Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat miercuri, în faţa liderilor politici şi economici reuniţi la Forumul Economic Mondial de la Davos, că Europa nu se îndreaptă în direcţia corectă şi că unele locuri de pe continent nu mai sunt recognoscibile, anunță BBC.

„Iubesc Europa şi vreau să văd Europa prosperând, dar nu se îndreaptă în direcţia corectă”, a declarat Trump la începutul discursului său, foarte aşteptat, la Forumul Economic Mondial de la Davos, relatează Reuters.



În acelaşi timp, el a subliniat importanţa relaţiei transatlantice, declarând că Statele Unite cred profund în legăturile pe care le împărtăşesc cu Europa ca civilizaţie. Trump a insistat că Washingtonul ţine foarte mult la oamenii din Europa şi vede continentul european ca pe un partener esenţial.

„ Există ţări europene pe care nu le mai recunosc”

El a atacat mai multe state europene şi politicile lor ale imigraţiei.

„Nu vreau să insult pe nimeni, dar există ţări europene pe care nu le mai recunosc şi spun asta în mod negativ, evident”, a declarat Trump.

Președintele american a identificat creşterea economică, comerţul şi imigraţia drept preocupări centrale pentru un Occident puternic şi unit, afirmând că aceste teme trebuie abordate coordonat pentru a asigura stabilitatea şi prosperitatea pe termen lung.

„Oamenii credeau că singurul mijloc de a atinge creştere era să crească cheltuielile publice, să deschidă larg uşa imigraţiei, că meseriile aşa-zis murdare trebuiau să fie delocalizate, că energia şi petrolul trebuiau să fie înlocuite cu toată escrocheria asta a energiei verzi şi că trebuiau să importe populaţii de la celălalt capăt al lumii”, a declarat el.

Prin „aceste politici pe care ei (n.r. liderii europeni) le-au urmat în mod idiot, ei au întors sptale la tot ceea ce face bogăţia şi puterea naţiunilor”, i-a acuzat Donald Trump pe liderii europeni, care au „importat populaţii” şi au „închis fabrici”.

„Rezultatul a fost deficite bugetare, deficite comerciale, record, iar toate astea cu un val de migraţie în masă cum nu s-a mai văzut în istoria omenirii”, a declarat el.

Statele Unite rămân motorul economiei mondiale, susține Trump

„Sincer, sunt multe locuri în lumea noastră care sunt pe cale să fie distruse sub ochii noştri, iar liderii lor nu înţeleg nici măcar ce este pe cale să se întâmple. Iar cei care înţeleg nu fac nimic”, a denunţat el.

În intervenţia sa, Trump a susţinut că Statele Unite rămân motorul economiei mondiale şi a subliniat rolul central al Americii în dinamica globală.

„Dacă ne urmaţi pe noi în jos, ne veţi urma şi în sus”, le-a spus el participanţilor de la Davos, sugerând că evoluţia economiei globale depinde în mare măsură de traiectoria Statelor Unite.

„Am realizat cele mai importante scăderi de impozite ale Statelor Unite”, a declarat preşedintele american, care dă asgurări că, pentru fiecare nouă reglementare în Statle Unite, sunte desfiinţate ale 129.

Evocând producia manufacturieră americană, el a dat asigurări că „exporturile americane au crescut cu 150 de miliarde de dolari”.

„Cifrele sunt incredibile”, a subliniat el.



Donald Trump a declarat, de asemenea, că Statele Unite sunt singura ţară din lume care poate garanta securitatea Groenlandei şi a reamintit că, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, au apărat acest teritoriu în numele Danemarcei. El a cerut negocieri imediate privind achiziţionarea Groenlandei, relatează EFE şi AFP.

Editor : C.A.