Trump confirmă că raidul din Venezuela nu ar fi fost posibil fără o nouă armă secretă: „Ei au apăsat butoanele, nimic nu a funcționat”

Preşedintele Donald Trump a declarat presei din Statele Unite că o nouă armă secretă a fost esenţială pentru raidul spectaculos prin care SUA l-a capturat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro.



Trump s-a lăudat că arma misterioasă „a făcut ca echipamentul (inamicului) să nu funcţioneze” atunci când elicopterele americane au aterizat în Caracas, pe 3 ianuarie, pentru a-i aresta pe Maduro şi pe soţia sa, Cilia Flores, scrie News.ro.

„Discombobulatorul. Nu am voie să vorbesc despre asta”, a spus Trump în timpul unui interviu acordat New York Post în Biroul Oval. „Mi-ar plăcea”, a adăugat preşedintele, înainte de a confirma utilizarea acestei arme în operaţiunea secretă.

„Ei au apăsat butoanele şi nimic nu a funcţionat”

„Nu au reuşit să lanseze rachetele. Aveau rachete ruseşti şi chinezeşti, dar nu au reuşit să lanseze niciuna. Noi am venit, ei au apăsat butoanele şi nimic nu a funcţionat. Erau pregătiţi să ne întâmpine”, a povestit şeful Casei Albe.

Trump a comentat despre armă când a fost întrebat despre informaţii apărute în această săptămână conform cărora administraţia Biden a achiziţionat o armă cu energie pulsată (energie direcţionată, emisă în impulsuri) suspectată a fi de tipul celei care a cauzat „sindromul Havana”.

Nu se ştiu multe despre această armă, dar informaţiile respective au urmat relatărilor de la faţa locului din Venezuela, care descriau cum oamenii înarmaţi ai lui Maduro au fost puşi în genunchi, „sângerând pe nas” şi vomitând cu sânge.

„Următorul lucru pe care l-am văzut au fost drone”

Un membru al echipei de gardieni a dictatorului a povestit ulterior că „brusc, toate sistemele radar s-au oprit fără nicio explicaţie”.

„Următorul lucru pe care l-am văzut au fost drone, o mulţime de drone, care zburau deasupra poziţiilor noastre. Nu ştiam cum să reacţionăm”, a spus el, adăugând că apoi au apărut elicoptere – „cam opt” – care transportau aproximativ 20 de soldaţi americani în zonă.

„Discombobulatorul” a fost apoi îndreptat direct către apărătorii lui Maduro. „La un moment dat, au lansat ceva; nu ştiu cum să descriu. Era ca o undă sonică foarte intensă. Dintr-o dată, am simţit că îmi explodează capul din interior”, a relatat martorul. „Toţi am început să sângerăm din nas. Unii vomitau sânge. Am căzut la pământ, incapabili să ne mişcăm. Nici măcar nu ne-am mai putut ridica după acea armă sonică - sau orice ar fi fost”, a relatat el.

„Discombobulator” vine din englezescul „to discombobulate”, un verb colocvial, care are sensul de „a zăpăci, a bulversa, a dezorienta complet”.

