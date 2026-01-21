Live TV

Video Trump avertizează la Davos: „Iubesc Europa, dar nu e pe calea cea bună”. Ce spune despre relațiile „bătrânului continent” cu SUA

Data actualizării: Data publicării:
United States President Donald J Trump speaks to the media on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, on Tuesday, January 20, 2026. President Trump is heading to Davos, Switzerland to attend the World Economic Forum.Credit: Aaron Schwart
Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Profimedia
Din articol
„Există ţări europene pe care nu le mai recunosc” Statele Unite rămân motorul economiei mondiale, susține Trump

 Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat miercuri, în faţa liderilor politici şi economici reuniţi la Forumul Economic Mondial de la Davos, că Europa nu se îndreaptă în direcţia corectă şi că unele locuri de pe continent nu mai sunt recognoscibile, anunță BBC.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Iubesc Europa şi vreau să văd Europa prosperând, dar nu se îndreaptă în direcţia corectă, a declarat Trump la începutul discursului său, foarte aşteptat, la Forumul Economic Mondial de la Davos, relatează Reuters.

În acelaşi timp, el a subliniat importanţa relaţiei transatlantice, declarând că Statele Unite cred profund în legăturile pe care le împărtăşesc cu Europa ca civilizaţie. Trump a insistat că Washingtonul ţine foarte mult la oamenii din Europa şi vede continentul european ca pe un partener esenţial.

Există ţări europene pe care nu le mai recunosc”

El a atacat mai multe state europene şi politicile lor ale imigraţiei.

Nu vreau să insult pe nimeni, dar există ţări europene pe care nu le mai recunosc şi spun asta în mod negativ, evident”, a declarat Trump.

Președintele american a identificat creşterea economică, comerţul şi imigraţia drept preocupări centrale pentru un Occident puternic şi unit, afirmând că aceste teme trebuie abordate coordonat pentru a asigura stabilitatea şi prosperitatea pe termen lung.

Oamenii credeau că singurul mijloc de a atinge creştere era să crească cheltuielile publice, să deschidă larg uşa imigraţiei, că meseriile aşa-zis murdare trebuiau să fie delocalizate, că energia şi petrolul trebuiau să fie înlocuite cu toată escrocheria asta a energiei verzi şi că trebuiau să importe populaţii de la celălalt capăt al lumii”, a declarat el.

Prin aceste politici pe care ei (n.r. liderii europeni) le-au urmat în mod idiot, ei au întors sptale la tot ceea ce face bogăţia şi puterea naţiunilor”, i-a acuzat  Donald Trump pe liderii europeni, care au importat populaţii” şi au închis fabrici”.

Rezultatul a fost deficite bugetare, deficite comerciale, record, iar toate astea cu un val de migraţie în masă cum nu s-a mai văzut în istoria omenirii”, a declarat el.

Statele Unite rămân motorul economiei mondiale, susține Trump

Sincer, sunt multe locuri în lumea noastră care sunt pe cale să fie distruse sub ochii noştri, iar liderii lor nu înţeleg nici măcar ce este pe cale să se întâmple. Iar cei care înţeleg nu fac nimic”, a denunţat el.

În intervenţia sa, Trump a susţinut că Statele Unite rămân motorul economiei mondiale şi a subliniat rolul central al Americii în dinamica globală.

Dacă ne urmaţi pe noi în jos, ne veţi urma şi în sus”, le-a spus el participanţilor de la Davos, sugerând că evoluţia economiei globale depinde în mare măsură de traiectoria Statelor Unite.

Am realizat cele mai importante scăderi de impozite ale Statelor Unite”, a declarat preşedintele american, care dă asgurări că, pentru fiecare nouă reglementare în Statle Unite, sunte desfiinţate ale 129.

Evocând producia manufacturieră americană, el a dat asigurări că exporturile americane au crescut cu 150 de miliarde de dolari”.

Cifrele sunt incredibile”, a subliniat el.

Donald Trump a declarat, de asemenea, că Statele Unite sunt singura ţară din lume care poate garanta securitatea Groenlandei şi a reamintit că, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, au apărat acest teritoriu în numele Danemarcei. El a cerut negocieri imediate privind achiziţionarea Groenlandei, relatează EFE şi AFP. 

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
2
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Carney și Macron
3
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
ID329192_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
5
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Digi Sport
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alexandru muraru
Falia arctică și eclipsa rațiunii: De ce obsesia pentru Groenlanda riscă să dinamiteze Pax Transatlantica
Mark Rutte.
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump se află la conducerea SUA
Scott Bessent
Scott Bessent ironizează represaliile Europei în fața taxelor lui Donald Trump: „Nu sunt deloc îngrijorat”
Donald Trump.
Norvegia și Suedia refuză invitația lui Trump în „Consiliul pentru Pace”. Cum explică cele două țări decizia
Donald Trump susține un discurs la Forumul Economic de la Davos, în fața aliaților SUA.
Trump anunță, la Davos, declanșarea imediată a negocierilor pentru achiziționarea Groenlandei: „Nu e o amenințare pentru NATO”
Recomandările redacţiei
original_euco_26_iunie_2025-22
Propunerea lui Trump privind Consiliul pentru Pace, analizată mâine...
Parlamentul European
Parlamentul European cere trimiterea acordului cu Mercosur la Curtea...
George-Simion-SUA
Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei acoperit cu steagul SUA...
Dan Suciu purtator de cuvant gov.ro
Dan Suciu explică de ce a mers Bolojan la discuții cu șeful BNR...
Ultimele știri
Incident la metrou. Se circulă în sistem pendulă între staţiile Piaţa Sudului - Eroii Revoluţiei şi Tudor Arghezi - Piaţa Sudului
PSD a votat pentru trimiterea acordului cu Mercosur la CJUE. Claudiu Manda: „Cele 10 voturi ale noastre au făcut diferența”
Un pompier de la ISU Arad a fost condamnat la închisoare, după ce a folosit un echipament audio-video pentru a copia la Bacalaureat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Fanatik.ro
Mirel Rădoi are o nouă ofertă pe masă, după ce a refuzat milioanele arabilor! De ce depinde duelul cu Marius...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Crima din Cenei, detalii înfiorătoare! Cum a fost ucis băiatul de ceilalți adolescenți și de ce tatăl...
Adevărul
Trupele europene din Groenlanda l-au speriat pe Trump. Expert: „Răspunsul de la Washington este ridicol de...
Playtech
Preţuri 2026 pentru pârtia de schi şi săniuş din Durău. Zilele în care plăteşti două abonamente la preţ de unu
Digi FM
Horia Brenciu, topit după soția lui. A sărbătorit-o cu emoție și entuziasm: "Ea e Alice și cu ea mă simt ca...
Digi Sport
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
Pro FM
Lidia Buble, despre relația cu Horațiu Niculau: „Între noi, totul este simplu, firesc!” Afaceristul e mai...
Film Now
Răsturnare de situație în cazul Victoriei Jones. Fiica lui Tommy Lee Jones ar fi fost însărcinată cu trei...
Adevarul
Fiul de miliardar o ține în joc pe Simona Halep. Fosta campioană, implicată în organizarea turneului de la...
Newsweek
Grindeanu anunță din nou creșterea pensiilor anul acesta „Au sărăcit 500.000 de pensionari”. Ce soluții are?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Rosie Huntington-Whiteley, șic la brațul lui Jason Statham, la premiera „Shelter”. Când intră în...
UTV
Doinița Oancea s-a confruntat cu probleme de sănătate în Thailanda. „Eram destul de avariată”