Trump critică din nou politica energetică a Marii Britanii şi cere exploatarea petrolului din Marea Nordului: „Este absolut nebunesc”

Donald Trump.

Preşedintele american Donald Trump a reluat criticile la adresa politicii energetice a Marii Britanii, ironizând decizia guvernului laburist de a interzice acordarea de licenţe pentru noi exploatări de petrol şi gaze în Marea Nordului, transmite CNBC.

„Europa este disperată după energie, iar Regatul Unit refuză să exploateze petrolul din Marea Nordului, unul dintre cele mai mari zăcăminte din lume. Tragic!!!”, a scris Trump marţi, într-o postare pe platforma Truth Social.

„Aberdeen ar trebui să fie în plină expansiune. Norvegia vinde petrol din Marea Nordului către Marea Britanie la dublu preţ şi face o avere”, a adăugat el.

„Regatul Unit, care este mai bine poziţionat pe Marea Nordului pentru energie decât Norvegia, ar trebui să foreze, să foreze, să foreze! Este absolut nebunesc că nu o fac… Şi fără mori de vânt!”, a spus Trump.

Declaraţiile sale vin într-un moment de incertitudine privind aprovizionarea globală cu petrol din Orientul Mijlociu, în condiţiile în care Strâmtoarea Ormuz rămâne practic blocată.

Preţurile petrolului şi gazelor au crescut puternic de la izbucnirea războiului dintre SUA şi Israel şi Iran, la sfârşitul lunii februarie, un şoc energetic pe care Agenţia Internaţională pentru Energie l-a descris drept „cea mai severă perturbare a aprovizionării cu petrol din istorie”.

Potrivit Fondului Monetar Internaţional, acest şoc energetic ar urma să afecteze cel mai puternic economia britanică dintre toate economiile dezvoltate. În cea mai recentă ediţie a raportului „World Economic Outlook”, FMI a redus prognoza de creştere economică a Marii Britanii la doar 0,8% în acest an, de la 1,3% înainte de izbucnirea conflictului.

Criticile lui Trump la adresa politicii energetice britanice vin după o serie de atacuri la persoană la adresa premierului Keir Starmer în ultimele săptămâni. Preşedintele american a descris anterior Marea Nordului drept „un cufăr cu comori” de petrol şi gaze şi a cerut anul trecut guvernului britanic „să foreze masiv” pentru a reduce facturile la energie.

Un purtător de cuvânt al Departamentului britanic pentru Securitate Energetică şi Net Zero a declarat că guvernul ia măsuri pentru a reduce costul vieţii, inclusiv prin scăderea facturilor medii la energie cu 117 lire sterline în această lună şi prin sprijinirea detensionării conflictului din Orientul Mijlociu.

„Lecţia unei noi crize a combustibililor fosili este că Marea Britanie trebuie să iasă din dependenţa de aceste pieţe volatile şi să investească în energie curată produsă pe plan intern”, a transmis instituţia.

Secretarul britanic pentru Energie, Ed Miliband, a declarat anterior că războiul cu Iranul arată necesitatea accelerării tranziţiei către energie curată, pentru ca ţara „să scape de dependenţa de pieţele combustibililor fosili pe care nu le controlează”.

Unele partide de opoziţie de dreapta din Marea Britanie, în special Reform UK şi Partidul Conservator, cer acordarea de noi licenţe pentru exploatarea petrolului şi gazelor din Marea Nordului pentru a reduce costurile energiei.

În acelaşi timp, sindicatul Unite, care reprezintă mii de lucrători din industria petrolului şi gazelor din Marea Nordului, a cerut guvernului să crească urgent producţia internă. Apelul a venit după ce organizaţia Offshore Energies UK a avertizat că Marea Britanie trebuie să îşi îmbunătăţească securitatea energetică prin creşterea producţiei interne de gaze naturale.

Totuşi, unii experţi în energie se îndoiesc că noile licenţe din Marea Nordului ar putea rezolva problema securităţii energetice.

Laura Anderson, analist senior la Energy and Climate Intelligence Unit, a declarat că Marea Nordului este un bazin petrolier matur, aflat într-un declin pe termen lung.

„Chiar şi cu noi licenţe, producţia totală va continua să scadă. O strategie bazată pe extinderea exploatării petrolului şi gazelor riscă să urmărească o resursă aflată în declin, în loc să planifice pentru viitor”, a spus Anderson.

Editor : Liviu Cojan

