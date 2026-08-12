Trump confirmă schimbarea de avioane din Turcia: „Mă ghidez după recomandările Secret Service. Nu am decât să fac ce-mi spun ei”

Președintele american Donald Trump a confirmat că a schimbat în secret avionul în momentul în care a părăsit summitul NATO din Turcia luna trecută, din cauza unei posibile amenințări, relatează BBC.

„Mă ghidez după recomandările Secret Service și ale armatei. Au vrut să iau un alt zbor, cu un alt avion”, a declarat liderul de la Casa Albă reporterilor. „Nu am decât să fac ce-mi spun ei”.

Dezvăluirea vine în urma unor informații potrivit cărora Trump s-a urcat la bordul avionului Air Force One pe 8 iulie, sub privirile camerelor de televiziune, înainte de a fi transportat către un avion militar cu ajutorul unui camion de catering.

Schimbarea de ultim moment a ridicat semne de întrebare cu privire la faptul dacă cei rămași în avionul-momeală au fost expuși unui pericol, dar Trump a susținut marți că avionul militar în care s-a îmbarcat el în schimb era expus unui „risc mai mare”.

Oficialii au declarat pentru CBS News, partenerul american al BBC, că Statele Unite au detectat o amenințare credibilă din partea Iranului de a lansa o rachetă asupra avionului. The New York Times a relatat că serviciile de informații americane dețineau informații despre o persoană aflată în apropierea summitului NATO, care fusese văzută cu o rachetă lansabilă de pe umăr.

Jurnaliștii și unii membri ai personalului Casei Albe aflați la bord nu știau că președintele SUA fusese scos în secret, în cadrul unui plan elaborat conceput ca răspuns la o posibilă amenințare din partea Iranului.

Cel de-al 47-lea președinte american a declarat anterior că a fost „ținta numărul unu” a Iranului în timpul summitului de la Ankara.

„Cred că a existat o amenințare”, a declarat liderul american marți, în timpul unei vizite la bordul avionului Air Force One, cu ocazia unui eveniment din Ohio. „Nu am întrebat prea multe despre asta. Primesc multe amenințări”.

El a adăugat: „Am primit o mulțime de amenințări despre care voi nu știți nimic”.

Manevra clandestină de luna trecută a avut loc la o zi după ce SUA au reluat atacurile militare asupra Iranului, în urma eșecului negocierilor dintre Washington și Teheran privind încetarea războiului.

Trump sosise în Turcia la bordul unui Boeing 747-8 mai nou, donat de Qatar, dar a anunțat că va pleca cu vechiul Air Force One „din nostalgie”. Pe 8 iulie, imaginile l-au surprins urcând la bordul avionului prezidențial pe aeroportul din Ankara.

Însă, potrivit Washington Post, el a coborât din Air Force One într-un camion de catering care fusese ridicat la nivelul avionului, pe partea opusă celei de unde urcase. Apoi a fost dus în secret la un avion militar mai mic, de tipul C-32A – un Boeing 757 modificat, folosit adesea de vicepreședinte.

Potrivit sursei citate, ministrul Apărării, Pete Hegseth, s-a îmbarcat separat în avionul C-32A, folosind scările exterioare, pentru a da impresia că zborul se desfășoară în mod normal.

Jurnaliștii și unii membri ai personalului de la Casa Albă s-au îmbarcat la bordul avionului Air Force One și, potrivit unor informații, li s-a cerut să tragă jaluzelele. Aceștia nu știau că președintele american nu se mai afla la bord.

Un producător din grupul de presă care se afla în avion a declarat că li s-a părut neobișnuit când li s-a cerut să țină jaluzelele ferestrelor coborâte. Un fotograf a deschis pentru scurt timp o jaluzea și, potrivit relatărilor, i s-a cerut imediat să o închidă. Declarațiile producătorului au fost prezentate în detaliu într-un raport publicat marți de Asociația Corespondenților de la Casa Albă.

De asemenea, aceștia au remarcat că, la sosirea presei, se pare că existau două camioane de catering atât în fața, cât și în spatele avionului, și că duba presei se afla prea în spate în coloana de mașini de la aeroport pentru a putea face o fotografie cu președintele urcând la bord.

Din punct de vedere tehnic, „Air Force One” este indicativul de apel al oricărei aeronave care îl transportă pe președintele SUA. Însă, cu această ocazie, aeronava C-32A a folosit indicativul de apel „Reach 18”, în timp ce aeronava care transporta jurnaliștii a continuat să folosească indicativul „AF1” pentru a menține stratagema.

Potrivit New York Times, la bordul aeronavei inițiale au rămas membri ai cabinetului lui Trump. Publicația, citând doi oficiali anonimi, a relatat că secretarul de stat Marco Rubio și secretarul Trezoreriei Scott Bessent se aflau la bord.

Trump a zburat apoi în Marea Britanie, în drum spre SUA, unde s-a îmbarcat din nou la bordul vechiului Air Force One și a fost văzut coborând din avion după ce acesta a aterizat la baza RAF Mildenhall. Nu este clar cum a trecut de la modelul C-32A înapoi la avionul de generație anterioară.

Președintele SUA s-a îmbarcat apoi în noul avion Air Force One, donat de Qatar, pentru a se întoarce la Washington. În timpul acelui zbor, Trump a vorbit cu reporterii aflați la bord, ocazie cu care a subliniat amenințările reprezentate de Iran, dar nu a menționat schimbul de avioane care avusese loc anterior.

Întrebat de ce li s-a cerut reporterilor să coboare jaluzelele din avionul venit din Turcia, Trump a răspuns la momentul respectiv: „Pentru că probabil vă aflați într-un zbor periculos din cauza nemernicilor cu care avem de-a face”. El a spus că viața lui este „amenințată în permanență” și că se află pe „locul întâi” pe „lista” Iranului.

Jose Zamora, directorul regional pentru America al Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor, a declarat într-un comunicat că administrația Trump „are responsabilitatea de a se asigura că jurnaliștii care îl acoperă pe președinte nu sunt expuși inutil la pericol”.

„Reporterii ar trebui să fie informați cu privire la amenințările credibile la adresa securității, astfel încât să poată lua decizii în cunoștință de cauză cu privire la propria siguranță”, a adăugat el.

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Editor : A.M.G.