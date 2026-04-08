„Trump caută cu disperare orice ieșire". Reacțiile liderilor din SUA după anunțul armistițiului cu Iranul

Liderii politici din Statele Unite au reacționat după ce Donald Trump a anunțat un armistițiu provizoriu de două săptămâni cu Iranul, la scurt timp după amenințări extreme la adresa Teheranului. Democrații îl acuză că încearcă să iasă din criza pe care a escaladat-o, în timp ce republicanii descriu decizia drept o mișcare tactică, scrie The Guardian.

Lideri politici și mulți americani au răsuflat ușurați marți seară, după ce Donald Trump a anunțat un acord provizoriu de încetare a focului, la câteva ore după ce amenințase că va distruge „întreaga civilizație” a Iranului dacă Teheranul nu redeschide strâmtoarea Ormuz până la termenul-limită impus de el însuși.

Anunțul acordului a venit cu aproximativ 90 de minute înainte de termenul de la ora 20:00 (ora Coastei de Est a SUA), până la care Trump promisese că va bombarda centralele electrice și podurile Iranului, într-o acțiune pe care experți în drept și militari au spus că ar fi fost considerată crimă de război. Însă o intervenție de ultim moment a Pakistanului l-a determinat pe Trump să renunțe, cel puțin temporar, la ultimatumul privind distrugeri pe scară largă.

„Sub rezerva ca Republica Islamică Iran să fie de acord cu deschiderea completă, imediată și sigură a strâmtorii Hormuz, sunt de acord să suspend bombardarea și atacul asupra Iranului pentru o perioadă de două săptămâni”, a scris Trump într-o postare, marți seară.

Ministrul iranian de Externe a emis la scurt timp o declarație în care a precizat că tranzitul prin strâmtoarea Hormuz va fi permis în următoarele două săptămâni, sub controlul militar iranian.

Trump avertizase anterior că „o întreagă civilizație va muri în această seară, fără a mai putea fi readusă vreodată” dacă Iranul nu va permite traficul comercial în siguranță prin strâmtoare. Declarațiile președintelui au fost condamnate rapid de democrați, de susținători de lungă durată care s-au distanțat de Trump din cauza războiului și de Papa Leon, primul pontif american.

„Mă bucur că Trump a dat înapoi și caută cu disperare orice ieșire din retorica sa ridicolă”, a declarat liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, marți seară, reacționând la anunțul privind armistițiul provizoriu de două săptămâni.

Anterior, Schumer îl numise pe Trump „o persoană extrem de bolnavă”, care duce „un război ales în mod arbitrar”.

După amenințările tot mai agresive privind distrugeri iminente, zeci de democrați din Camera Reprezentanților, inclusiv fosta președintă Nancy Pelosi, au cerut înlăturarea lui Trump, fie prin procedura de impeachment, fie prin invocarea celui de-al 25-lea amendament, un mecanism constituțional prin care un președinte în funcție poate fi declarat incapabil să-și îndeplinească atribuțiile.

Foști aliați MAGA deveniți critici, inclusiv fosta congresmenă Marjorie Taylor Greene și personalitatea media de extremă dreapta Candace Owens, au denunțat amenințările lui Trump drept „malefice” și „nebunie”.

Alexandria Ocasio-Cortez, congresmenă progresistă din New York, a declarat că acordul de două săptămâni „nu schimbă nimic”.

„Președintele a amenințat cu un genocid împotriva poporului iranian și continuă să folosească această amenințare ca pârghie”, a scris ea pe rețelele sociale, cerând din nou înlăturarea lui din funcție. „Nu ne mai putem permite să punem în pericol lumea sau bunăstarea națiunii noastre.”

Hakeem Jeffries, liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților, a descris comportamentul lui Trump drept „dezechilibrat, nedemn de funcția prezidențială și inacceptabil moral”, într-un interviu acordat marți seară postului CNN. „Poporul american se opune ferm acestui război iresponsabil ales”, a spus el. „A aruncat America în acest război fără niciun plan, niciun obiectiv și nicio strategie de ieșire.”

Democrații vor cere președintelui Camerei, Mike Johnson, să reconvoace imediat legislativul pentru a introduce o rezoluție privind puterile de război, menită să pună capăt definitiv acestui conflict, a mai spus Jeffries.

În timp ce republicanii din Congres au fost relativ rezervați în reacțiile publice la amenințările anterioare ale lui Trump, mulți au salutat acceptarea unui armistițiu pe termen scurt, descriind decizia ca fiind una abilă și tactică.

„Vești excelente”, a declarat senatorul Rick Scott din Florida. „Este un prim pas puternic spre tragerea Iranului la răspundere și arată ce se întâmplă când ai un lider care pune pacea prin forță mai presus de haos și de politici slabe de conciliere.”

Senatorul Lindsey Graham, unul dintre cei mai vocali susținători ai unei linii dure împotriva Iranului, a declarat marți seară că împărtășește speranța că „putem pune capăt domniei terorii a regimului iranian prin diplomație”.

El a adăugat: „Trebuie să ne amintim că strâmtoarea Hormuz a fost atacată de Iran după începerea războiului, distrugând libertatea de navigație. Pe viitor, este esențial ca Iranul să nu fie recompensat pentru acest act ostil împotriva lumii.”

Congresmanul Dan Crenshaw, republican din Texas cunoscut pentru pozițiile uneori diferite de cele ale lui Trump, i-a ironizat pe criticii președintelui pentru „indignarea exagerată” față de retorica sa bombastică și pentru faptul că îl iau „literal” pe comandantul suprem.

„Respirați puțin”, a scris Crenshaw pe X după anunțul președintelui.

„Președintele Trump vorbește în termeni de putere, care este singurul limbaj pe care adversarii noștri îl înțeleg”, a continuat el. „Declarațiile diplomatice atent formulate fac ONU să se simtă bine, dar nu rezolvă nimic.”

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
2
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Alocații și indemnizații în aprilie. Foto Getty Images
4
Alocațiile și indemnizațiile sociale se plătesc mai devreme în aprilie. Când intră banii...
Donald Trump
5
Cum au răspuns SUA și Iran la propunerea unui armistiţiu de 45 de zile. Trump: Iranul ar...
Te-ar putea interesa și:
Atac americano-israelian asupra Teheranului. Foto Profimedia
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. Armistițiu SUA-Iran „cu efect imediat”. Explozii în Bahrain și critici la adresa lui Netanyahu
sua iran gettyiames
Cum a ajuns liderul suprem al Iranului la un armistițiu cu Donald Trump: „Nu aveam nicio idee ce urma să se întâmple”
File photo dated August 29, 2021 - The view of the White House after President Joe Biden arrives back to the White House from Holy Trinity Catholic Church in the Georgetown neighborhood of Washington, DC President Biden earlier attended a dignified transf
Un raport al FBI a avertizat asupra „amenințării persistente” reprezentate de Iran pentru SUA. Casa Albă a minimizat riscul (Reuters)
donald trump
Iranul și strategia Pentagonului: o posibilă ieșire pentru Donald Trump din acuzațiile de crime de război
Donald Trump.
Crește probabilitatea ca Trump să fie destituit în temeiul celui de-al 25-lea Amendament. Cifrele unei platforme de predicții 
Recomandările redacţiei
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu...
drone Shahed
Alerte în județul Tulcea. Două avioane militare mobilizate, 17 ținte...
Strait of Hormuz, sand-colored political map. Waterway between the Persian Gulf and the Gulf of Oman. Strategically important choke point.
Acordul de încetare a focului cu Iranul este o victorie parțială...
Mircea Lucescu
Mircea Lucescu, ultimul interviu: „Nu pot să plec ca un laș”
Ultimele știri
Orban confirmă discuția cu Putin și îl atacă pe premierul Poloniei: „Tu ce ai făcut pentru pace?”
Incendiu puternic într-un bloc din Sighetu Marmației. Peste 80 de oameni evacuați
Cutremur în zona seismică Vrancea, miercuri dimineață
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată "cea mai frumoasă fată din lume" la 25 de ani. Thylane Blondeau a cucerit toată planeta cu chipul...
Cancan
Bombă! Răzvan Botezatu, primele declarații despre legătura cu EX-ul Codruței Filip
Fanatik.ro
Miza financiară a omului acuzat că a ticluit fotografiile cu Coldea și Nicușor Dan. Firma „regizorului” a...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Ce spunea Mircea Lucescu despre moarte. „Fix ce i s-a întâmplat, cutremurător”
Adevărul
„Totul e un ecran verde!”. Teoria conspirației care a explodat după misiunea Artemis spre Lună și adevărul...
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Simona Halep, mesaj de apreciere după moartea lui Mircea Lucescu: “M-a impresionat capacitatea lui de a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce nu știa nimeni! Dezvăluirea lui Diego Simeone, după ce a aflat că Mircea Lucescu a murit
Pro FM
Loredana Groza, picioare tonifiate și talie de invidiat în costum de baie. Apariția din Maldive a stârnit un...
Film Now
Jennifer Aniston "se topește" în brațele iubitului ei: "E recunoscătoare că își poate împărtăși viața cu el"
Adevarul
Meserii bine plătite cu școală puțină. Profesioniști cu numai 10 clase pot câștiga mai mult decât...
Newsweek
Casa de pensii a anunțat ora la care virează, azi, pensia pe card. Cine primește 2.700 lei în plus?
Digi FM
Adriana Bahmuțeanu dezvăluie motivul pentru care nu a avut acces la averea lui Silviu Prigoană, după divorț...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Cum arată Jackie Chan în 2026, la 72 de ani. Are peste 100 de filme la activ
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...