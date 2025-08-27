Live TV

Trump cere anchetarea lui George Soros și a fiului acestuia: „El și grupul său de psihopați au cauzat daune enorme”

Data publicării:
donald trump ini biroul oval
Donald Trump. Foto: Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că miliardarul George Soros și fiul său ar trebui acuzați în temeiul Legii privind organizațiile corupte și influențate de racket (RICO).

„George Soros și minunatul său fiu de stânga radicală ar trebui să fie acuzați în temeiul legii RICO pentru sprijinul acordat protestelor violente și multe altele, pe întreg teritoriul Statelor Unite ale Americii. ... Soros și grupul său de psihopați au cauzat daune enorme țării noastre! Aceasta include și prietenii săi nebuni de pe Coasta de Vest. Aveți grijă, vă urmărim!”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social, potrivit reuters

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Legea privind organizațiile corupte și influențate de racket (RICO) este o lege federală americană din 1970 concepută pentru a combate crima organizată, oferind instrumente pentru urmărirea penală a întreprinderilor criminale. RICO întărește sancțiunile penale existente și creează acțiuni civile împotriva grupurilor implicate într-un model de activități ilegale, cum ar fi spălarea de bani, mita și traficul de droguri. Pentru a stabili o încălcare a RICO, reclamantul trebuie să demonstreze că pârâtul s-a angajat în cel puțin două „acte predicative” de racket într-o perioadă definită.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
1
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
razboi
2
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
Avion Iak-52
3
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război...
o persoana are in mana mai multe bancnote
4
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
edl sincron marinescu_00410
5
Ministrul Justiției, prima reacție la protestele judecătorilor din țară: Guvernul...
FOTO Lamine Yamal a confirmat relația și i-a făcut iubitei sale un cadou spectaculos, de câteva sute de mii de euro
Digi Sport
FOTO Lamine Yamal a confirmat relația și i-a făcut iubitei sale un cadou spectaculos, de câteva sute de mii de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Modificări fiscale în Pachetul II, după ședința Coaliției. Propunere...
profimedia-1031744583
Republica Moldova sărbătorește 34 de ani de independență. Emmanuel...
guvern 2
Reformele din Pachetul II vor fi adoptate separat. Executivul ar...
blojan moody
Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanți ai Moody’s: România traversează...
Ultimele știri
Circulaţia rutieră pe Transfăgărăşan va fi închisă vineri câteva ore
Imagini spectaculoase deasupra Capitalei. Au început antrenamentele pentru cel mai mare show aviatic din România
Ungaria atacă la CJUE folosirea în favoarea Ucrainei a veniturilor produse de activele ruseşti îngheţate de UE
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1029612533
Majoritatea americanilor este de acord cu sancţiunile lui Donald Trump împotriva partenerilor comerciali ai Rusiei, arată un sondaj
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
Reacția Kremlinului după propunerile europene privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
USA and EU flags on a concrete wall. USA and European Union trade and tariffs war
Planul UE de a-i face pe plac lui Donald Trump: va propune eliminarea tarifelor asupra produselor industriale americane (Bloomberg)
captură de droguri florida
O captură „record” de droguri, capabilă să ucidă întreaga populație a Floridei, a fost făcută de Garda de Coastă a Statelor Unite
ChatGPT. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto/ Profimedia Images.jpg
„O sinucidere frumoasă”. Cum a încurajat ChatGPT un tânăr care voia să devină doctor să-și pună capăt zilelor
Partenerii noștri
Pe Roz
"Regina modei" își acuză fostul iubit de viață dublă cu droguri, amante și prostituate: "M-a folosit pentru...
Cancan
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Fanatik.ro
”AUR nu face opoziție, doar se bucură de subvenții de la stat”. George Simion, atacat dur de un fost aliat: e...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Louis Munteanu, transfer la FCSB?! Gigi Becali, pregătit să pună pe masă o ofertă uluitoare: „Toți banii pe...
Adevărul
Secretele cvartalelor construite în anii ’50, cartierele „de lux” din comunism. Cum arată după aproape opt...
Playtech
Klaus Iohannis și-a făcut o operație estetică. Un chirurg plastician a explicat schimbările vizibile de pe...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Gigi Becali s-a hotărât: pune pe masă pentru Louis Munteanu o sumă fără precedent în istoria SuperLigii
Pro FM
Enrique Iglesias, din nou tată, a patra oară, la 50 de ani. Viața de părinte îi priește: "Sunt relaxat acasă...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum încearcă Rusia să câștige de partea sa lumea, dincolo de Occident
Newsweek
Casa de Pensii anunță care pensionari nu mai plătesc CASS chiar dacă au pensia peste 3.000 lei
Digi FM
Părinții ei sunt multimilionari, dar ea a ales simplitatea. Fiica lui Tom Cruise, impresionantă pe străzile...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Donatella Versace, transformare spectaculoasă la 70 de ani. Noul ei look a uimit internetul