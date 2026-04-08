„Trump caută cu disperare orice ieșire”. Reacțiile liderilor din SUA după anunțul armistițiului cu Iranul

Liderii politici din Statele Unite au reacționat după ce Donald Trump a anunțat un armistițiu provizoriu de două săptămâni cu Iranul, la scurt timp după amenințări extreme la adresa Teheranului. Democrații îl acuză că încearcă să iasă din criza pe care a escaladat-o, în timp ce republicanii descriu decizia drept o mișcare tactică, scrie The Guardian.

Lideri politici și mulți americani au răsuflat ușurați marți seară, după ce Donald Trump a anunțat un acord provizoriu de încetare a focului, la câteva ore după ce amenințase că va distruge „întreaga civilizație” a Iranului dacă Teheranul nu redeschide strâmtoarea Ormuz până la termenul-limită impus de el însuși.

Anunțul acordului a venit cu aproximativ 90 de minute înainte de termenul de la ora 20:00 (ora Coastei de Est a SUA), până la care Trump promisese că va bombarda centralele electrice și podurile Iranului, într-o acțiune pe care experți în drept și militari au spus că ar fi fost considerată crimă de război. Însă o intervenție de ultim moment a Pakistanului l-a determinat pe Trump să renunțe, cel puțin temporar, la ultimatumul privind distrugeri pe scară largă.

„Sub rezerva ca Republica Islamică Iran să fie de acord cu deschiderea completă, imediată și sigură a strâmtorii Hormuz, sunt de acord să suspend bombardarea și atacul asupra Iranului pentru o perioadă de două săptămâni”, a scris Trump într-o postare, marți seară.

Ministrul iranian de Externe a emis la scurt timp o declarație în care a precizat că tranzitul prin strâmtoarea Hormuz va fi permis în următoarele două săptămâni, sub controlul militar iranian.

Trump avertizase anterior că „o întreagă civilizație va muri în această seară, fără a mai putea fi readusă vreodată” dacă Iranul nu va permite traficul comercial în siguranță prin strâmtoare. Declarațiile președintelui au fost condamnate rapid de democrați, de susținători de lungă durată care s-au distanțat de Trump din cauza războiului și de Papa Leon, primul pontif american.

„Mă bucur că Trump a dat înapoi și caută cu disperare orice ieșire din retorica sa ridicolă”, a declarat liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, marți seară, reacționând la anunțul privind armistițiul provizoriu de două săptămâni.

Anterior, Schumer îl numise pe Trump „o persoană extrem de bolnavă”, care duce „un război ales în mod arbitrar”.

După amenințările tot mai agresive privind distrugeri iminente, zeci de democrați din Camera Reprezentanților, inclusiv fosta președintă Nancy Pelosi, au cerut înlăturarea lui Trump, fie prin procedura de impeachment, fie prin invocarea celui de-al 25-lea amendament, un mecanism constituțional prin care un președinte în funcție poate fi declarat incapabil să-și îndeplinească atribuțiile.

Foști aliați MAGA deveniți critici, inclusiv fosta congresmenă Marjorie Taylor Greene și personalitatea media de extremă dreapta Candace Owens, au denunțat amenințările lui Trump drept „malefice” și „nebunie”.

Alexandria Ocasio-Cortez, congresmenă progresistă din New York, a declarat că acordul de două săptămâni „nu schimbă nimic”.

„Președintele a amenințat cu un genocid împotriva poporului iranian și continuă să folosească această amenințare ca pârghie”, a scris ea pe rețelele sociale, cerând din nou înlăturarea lui din funcție. „Nu ne mai putem permite să punem în pericol lumea sau bunăstarea națiunii noastre.”

Hakeem Jeffries, liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților, a descris comportamentul lui Trump drept „dezechilibrat, nedemn de funcția prezidențială și inacceptabil moral”, într-un interviu acordat marți seară postului CNN. „Poporul american se opune ferm acestui război iresponsabil ales”, a spus el. „A aruncat America în acest război fără niciun plan, niciun obiectiv și nicio strategie de ieșire.”

Democrații vor cere președintelui Camerei, Mike Johnson, să reconvoace imediat legislativul pentru a introduce o rezoluție privind puterile de război, menită să pună capăt definitiv acestui conflict, a mai spus Jeffries.

În timp ce republicanii din Congres au fost relativ rezervați în reacțiile publice la amenințările anterioare ale lui Trump, mulți au salutat acceptarea unui armistițiu pe termen scurt, descriind decizia ca fiind una abilă și tactică.

„Vești excelente”, a declarat senatorul Rick Scott din Florida. „Este un prim pas puternic spre tragerea Iranului la răspundere și arată ce se întâmplă când ai un lider care pune pacea prin forță mai presus de haos și de politici slabe de conciliere.”

Senatorul Lindsey Graham, unul dintre cei mai vocali susținători ai unei linii dure împotriva Iranului, a declarat marți seară că împărtășește speranța că „putem pune capăt domniei terorii a regimului iranian prin diplomație”.

El a adăugat: „Trebuie să ne amintim că strâmtoarea Hormuz a fost atacată de Iran după începerea războiului, distrugând libertatea de navigație. Pe viitor, este esențial ca Iranul să nu fie recompensat pentru acest act ostil împotriva lumii.”

Congresmanul Dan Crenshaw, republican din Texas cunoscut pentru pozițiile uneori diferite de cele ale lui Trump, i-a ironizat pe criticii președintelui pentru „indignarea exagerată” față de retorica sa bombastică și pentru faptul că îl iau „literal” pe comandantul suprem.

„Respirați puțin”, a scris Crenshaw pe X după anunțul președintelui.

„Președintele Trump vorbește în termeni de putere, care este singurul limbaj pe care adversarii noștri îl înțeleg”, a continuat el. „Declarațiile diplomatice atent formulate fac ONU să se simtă bine, dar nu rezolvă nimic.”

