorale ale democraţilor din această lună şi sprijinul Congresului pentru publicarea dosarelor Departamentului de Justiţie privind fostul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein, un rezultat pentru care Trump a luptat luni de zile.

Reprezentantul republican Brian Fitzpatrick a cerut o schimbare de abordare, descriind apelul de pe reţelele de socializare ca „o problemă majoră. Şi unul dintre numeroasele motive pentru care aceste spectacole ridicole şi întâlniri secrete trebuie să înceteze”.

Senatorul Mitch McConnell, fostul lider republican al Senatului, a sugerat că Trump ar putea avea nevoie să găsească noi consilieri.

„Răsplătirea măcelului rus ar fi dezastruoasă pentru interesele Americii”, a declarat el într-un comunicat.

Trump Jr: „Se răzbună pe tatăl meu”

Membrii cercului restrâns al lui Trump au reacţionat negativ faţă de parlamentari.

Vicepreşedintele JD Vance, un fost senator republican care a criticat ajutorul acordat Ucrainei, l-a acuzat pe McConnell că a lansat un „atac ridicol” la adresa planului de a pune capăt războiului.

Fiul preşedintelui, Donald Trump Jr., a declarat pe reţelele de socializare că McConnell era „doar amar şi se răzbună pe tatăl meu”. Dar atacurile din partea membrilor propriului partid al lui Trump, împreună cu recentele valuri potrivnice din politică, ar putea semnala o problemă mai mare pentru administraţie, au spus analiştii.

„Toate acestea sugerează că el este mult mai vulnerabil din punct de vedere politic decât a părut în ultimele nouă, zece luni”, a spus Scott Anderson, cercetător în studii de guvernanţă la Brookings Institution.

În plus, având în vedere că sondajele de opinie arată că majoritatea americanilor doresc să sprijine Ucraina în lupta împotriva invadatorilor ruşi, republicanii se îndreaptă probabil către alegerile intermediare din 2026, când controlul asupra Congresului va fi în joc, iar mulţi candidaţi republicani aflaţi în curse strânse vor trebui să atragă voturile alegătorilor independenţi.

Unele dintre cele mai puternice critici au venit din partea republicanilor precum Bacon şi McConnell, care nu candidează pentru realegere, dar Anderson a spus că ei spun public ceea ce alţii ar spune în întâlniri private.

„Sunt atât de vocali, sunt atât de direcţionaţi... Este aproape sigur că reflectă un element privat al mesajului din partea partidului pe care îl reprezintă”, a spus Anderson.

Editor : B.P.

