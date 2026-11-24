Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că a cerut Departamentului de Justiţie să solicite sistematic pedeapsa cu moartea în cazurile federale de ucigaşi de copii, precum şi de violatori şi traficanţi de persoane care şi-au ucis victimele, relatează AFP și Agerpres.

Preşedintele republican, un susţinător ferm al pedepsei capitale, a făcut acest anunţ în timpul unei rare conferinţe de presă la Departamentul de Justiţie, în prezenţa familiilor victimelor unora dintre criminalii ale căror pedepse au fost comutate de guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom.

Newsom, un posibil candidat la alegerile prezidenţiale din 2028, a anunţat pe 5 noiembrie că va comuta pedepsele a 548 de deţinuţi aflaţi pe culoarul morţii în închisoare pe viaţă fără posibilitate de eliberare condiţionată, în numele "demnităţii umane".

„În câteva momente, voi semna o directivă prezidenţială care ordonă Departamentului de Justiţie să solicite pedeapsa cu moartea pentru ucigaşii de copii, violatorii şi traficanţii de persoane care îşi ucid victimele”, a declarat luni Donald Trump.

„Ordinul meu îi cere, de asemenea, procurorului general (Todd Blanche) să accelereze executarea pedepselor cu moartea la nivel federal”, a adăugat el la sfârşitul unui discurs presărat cu mărturii ale rudelor victimelor.

Guvernatorul Newsom „a luat partea criminalilor şi a ucigaşilor de copii, dar astăzi le spunem americanilor că suntem alături de ei”, a afirmat preşedintele republican.

La întoarcerea sa la Casa Albă în 2025, Trump a semnat un ordin executiv care cerea ca pedeapsa cu moartea să fie solicitată sistematic pentru cele mai grave crime, precum şi pentru uciderea ofiţerilor de poliţie şi pentru crime comise de imigranţi fără acte.

În aprilie 2026, Departamentul de Justiţie a anunţat o serie de măsuri menite să faciliteze utilizarea pedepsei cu moartea în cazurile federale, în special prin extinderea metodelor de execuţie autorizate, dincolo de injecţia letală.

Eşecul fără precedent al execuţiei din 30 septembrie din Tennessee (sudul SUA) al Christei Pike, care a supravieţuit la două injecţii letale, a reaprins dezbaterea despre pedeapsa capitală în Statele Unite, în special în ceea ce priveşte diferitele metode de execuţie.

În total, 39 de execuţii au avut loc în Statele Unite de la începutul anului, toate prin injecţie letală.

Pedeapsa cu moartea a fost abolită în 23 din cele 50 de state americane, iar alte câteva respectă un moratoriu asupra execuţiilor prin decizia guvernatorului.

Conform unui sondaj publicat pe 10 noiembrie de Institutul Gallup, sprijinul public pentru pedeapsa capitală în Statele Unite a atins cel mai scăzut nivel din 1971, doar 49% dintre adulţi declarând că sunt în favoarea acesteia pentru criminalii condamnaţi.

Editor : A.P.