Trump cere ONU anchetă pentru „sabotaj” după defectarea scării rulante, a prompterului și o problemă cu sunetul din timpul discursului

Președintele SUA, Donald Trump, pleacă după ce a ținut un discurs în cadrul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a Națiunilor Unite (AGNU) la sediul ONU, pe 23 septembrie 2025, în New York. Foto: Profimedia

Donald Trump a cerut miercuri ca ONU să deschidă imediat o „anchetă” după „tripla sabotare” de care susţine că a fost victima cu o zi înainte, cu ocazia discursului său în faţa Adunării Generale a Naţiunilor Unite, scrie AFP.

Descriind o defecţiune a scării rulante la sosirea sa, apoi o defecţiune a teleprompterului şi o problemă cu sonorizarea în timpul discursului său, preşedintele american a scris, într-un mesaj lung şi furios pe reţeaua sa Truth Social: „Nu a fost o coincidenţă, a fost un triplu sabotaj la ONU. Ar trebui să le fie ruşine. Trimit o copie a acestei scrisori secretarului general (al Naţiunilor Unite) şi cer o anchetă imediată”.

„Ceea ce s-a întâmplat ieri la Naţiunile Unite este O RUŞINE – Nu unul, nu două, ci trei evenimente rău intenţionate!”, s-a înfuriat el.

El deja se plânsese marţi la tribună de aceste probleme tehnice, înainte de a pronunţa un discurs care a luat forma unei adevărate pledoarii suveraniste, sceptice faţă de schimbările climatice şi anti-imigraţie, foarte critică faţă de Europa şi ONU.

La sosirea la sediul ONU din New York, Donald Trump a urcat în spatele soţiei sale, Melania Trump, pe o scară rulantă care s-a oprit aproape imediat.

Preşedintele american şi prima doamnă, care părea destabilizată, şi-au păstrat echilibrul ţinându-se de balustradă. Apoi au urcat scările.

„Mecanismul de securitate a fost acţionat din greşeală de cineva care se afla în faţa preşedintelui”, a declarat marţi pentru AFP Stéphane Dujarric, purtătorul de cuvânt al secretarului general al Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, adăugând că dispozitivul a fost repus în funcţiune.

El a precizat ulterior într-un comunicat că persoana în cauză era un cameraman al Casei Albe.

„Examinăm declaraţia ONU pentru a o corobora”, a declarat miercuri pentru AFP, sub anonimat, un responsabil al Serviciului Secret, însărcinat cu protecţia personalităţilor politice americane.

Donald Trump, mereu foarte sensibil la încălcările protocolului, a deplâns şi el faptul că teleprompterul nu a funcţionat la începutul discursului său.

„Nu avem niciun comentariu, deoarece teleprompterul pentru preşedintele american este gestionat de Casa Albă”, a declarat purtătorul de cuvânt al şefului ONU.

Miercuri, Donald Trump a adăugat o a treia critică, referitoare la calitatea sunetului în timpul discursului său. „După discurs, mi s-a spus că sunetul era complet întrerupt în auditoriu”, a scris el pe Truth Social.

„Sistemul de sonorizare era conceput pentru a permite persoanelor aşezate la locurile lor să asculte discursurile traduse în şase limbi prin căşti”, a explicat pentru AFP un responsabil al ONU, sub anonimat.

