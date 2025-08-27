Trump cere anchetarea lui George Soros și a fiului acestuia: „El și grupul său de psihopați au cauzat daune enorme”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că miliardarul George Soros și fiul său ar trebui acuzați în temeiul Legii privind organizațiile corupte și influențate de racket (RICO).

„George Soros și minunatul său fiu de stânga radicală ar trebui să fie acuzați în temeiul legii RICO pentru sprijinul acordat protestelor violente și multe altele, pe întreg teritoriul Statelor Unite ale Americii. ... Soros și grupul său de psihopați au cauzat daune enorme țării noastre! Aceasta include și prietenii săi nebuni de pe Coasta de Vest. Aveți grijă, vă urmărim!”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social, potrivit reuters.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Legea privind organizațiile corupte și influențate de racket (RICO) este o lege federală americană din 1970 concepută pentru a combate crima organizată, oferind instrumente pentru urmărirea penală a întreprinderilor criminale. RICO întărește sancțiunile penale existente și creează acțiuni civile împotriva grupurilor implicate într-un model de activități ilegale, cum ar fi spălarea de bani, mita și traficul de droguri. Pentru a stabili o încălcare a RICO, reclamantul trebuie să demonstreze că pârâtul s-a angajat în cel puțin două „acte predicative” de racket într-o perioadă definită.

Editor : A.R.