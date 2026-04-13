Armata americană anunţă că începe blocada porturilor iraniene luni, la ora 14:00 GMT (ora 17:00 a României). Donald Trump a transmis că vor fi blocate „toate navele care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz”. Între timp, Iranul afirmă că a fost „la un pas” de un acord cu Statele Unite la Islamabad.

Armata americană va începe o blocadă a porturilor iraniene începând de luni, la ora 14:00 GMT (17:00, ora României), a anunţat Comandamentul Militar American pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), în absenţa unui acord pentru încetarea conflictului din Orientul Mijlociu. Iranul susţine însă că a fost „la un pas” de un acord cu Statele Unite la Islamabad.

„Această blocadă va fi aplicată în mod imparţial împotriva navelor de toate naţionalităţile care intră sau ies din porturile şi zonele de coastă iraniene, inclusiv din porturile iraniene situate în Golful Arabiei (n.r., denumire utilizată de administraţia americană pentru a desemna Golful Persic) şi în Golful Oman”, a precizat CENTCOM într-un comunicat pe X.

„Forţele CENTCOM nu vor împiedica libertatea de navigaţie a navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz către şi dinspre porturi non-iraniene”, a precizat CENTCOM într-o declaraţie pe reţelele sociale.

CENTCOM a precizat că marinarilor comerciali li se vor furniza informaţii suplimentare printr-o notificare oficială înainte de începerea blocadei.

Pe de altă parte, ministrul de Externe iranian a scris pe X că Iranul a fost „la un pas” de a încheia un acord cu Statele Unite la Islamabad pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu, atribuind Washingtonului responsabilitatea pentru eşecul negocierilor. „În timp ce eram la un pas de «protocolul de acord de la Islamabad», ne-am confruntat cu intransigenţă, cerinţe schimbătoare şi blocaj”, a declarat Araghchi pe X, a doua zi după eşecul negocierilor din Pakistan, atribuit de Washington refuzului Teheranului de a renunţa la ambiţiile sale nucleare.

Ulterior, Donald Trump a anunţat că va bloca strâmtoarea Ormuz.

Şeful marinei iraniene a spus că declaraţiile preşedintelui american Donald Trump, care doreşte să impună o blocadă în strâmtoarea Ormuz, sunt „ridicole”. „Oamenii curajoşi ai forţelor navale (...) supraveghează şi controlează toate mişcările” americane din regiune, a declarat Shahram Irani, citat de televiziunea de stat iraniană. „Ameninţările preşedintelui Statelor Unite de a institui un blocaj maritim împotriva Iranului (...) sunt absolut ridicole şi amuzante”, a comentat comandantul.

Iranul „nu va ceda în faţa niciunei ameninţări”, a afirmat duminică şi preşedintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, care a reprezentat ţara sa în timpul negocierilor directe cu Statele Unite din Pakistan.

Aceste declaraţii vin după ce preşedintele american Donald Trump a ordonat un blocaj al strâmtorii Ormuz, mărginită de Iran şi Oman şi puternic paralizată de Teheran de la începutul războiului.

„Dacă ei luptă, vom lupta şi noi, iar dacă dau dovadă de raţiune, vom acţiona cu raţiune. Nu vom ceda în faţa niciunei ameninţări; să-i lăsăm să ne testeze încă o dată, pentru a le putea da o lecţie şi mai bună”, a îndemnat Mohammad Bagher Ghalibaf la întoarcerea sa la Teheran, potrivit presei iraniene.

