Trump avertizează că oprirea construcției sălii sale de bal ar fi „devastatoare”. Ce spune despre procesul intentat contra proiectului

În timp ce SUA se confruntă cu ultimul incident armat, în care un protestatar a fost împușcat de agenții federali, Donald Trump a lansat un discurs de 450 de cuvinte pe rețeaua Truth Social în care acuză că oprirea construcției luxoasei sale săli de bal prezidențiale, în valoare de 400 de milioane de dolari, ar fi „devastatoare pentru Casa Albă, țara noastră și pentru toate părțile implicate”, anunță The Independent.

Într-o serie de postări pe rețelele sociale duminică, președintele a abordat pe scurt situația din Minneapolis după împușcarea mortală a asistentului medical Alex Pretti, scriind: „Minnesota este o ACOPERIRE CRIMINALĂ a fraudei financiare masive care a avut loc!” El a lăudat, de asemenea, aliații săi pentru aparițiile lor la Fox News, unde au vorbit despre situație.

Dar, de departe, cel mai lung mesaj al său, pe care l-a fixat în partea de sus a feed-ului său Truth Social, se referea la amenințarea la adresa construcției sălii de bal a Casei Albe, reprezentată de un proces care urmărește să o oprească.

„Pe lângă toate celelalte lucruri pe care le fac, construiesc una dintre cele mai mari și mai frumoase săli de bal din lume, cu peste 300 de milioane de dolari din banii marilor patrioți americani, și colaborez îndeaproape, încă de la început, cu armata și serviciile secrete ale Statelor Unite”, a scris președintele.

„Aproape toată lumea a considerat că a face un cadou atât de mare Statelor Unite este „UN LUCRU MINUNAT” - dar nu, ca de obicei, am fost dat în judecată, de data aceasta de către Radical Left National Trust for Historic Preservation, un grup căruia nu-i pasă deloc de țara noastră!”, a adăugat Donald Trump.

În decembrie, National Trust for Historic Preservation a intentat un proces pentru a opri construcția sălii de bal, argumentând că administrația Trump a încălcat procedurile federale de revizuire și a ocolit Congresul prin demolarea unilaterală a aripii estice istorice a Casei Albe.

Președintele i-a criticat pe „obstrucționisti și scandalagii” pentru „procesul fără temei” în postarea sa, susținând că nu era nevoie să solicite aprobarea Congresului. „ Congresul nu a încercat și nici nu a dorit să oprească proiectul sălii de bal!”, a afirmat el.

„Așa-numiții „conservatori”, care își obțin banii din cele mai neobișnuite surse, nu ar trebui să aibă dreptul să oprească această adăugire atât de necesară la MAREA noastră Casă Albă, un loc pe care un președinte nu a avut niciodată nevoie de permisiune pentru a-l modifica sau îmbunătăți, datorită caracterului special al locului în care se află, indiferent cât de mare (și important!) ar fi această îmbunătățire. În plus, în acest caz, totul se face cu proiectarea, consimțământul și aprobarea celor mai înalte niveluri ale armatei și serviciilor secrete ale Statelor Unite. Din păcate, simpla intentare a acestui proces ridicol a dezvăluit deja acest fapt până acum strict secret”, a mai spus Trump.

El a adăugat: „Oprirea construcției, la această dată târzie, când atât de multe lucruri au fost deja comandate și realizate, ar fi devastatoare pentru Casa Albă, pentru țara noastră și pentru toți cei implicați.”

Lucrări de construcție în curs în aripa estică a Casei Albe, unde se construiește sala de bal propusă de președintele SUA Donald Trump, în Washington, D.C., 20 octombrie 2025. Foto: REUTERS / Jessica Koscielniak

În procesul intentat, National Trust for Historic Preservation susține că legea federală interzice construirea de clădiri pe terenul parcului federal din Washington fără autorizarea expresă a Congresului.

Vineri, judecătorul federal Richard Leon a părut să fie de acord, exprimându-și rezervele puternice față de construcție și punând sub semnul întrebării dacă președintele avea într-adevăr puterea legală de a demola aripa estică fără supraveghere sau autorizare explicită.

Judecătorul Leon a mustrat aspru un avocat al administrației, spunând: „Haide, fii serios”, după ce s-au făcut comparații cu renovări minore, cum ar fi instalarea unei piscine în timpul administrației Gerald Ford în anii 1970.

Judecătorul a indicat că va emite o hotărâre în următoarele săptămâni cu privire la cererea National Trust de emitere a unei ordonanțe preliminare, care vizează oprirea lucrărilor de construcție.

Editor : C.A.