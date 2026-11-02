Războiul cu Iranul, care s-a prelungit mai mult de opt luni și a dus la creșterea prețurilor la combustibil în SUA până la niveluri record, i-a costat scump pe Donald Trump și pe republicani. Aceștia riscă să piardă alegerile intermediare pentru Congres, înaintea cărora președintele a promis că nu va relua acțiunile militare împotriva Iranului. Pentru perioada de după alegeri, a fost pregătit un plan de lansare a unor atacuri și mai masive asupra Iranului, care, după cum se tem țările din Golful Persic, vor duce la distrugeri și mai mari și la destabilizarea regiunii, scriu Bloomberg și Financial Times.

Între timp, Trump a început să-și interogheze colaboratorii pentru a evalua eficiența muncii ministrului apărării Pete Hegseth și a generalului Dan Kane, președintele Comitetului Combinat al Șefilor de Stat Major, au declarat pentru The Atlantic doi consilieri independenți apropiați de președinte. Ne dorind să-și asume responsabilitatea, Trump caută țapi ispășitori, iar în vizorul său au intrat persoanele care au asigurat că războiul cu Iranul va fi rapid și de succes, notează publicația.

Hegseth și Kane se numără printre consilierii-cheie ai lui Trump în chestiuni legate de război. La început, ei se aflau, de asemenea, printre cei care își exprimau public cel mai mare optimism cu privire la perspectivele acestuia. Însă, potrivit unor persoane apropiate lui Trump, ministrul apărării nu prezintă în mod complet sincer evoluția războiului, prezentându-l în permanență într-o lumină roz, scrie The Atlantic. „Hegseth știe să-i spună președintelui ceea ce acesta vrea să audă”, a declarat unul dintre consilierii independenți.

Hegseth nu este popular la Casa Albă, remarcă publicația. La fel ca și în Congres, adaugă Politico, deoarece acesta refuză să informeze în mod regulat legislatorii cu privire la situația bugetară și la operațiunile militare. După alegeri, democrații ar putea încerca să-l demită pe Hegseth din funcție. Congresul ar putea începe o anchetă privind demiterea de către ministru a zeci de generali și amirali fără motive întemeiate, precum și privind motivele războiului prelungit cu Iranul. Audierile vor paraliza activitatea Pentagonului și îl vor transforma pe Hegset într-o adevărată povară pentru administrația prezidențială, notează Politico.

Trump se gândește de câteva săptămâni la reluarea acțiunilor militare pentru a-l obliga pe Iran să accepte cererile sale. O nouă rundă de atacuri ar putea urma la scurt timp după alegerile care vor avea loc marți, au declarat consilierii președintelui pentru The Atlantic.

Trump a declarat însă sâmbătă jurnaliștilor că negocierile cu Iranul „merg bine” și că „nu se grăbește în mod special”. În aceeași zi, el a purtat o conversație telefonică sinceră cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, au declarat pentru Axios surse israeliene și americane. Potrivit acestora, Netanyahu a insistat asupra lansării unui atac asupra Iranului imediat după alegerile pentru Congres. Însă Trump intenționează, deocamdată, să aștepte finalizarea negocierilor cu Teheranul — și tocmai această strategie îl îngrijorează pe Netanyahu.

Țările din Golful Persic încearcă să împiedice reluarea ostilităților la scară largă, temându-se că acestea vor provoca un război și mai devastator în întreaga regiune. „Ne-am trezit implicați într-o criză pe care am încercat cu atâta stăruință să o evităm prin mijloace diplomatice”, a declarat duminică în Bahrain Anwar Gargash, consilierul diplomatic al președintelui Emiratelor Arabe Unite. „Căutăm cu toată puterea o soluție politică pentru a ieși din această situație”.

„Nu cunosc niciun oficial sau locuitor din țările din Golful Persic care să susțină reluarea atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, dar majoritatea consideră că o nouă rundă de atacuri este inevitabilă, — a declarat pentru Bloomberg Mohammed ab-Bash, cercetător junior în domeniul securității internaționale la Institutul Regal Unit de Studii de Apărare (RUSI). – Ei consideră că, în această rundă, Iranul va acționa mai agresiv, fără a respecta, așa cum a făcut-o anterior, regulile de conduită în război”.

O nouă escaladare, în opinia unor diplomați de rang înalt din Orientul Mijlociu, ar putea provoca pagube și mai mari decât etapele anterioare ale conflictului, scrie FT. Ministrul de externe al Egiptului, Badr Abdel Aty, a declarat:

„Suntem absolut siguri că… a doua rundă va fi mai periculoasă, mai distructivă și nu va aduce nimic bun.”

Editor : A.R.