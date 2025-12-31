Trump blochează două proiecte de lege. Primul veto din al doilea mandat

Președintele american Donald Trump și-a folosit dreptul de veto pentru a bloca două proiecte de lege, pentru prima dată în timpul celui de-al doilea mandat al său, respingând construcția unei conducte cu apă potabilă și extinderea unei rezervații amerindiene, informează miercuri AFP, citată de Agerpres.

Președintele republican a blocat luni, prin veto, aceste texte bipartizane, susținute atât de parlamentari democrați, cât și de republicani, a anunțat Casa Albă miercuri.

Pentru a trece de acest veto prezidențial, Senatul și Camera Reprezentanților vor trebui să adopte aceste texte cu o majoritate de două treimi.

Unul dintre aceste texte viza finalizarea unui proiect care datează încă din anii 1960, pentru transportarea de apă potabilă către marile câmpii din estul statului Colorado.

În scrisoarea sa explicativă adresată Congresului, Donald Trump justifică acest veto prin costurile, potrivit lui, prea mari ale proiectului, susținând că îi protejează astfel pe contribuabilii americani de finanțarea unor „politici costisitoare și puțin fiabile”.

Conducta, a cărei construcție fusese propusă în anii 1960, în timpul președinției lui John Kennedy, a obținut susținerea ambelor camere ale Congresului.

„Nu s-a încheiat”, a scris pe rețelele sociale Lauren Boebert, parlamentară republicană de Colorado în Camera Reprezentanților.

Casa Albă a anunțat, de asemenea, că Donald Trump a blocat prin veto un proiect de lege care prevede extinderea rezervației amerindiene a tribului Mikasuki într-o secțiune din Parcul Național Everglades, în Florida, numită Osceola Camp.

Tribul a participat mai devreme, în acest an, la o acțiune în justiție împotriva „Alcatrazului aligatorilor”, un centru pentru reținerea migranților, construit pe repede înainte în această regiune mlăștinoasă din Everglades.

O judecătoare federală a ordonat ulterior desființarea mai multor echipamente ale centrului, ceea ce echivalează, de fapt, cu închiderea acestuia.

Donald Trump a afirmat că tribul Mikasuki nu era autorizat să ocupe Osceola Camp și că administrația sa nu va permite ca banii contribuabililor să fie utilizați pentru „proiecte în beneficiul unor interese particulare”, în special pentru grupuri „nealineate” cu politica sa privind migrația.

Președinții americani au recurs arareori la veto în SUA. În timpul primului său mandat la Casa Albă, Donald Trump a blocat prin veto 10 texte. Predecesorul său, democratul Joe Biden, a impus veto împotriva a 13 proiecte de lege în timpul celor patru ani de mandat.

Editor : Ș.A.