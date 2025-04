Trump continuă să nege efectele taxelor impuse și susține că „nu există inflație”, chiar dacă piața americană s-a prăbușit

Preşedintele Donald Trump a apelat luni la social media pentru a susţine că SUA se află într-o poziţie economică puternică, în ciuda faptului că pieţele americană şi globală s-au prăbuşit, şi pentru a arăta cu degetul China, care „nu a ţinut cont” de avertismentul său.

„Preţurile petrolului sunt în scădere, ratele dobânzilor sunt în scădere (Fed, care se mişcă lent, ar trebui să reducă ratele!), preţurile alimentelor sunt în scădere, NU există INFLAŢIE, iar SUA, mult timp jefuită, aduce acum miliarde de dolari pe săptămână de la ţările abuzatoare ca urmare a tarifelor care sunt deja în vigoare”, a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social, relatează CNN şi The Guardian, potrivit Agerpres.

Preşedintele american susţine că ţara va câştiga miliarde de dolari din tarifele pe care le-a impus altor ţări, chiar dacă bursa se confruntă cu cel mai prost început al unui mandat prezidenţial din istoria modernă, notează CNN.

„Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că cel mai mare jefuitor dintre toţi, China, ale cărei pieţe se prăbuşesc, tocmai a majorat tarifele cu 34%, pe lângă tarifele sale ridicol de ridicate pe termen lung (plus!), fără să ţină cont de avertismentul meu pentru ţările abuzatoare de a nu riposta. A făcut-o destul, timp de decenii, profitând de Statele Unite cele bune! „Liderii” noştri din trecut sunt de vină pentru că au permis ca acest lucru, şi multe altele, să se întâmple ţării noastre. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!” a continuat Trump în postarea sa.

Duminică, la bordul Air Force One, Trump a declarat că nu doreşte ca „totul să se ducă de râpă”, dar a subliniat că „uneori trebuie să iei medicamente pentru a te face bine”.

Administraţia sa a trimis însă semnale contradictorii în ceea ce priveşte posibilitatea de a mai negocia politicile sale comerciale.

The Guardian a făcut o „verificare a adevărului” pentru ceea ce a scris luni Trump pe Truth Social. El are dreptate în ceea ce priveşte preţul petrolului, care a scăzut cu 2,5% luni, afectat de temerile privind recesiunea. Ratele dobânzilor, măsurate prin randamentele obligaţiunilor de trezorerie americane, au scăzut, de asemenea, ceea ce va reduce costul emiterii de noi datorii. „FĂRĂ INFLAŢIE” este totuşi exagerat - rata inflaţiei a crescut cu 2,8 % în perioada de un an, până în februarie, iar preţul alimentelor pentru gospodării a crescut cu 1,9 % în ultimele 12 luni. De asemenea, SUA nu vor „încasa” miliarde de dolari pe săptămână din noile tarife, deoarece acestea sunt plătite de companiile şi persoanele fizice americane atunci când importă bunuri. În ceea ce priveşte pieţele din China, ele au scăzut luni, într-adevăr, aşa cum s-a întâmplat peste tot, indicele CSI 300 pierzând peste 7%.

