Trump cere Ucrainei „să se mişte rapid” în negocierile pentru încheierea conflictului

donald trump in biroul oval
Donald Trump. Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a îndemnat joi Ucraina să „se mişte rapid” în negocierile privind un plan de încheiere a conflictului cu Rusia, notează AFP.

Negociatorii „sunt aproape de a ajunge la un acord, dar sper că Ucraina se va mişca rapid. (...) De fiecare dată când durează prea mult, Rusia se răzgândeşte”, a declarat preşedintele Statelor Unite în timpul unui schimb de opinii cu presa în Biroul Oval.

O întâlnire între emisari ruşi şi americani privind războiul din Ucraina va avea loc în acest weekend la Miami, în Florida, informează AFP, citată de Agerpres.

Casa Albă nu a oferit detalii despre componenţa delegaţiilor. Potrivit site-ului Politico, Statele Unite vor fi reprezentate de emisarul special pentru Ucraina, Steve Witkoff, şi de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, în timp ce Rusia ar urma să îl trimită pe trimisul Kremlinului pentru afaceri economice, Kirill Dmitriev.

Această nouă rundă de discuţii va avea loc după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a remarcat „progresele” către un compromis între Kiev şi Washington cu privire la conţinutul unui plan care va fi propus Moscovei pentru a pune capăt luptelor, după întâlniri la Berlin între oficiali americani, ucraineni şi europeni.

Preşedintele ucrainean a avertizat totuşi că Rusia se pregăteşte, în opinia sa, pentru încă un „an de război” în 2026.

Preşedintele rus Vladimir Putin, la rândul său, a afirmat miercuri că obiectivele ofensivei sale în Ucraina „vor fi, fără îndoială, atinse”.

Detaliile planului american după ce a fost revizuit la Berlin cu ucrainenii nu sunt încă cunoscute, dar Kievul a indicat că acesta implică concesii teritoriale din partea sa.

Statele Unite, la rândul lor, au asigurat că ultima propunere conţine garanţii de securitate „foarte puternice”, în opinia lor favorabile Ucrainei şi acceptabile pentru Rusia, dar nu au fost publicate detalii.

Documentul original de la Washington fusese perceput de Kiev şi de europeni ca susţinând în mare măsură poziţia Kremlinului. 

