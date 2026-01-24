Live TV

Trump dă înapoi. Președintele SUA a salutat rolul soldaţilor britanici în Afganistan, după ce minimalizase sacrificiile aliaţilor NATO

Preşedintele american Donald Trump a salutat sâmbătă rolul soldaţilor britanici în războiul din Afganistan, după ce a stârnit reacţii virulente în rândul aliaţilor NATO despre care a susţinut anterior că s-ar fi ferit de confruntările armate directe cu talibanii, o remarcă pe care premierul britanic Keir Starmer a descris-o drept jignitoare, iar cei doi lideri au avut sâmbătă o convorbire telefonică, relatează AFP.

„MARII şi FOARTE BRAVII soldaţi ai Regatului Unit vor fi mereu alături de Statele Unite ale Americii! În Afganistan, 457 au murit, mulţi au fost grav răniţi, şi s-au numărat printre cei mai mari războinici. Aceasta este o legătură mult prea puternică (între SUA şi Regatul Unit n.red) pentru putea a fi ruptă vreodată”, a scris sâmbătă Trump pe reţeaua de socializare Truth Social.

Poziția lui Keir Starmer

Premierul britanic Keir Starmer a descris vineri drept jignitoare o declaraţie anterioară în care Trump a susţinut că trupele aliaţilor NATO trimise în Afganistan ar fi stat departe de confruntările armate directe cu talibanii, pe care le-ar fi lăsat pe seama trupelor SUA.

„Consider că vorbele preşedintelui Trump sunt jignitoare, absolut oribile, şi nu mă surprinde că le-au provocat atât de multă durere părinţilor celor ucişi sau răniţilor şi, de fapt, întregii ţări”, a spus şeful guvernului laburist de la Londra.

Indignare

Afirmaţia lui Trump, dintr-un interviu publicat joi de postul Fox News, a provocat indignare în statele NATO participante în Afganistan la războiul împotriva talibanilor între anii 2001 şi 2021, mai ales în Regatul Unit, ţară care, după SUA, a avut cele mai multe victime în acest război, respectiv 457 de militari britanici ucişi.

„Nu am avut niciodată nevoie de ei. Vor spune că au trimis nişte trupe în Afganistan, şi au făcut-o, dar au rămas mai în spate, puţin departe de liniile frontului”, a susţinut Trump, într-o declaraţie prin care încerca să argumenteze că aliaţii din NATO nu ar veni la ora actuală în ajutorul SUA în cazul unei astfel de cereri.

Premierul Starmer a amintit sacrificiile soldaţilor britanici din Afganistan, într-o convorbire telefonică avută sâmbătă cu Trump. „Premierul a vorbit despre soldaţii britanici şi americani curajoşi şi eroici care au luptat cu înverşunare în Afganistan, dintre care mulţi nu au mai revenit niciodată acasă”, a declarat un purtător de cuvânt de la Downing Street. „Nu trebuie să uităm niciodată sacrificiul lor”, a subliniat acesta.

Cei doi lideri au discutat de asemenea despre necesitatea unei securităţi sporite în Arctica şi despre importanţa relaţiei dintre Regatul Unit şi SUA. Ei au convenit să discute din nou „în curând”, a adăugat acelaşi purtător de cuvânt.

Articolul 5

În urma atacurilor de la 11 septembrie 2001, NATO a activat pentru prima dată în istoria sa articolul 5, în virtutea căruia un atac armat împotriva unui stat membru al Alianţei este considerat un atac împotriva tuturor, decizie luată atunci în semn de solidaritate cu SUA.

După acele atentate, armata americană, sprijinită de cea britanică, a invadat Afganistanul pe 7 octombrie 2001, lansând un conflict armat care avea să dureze 20 de ani. NATO s-a alăturat pe deplin operaţiunii în anul 2003, când a preluat comanda misiunii ISAF (Forţa Internaţională de Asistenţă pentru Securitate), însărcinată cu stabilizarea Afganistanului şi instruirea forţelor de securitate locale.

 

