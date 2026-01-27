Administrația lui Donald Trump exercită din nou presiuni asupra Kievului, încercând să condiționeze acordarea garanțiilor de securitate de acceptul acestuia de a ceda Rusiei teritoriile din Donbass pe care nu le-a ocupat, scrie Financial Times. Volodimir Zelenski, între timp, dorește să obțină garanții (pe care le-a numit 100% convenite după întâlnirea cu Trump la Davos săptămâna trecută) înainte de a discuta problema teritorială.

La Washington, Kievului i s-a dat de înțeles că garanțiile de securitate americane depind de acceptul Kievului de a încheia mai întâi un acord de pace, care probabil va include cedarea Donbasului, au declarat pentru FT opt persoane familiarizate cu desfășurarea negocierilor. Potrivit celor spuse de două dintre aceste persoane, ca stimulent suplimentar, SUA au oferit Ucrainei și mai multe arme pentru a-și echipa armata în perioada postbelică. Oficialii ucraineni și europeni au caracterizat încercarea SUA de a lega angajamentele de securitate de încheierea unui acord cu Rusia ca o încercare de a forța Kievul să facă concesii teritoriale dureroase, la care Moscova nu are de gând să renunțe.

Potrivit unui înalt oficial ucrainean, este din ce în ce mai puțin clar dacă SUA își vor asuma vreun angajament. „Se opresc de fiecare dată când se poate semna o garanție de securitate”, a spus el.

Americanii „folosesc garanțiile... pentru a împinge Ucraina” să facă concesii care, în opinia lor, ar putea „convinge Rusia să se așeze la masa negocierilor”, a adăugat oficialul.

Potrivit adjunctului purtătorului de cuvânt al Casei Albe, Anna Kelly, afirmația că SUA încearcă să condiționeze garanțiile de securitate de concesii teritoriale din partea Ucrainei nu corespunde realității. „Singurul rol al SUA în procesul de pace este acela de a aduce cele două părți la masa negocierilor pentru a ajunge la un acord. Este foarte regretabil că Financial Times permite unor persoane rău intenționate să răspândească în mod anonim minciuni pentru a sabota procesul de pace, care se află într-o stare excelentă după întâlnirea istorică trilaterală de la Abu Dhabi de weekendul trecut”, a adăugat ea.

Washingtonul „nu încearcă să impună Ucrainei niciun fel de concesii teritoriale”, a declarat pentru ziar o sursă familiarizată cu poziția SUA:

SUA au declarat că garanțiile de securitate depind de acordul ambelor părți asupra unui acord de pace, dar conținutul acordului de pace depinde de Rusia și Ucraina.

În același timp, Washingtonul nu exercită nicio presiune asupra Moscovei, care continuă să insiste ca armata ucraineană să îi cedeze teritoriile pe care se află orașele mijlocii și mari, inclusiv Slavyansk și Kramatorsk, precum și fortificațiile puternice. Ocupând această linie de fortificații, armata rusă va avea o ocazie excelentă de a ataca regiunile învecinate ale Ucrainei.

Editor : A.R.