Live TV

Trump confirmă că raidul din Venezuela nu ar fi fost posibil fără o nouă armă secretă: „Ei au apăsat butoanele, nimic nu a funcționat”

Data publicării:
donald trump
Foto: Profimedia
Din articol
„Ei au apăsat butoanele şi nimic nu a funcţionat” „Următorul lucru pe care l-am văzut au fost drone”

Preşedintele Donald Trump a declarat presei din Statele Unite că o nouă armă secretă a fost esenţială pentru raidul spectaculos prin care SUA l-a capturat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro.

Trump s-a lăudat că arma misterioasă „a făcut ca echipamentul (inamicului) să nu funcţioneze” atunci când elicopterele americane au aterizat în Caracas, pe 3 ianuarie, pentru a-i aresta pe Maduro şi pe soţia sa, Cilia Flores, scrie News.ro.

„Discombobulatorul. Nu am voie să vorbesc despre asta”, a spus Trump în timpul unui interviu acordat New York Post în Biroul Oval. „Mi-ar plăcea”, a adăugat preşedintele, înainte de a confirma utilizarea acestei arme în operaţiunea secretă.

„Ei au apăsat butoanele şi nimic nu a funcţionat”

„Nu au reuşit să lanseze rachetele. Aveau rachete ruseşti şi chinezeşti, dar nu au reuşit să lanseze niciuna. Noi am venit, ei au apăsat butoanele şi nimic nu a funcţionat. Erau pregătiţi să ne întâmpine”, a povestit şeful Casei Albe.

Trump a comentat despre armă când a fost întrebat despre informaţii apărute în această săptămână conform cărora administraţia Biden a achiziţionat o armă cu energie pulsată (energie direcţionată, emisă în impulsuri) suspectată a fi de tipul celei care a cauzat „sindromul Havana”.

Nu se ştiu multe despre această armă, dar informaţiile respective au urmat relatărilor de la faţa locului din Venezuela, care descriau cum oamenii înarmaţi ai lui Maduro au fost puşi în genunchi, „sângerând pe nas” şi vomitând cu sânge.

„Următorul lucru pe care l-am văzut au fost drone”

Un membru al echipei de gardieni a dictatorului a povestit ulterior că „brusc, toate sistemele radar s-au oprit fără nicio explicaţie”.

„Următorul lucru pe care l-am văzut au fost drone, o mulţime de drone, care zburau deasupra poziţiilor noastre. Nu ştiam cum să reacţionăm”, a spus el, adăugând că apoi au apărut elicoptere – „cam opt” – care transportau aproximativ 20 de soldaţi americani în zonă.

„Discombobulatorul” a fost apoi îndreptat direct către apărătorii lui Maduro. „La un moment dat, au lansat ceva; nu ştiu cum să descriu. Era ca o undă sonică foarte intensă. Dintr-o dată, am simţit că îmi explodează capul din interior”, a relatat martorul. „Toţi am început să sângerăm din nas. Unii vomitau sânge. Am căzut la pământ, incapabili să ne mişcăm. Nici măcar nu ne-am mai putut ridica după acea armă sonică - sau orice ar fi fost”, a relatat el.

„Discombobulator” vine din englezescul „to discombobulate”, un verb colocvial, care are sensul de „a zăpăci, a bulversa, a dezorienta complet”.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (51)
1
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
2
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați...
Giorgia Meloni
3
Giorgia Meloni le-a spus liderilor UE că „disputa cu Trump e o idee proastă”. Cum crede...
profimedia-1068266366
4
Singurele ţări din UE care au aderat la „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump. Cum...
Chairman of the Naalakkersuisut Jens-Frederik Nielsen speaks to the media during the European Political Community (EPC). Denmark is hosting the seventh meeting of the European Political Community (EPC). The meeting serves as a platform for informal politi
5
Premierul Groenlandei: „Nimeni nu are dreptul să încheie acorduri privind insula şi...
FOTO Ce s-a întâmplat cu Vipan Kumar, la o săptămână după ce a salvat o fetiță dintr-un lac înghețat din Craiova
Digi Sport
FOTO Ce s-a întâmplat cu Vipan Kumar, la o săptămână după ce a salvat o fetiță dintr-un lac înghețat din Craiova
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Karol Nawroki
Președintele și premierul polonez, furioși, fac front comun împotriva declarațiilor lui Donald Trump: „Soldații polonezi sunt eroi”
donald trump
Trump amenință Canada cu tarife de 100% și anunță că SUA au confiscat petrolul Venezuelei: „Să spunem așa: ei nu mai au”
Donald Trump.
Groenlanda se opune presiunilor lui Trump: „Nu schimbăm minerale pentru suveranitate”
profimedia-1068255598
Nicușor Dan, despre miliardul pentru consiliul lui Trump: Pentru trei ani nu se pune problema să plătim
presedintie iran
Iranul amenință cu „cel mai dur” răspuns la orice atac împotriva sa, în timp ce o flotă americană se îndreaptă spre regiunea Golfului
Recomandările redacţiei
Lingouri de aur
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste...
nicusor dan sustine un discurs
Ce a răspuns Nicușor Dan întrebat dacă va ceda șefia Serviciului...
Plenary session of the European Parliament
Von der Leyen a sosit în India pentru a încheia „mama tuturor...
Karol Nawroki
Scandal în SUA: încă o persoană a fost împușcată mortal de agenți ICE...
Ultimele știri
Statele Unite: Aproape 10.000 de zboruri au fost anulate. 140 de milioane de persoane se află sub amenințarea furtunii de iarnă
SpaceX se pregătește de listarea la bursă. Elon Musk ar putea vinde un pachet de acțiuni, la o evaluare de 800 de miliarde de dolari
Intervenție în forță într-un apartament din Bucureşti pentru salvarea unei femei și a copilului ei, sechestrați de fostul iubit
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Universul le deschide un nou drum de pe 24 ianuarie. Cele patru zodii favorizate de astre care primesc...
Cancan
Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza
Fanatik.ro
Cât costă vila de lux pe care Titi Aur a scos-o la vânzare. Are 5 dormitoare, piscină acoperită, o grădină...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Bîrligea sau Nsimba? Pe cine a ales Giovanni Becali: „E un cal de curse, dar e nărăvaș!”
Adevărul
Cine sunt pasagerii avioanelor numiți „păduchi de poartă”. Fenomenul vizibil în aproape orice aeroport care...
Playtech
Raportul medico-legal a stabilit cauza morții lui Mario. Ce a provocat moartea adolescentului de 15 ani din...
Digi FM
Oana Roman, mesaj tranșant pentru mamele care se plâng că le este greu să crească un singur copil: „Sunt alte...
Digi Sport
FOTO L-au prins! Era printre cei mai căutați 10 oameni din lume: ”Să vă spun cât de rău este”. Recompensa a...
Pro FM
Monica Anghel, declarație de iubire pentru soțul ei, Mihai Caraivan: „Asta înseamnă dragoste!” Poza inedită...
Film Now
Ce spune Kate Hudson despre un film cu mama ei, celebra Goldie Hawn: „Poate ar trebui să dispar puțin și să...
Adevarul
Topul țărilor cu cele mai mari armate din lume. Pe ce loc se află Statele Unite, țara cu cel mai mare buget...
Newsweek
Cât e pensia contributivă, de invaliditate, de urmaș la 1 ianuarie? Pensiile speciale cu 24.000 lei mai mari
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci ouă, potrivit unui cardiolog
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat