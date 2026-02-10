Live TV

Trump declanșează exodul academic din SUA. Austria oferă refugiu cercetătorilor: „Mă bucur că am evitat un glonț”

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump
Donals Trump. Foto: Profimedia Images

Austria încearcă să atragă profesori și oameni de știință din Statele Unite, profitând de exodul cercetătorilor declanșat de politicile administrației Trump față de universități și cercetare. După tăieri masive de finanțare, presiuni ideologice și temeri privind represalii politice, tot mai mulți oameni de știință aleg să părăsească SUA, Viena prezentându-se drept un „refugiu sigur” pentru libertatea academică și inovație, potrivit The Guardian.

„Există mult entuziasm la Viena”, spune Malik, specialist în robotică de laborator. În primăvara trecută, pe când locuia la Boston și lucra ca consultant pentru laboratoare de cercetare biomedicală, a fost recrutat să conducă dezvoltarea infrastructurii robotice la Aithyra, un institut de cercetare în științele vieții, fondat în 2024, care urmărește integrarea inteligenței artificiale în toate aspectele dezvoltării științifice.

Când a primit apelul pentru un post la Viena, Malik începuse deja să vadă impactul asaltului lui Donald Trump asupra învățământului superior și cercetării științifice. A văzut cum prieteni și membri ai familiei au fost afectați de concedieri în masă la Institutele Naționale de Sănătate (NIH) și la Fundația Națională pentru Știință, în timp ce propria sa activitate a încetinit, după ce granturile federale au fost retrase.

Nu mai fusese niciodată în Austria, dar decizia de a părăsi Statele Unite nu a fost una dificilă.

„Am văzut semnele de pe perete”, explică Malik. „A fost nevoie de încredere pentru ca SUA să devină o superputere științifică. A durat 70 de ani – și a fost distrusă în șase luni”, spune el.

Și dacă electoratul american este dispus să facă asta, se întreabă el, cine poate garanta că nu se va întâmpla din nou în viitor?

Austria nu este singura țară care încearcă să profite de disfuncționalitățile din America. La doar câteva săptămâni după ce Trump a preluat funcția, trei istorici antifasciști proeminenți de la Universitatea Yale – Jason Stanley, Marci Shore și Timothy Snyder – au primit și au acceptat posturi la Universitatea din Toronto. Instituții din întreaga Europă au început, de asemenea, anul trecut, să ofere „azil științific” cercetătorilor din SUA, Universitatea Aix-Marseille din Franța primind peste 500 de solicitări în cadrul propriei campanii de atragere a academicienilor americani.

Eva-Maria Holzleitner, ministrul austriac al femeilor, științei și cercetării, a descris atacul auto-provocat al SUA asupra mediului academic drept „cu adevărat șocant” și un regres pentru „comunitatea științifică în ansamblu”.

Dar este și o oportunitate pentru Austria de a se prezenta drept „un refugiu sigur pentru știință, cercetare și inovație”.

Ministerul său a încercat să atragă cel puțin 50 de academicieni din SUA într-un interval de un an, jumătate printr-o inițiativă care accelerează angajarea profesorilor universitari și jumătate printr-un program de burse destinat cercetătorilor aflați la început și la mijloc de carieră. Un site al ministerului, dedicat cercetătorilor din SUA, promovează, de asemenea, fonduri pentru studenți care „sunt formal sau de facto privați de dreptul la educație” din cauza etniei, genului sau „implicării civice”.

Acest lucru vine după ce administrația Trump a arestat și a încercat să deporteze studenți, precum Mahmoud Khalil și Rümeysa Öztürk, care militează împotriva sprijinului acordat de SUA Israelului, și a încercat să restricționeze sprijinul în campusuri și îngrijirea de afirmare a genului pentru persoanele transgender.

Administrația Trump a purtat un război total împotriva a ceea ce descrie drept bastionul liberal al mediului academic, inclusiv prin anularea granturilor aprobate anterior de Congres. Toate cercetările finanțate federal trebuie acum să reflecte ideologia sa de dreapta și să evite orice mențiune legată de rasă sau gen.

Între timp, imaginile recente cu agenți federali mascați care rețin imigranți și cetățeni americani de pe străzi au contribuit, de asemenea, la convingerea multor cercetători născuți în afara SUA că nu mai sunt bineveniți în America.

La 4 iulie 2025, Academia Austriacă de Științe a anunțat primul său program de burse destinat academicienilor de toate naționalitățile care activează în instituții din SUA, folosind fonduri inițial alocate prin Planul Marshall. Două luni mai târziu, a anunțat 25 de beneficiari, fiecare primind câte 500.000 de euro.

„Mulțumiți-i lui Trump pentru acest câștig de creiere”, a declarat atunci președintele academiei, Heinz Fassmann, într-un comunicat.

Oficialii spun că, deși programul este modest, acesta transmite un semnal important că Austria este o democrație stabilă, care își afirmă angajamentul față de știință fără dictat ideologic.

Chiar și cei care au părăsit anterior Austria pentru oportunități mai bine plătite în SUA iau acum în calcul revenirea în Europa, potrivit Alexandrei Lieben, profesor de relații internaționale la Universitatea California din Los Angeles și președintă a AsciNA, asociația oamenilor de știință și cercetătorilor austrieci din America de Nord. Majoritatea celor aproximativ 1.400 de membri ai AsciNA au fost afectați de tăierile de finanțare, spune ea.

„A existat un șoc real în rândul tuturor și o stare de paralizie care a venit odată cu acesta. Aceasta s-a diminuat”, spune ea. Chiar și rezidenții pe termen lung își analizează planuri de plecare.

Alexander Lex, care studiază interacțiunea om–computer și vizualizarea datelor pentru biomedicină și alte aplicații, s-a mutat în SUA în urmă cu mai bine de un deceniu, ca cercetător postdoctoral la Universitatea Harvard, și a ajuns să conducă Visualization Design Lab de la Universitatea din Utah.

Vara trecută, Lex a anunțat că laboratorul său „intră într-un nou capitol” și se mută la Universitatea de Tehnologie din Graz. Cetățean austriac, Lex spune că a început să caute un loc de muncă în țara sa natală înainte de revenirea lui Trump la putere. Alegerile din 2024 și consecințele acestora i-au confirmat decizia de a căuta oportunități în altă parte.

„Cred că are loc o contracție majoră în mediul academic din SUA, parțial din motive concrete, parțial din cauza autocenzurii și a temerilor”, spune Lex. „Mai ales dacă te afli într-o poziție mai vulnerabilă, oamenii își asumă mai puține riscuri”, afirmă el, „iar asta este foarte rău pentru știință”.

Chiar înainte de revenirea lui Trump, Hussam Habib, care și-a obținut doctoratul la Universitatea din Iowa, simțea deja presiunile politice infiltrându-se în munca sa. El studiază impactul algoritmilor și al guvernanței platformelor asupra polarizării politice, interesul său pentru acest domeniu pornind din anii de licență petrecuți în Pakistan.

„Întâlnisem oameni la facultate care erau foarte buni, normali, decenți. Dar, de-a lungul anilor, i-ai văzut devenind tot mai radicali. Și vorbești cu ei, iar ei încep să-l citeze pe Jordan Peterson, Ben Shapiro și mulți dintre acești misogini radicali”, spune Habib.

SUA era locul unde se desfășura o mare parte din cercetarea privind dezinformarea și radicalizarea online; pentru cineva care dorea să-și construiască o carieră în domeniu, „părea locul potrivit”, își amintește el.

Însă, în urma pandemiei de Covid-19 și a afirmațiilor false ale lui Trump despre alegerile din 2020 și insurecția din 6 ianuarie, munca ce abordează dezinformarea online a devenit ținta unui atac concertat din partea Partidului Republican.

Finanțarea a început să se reducă, spune Habib, iar colegii au început să-i sugereze să se concentreze mai puțin pe impactul politic al rețelelor sociale. Apoi Habib a văzut un anunț pentru un post la Universitatea din Graz. A aplicat, fără să fi fost vreodată în Austria, și a primit una dintre noile burse destinate persoanelor care părăsesc America.

„Mă bucur că am evitat un glonț? Aș vrea să spun că nu, că aș fi fost bine”, spune Habib. Dar, „în adâncul meu, știu că aș fi fost extrem de, extrem de stresat”.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
1
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
2
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
3
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
o strada cu masini parcate din capitala dupa ninsoare
4
Gerul se întoarce: ANM anunță două zile cu ninsori, polei și vânt. Când revenim la...
parc cu zapada si iarba verde si o fata
5
Ce se întâmplă cu vremea după noul val de răcire. Prognoza meteo pentru următoarele două...
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"
Digi Sport
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Emmanuel Macron cu ochelari de soare pilot
Macron atenționează asupra unor noi conflicte cu SUA: „Nu ar trebui să ne plecăm capul”. Ce a spus despre „momentul Groenlanda”
The guided-missile submarine USS Georgia transits the Strait of Hormuz
Avertismentul SUA pentru navele care trec prin Strâmtoarea Ormuz, pe fondul tensiunilor cu Teheranul: Stați departe de apele Iranului
Podul internațional Gordie Howe
Trump amenință că va împiedica deschiderea podului dintre SUA și Canada: „Se așteaptă ca eu să le permit să «profite de America»!”
Inauguration Ceremony for President Donald Trump in Washington
Omul din spatele politicii dure a lui Trump și Vance față de Europa. Stă în culise, dar influența lui modelează deja decizii cheie
Stephen Miller
„Este esențial pentru psihicul lui Donald Trump”: Cine este arhitectul celor mai controversate politici ale președintelui SUA
Recomandările redacţiei
ilie bolojan parlament
Grevă în peste 1.500 de primării: tensiunile ajung la Parlament. Ilie...
femeie cu caciula se incalzeste la maini
De la ger la valori de primăvară: temperaturile cresc rapid și vor...
hacker
Spionaj cibernetic coordonat de guverne: angajații din industria...
Teatrul National Bucuresti-Mediafax Foto-Silviu Matei-1
Actorii protestează în fața TNB față de impunerea de către Ministerul...
Ultimele știri
Ajutorul de stat pentru livezile afectate de înghețul din 2025 a intrat în vigoare: fermierii pot primi până la 2.000 euro/hectar
Federaţia Sindicatelor din Instituţii de Cultură cere Ministerului Cultuirii să retragă normele pentru cuantificarea muncii: O sfidare
Bucureștiul are „șanse foarte mari” să găzduiască finala UEFA Europa League din 2028 sau 2029. Ce spune FRF
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Capricorn. Energia planetelor favorizează strategia și disciplina, dar cere și...
Cancan
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: 'Este diabolică'
Fanatik.ro
Instituțiile statului cu cei mai mulți bani în conturi. Autoritatea care a câștigat cel mai mult din dobânzi...
editiadedimineata.ro
Din 100 de jurnaliști care sunt victime ale deepfake-urilor, 74 sunt femei
Fanatik.ro
A venit să semneze cu Steaua, a negociat cu Rapid și a ajuns la Dinamo! Povestea transferului care a zguduit...
Adevărul
Afacerea Podkarpaska: scandalul de trafic sexual care ar putea compromite politicieni și elite din Polonia
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații despre lecțiile pe care le-a învățat după ce a fost diagnosticată cu cancer...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani! FOTO Scene rar întâlnite la JO de la...
Pro FM
Ce avere are Mihai Trăistariu la 49 de ani. Artistul a spus ce bunuri deține și câți bani câștigă pe an
Film Now
A fost dezvăluită cauza morții lui Catherine O’Hara. Ce boală avea celebra actriță și ce scrie în...
Adevarul
Misterele cutremurătoare ale bijuteriei ucigașe. Bizarul destin al ametistului Delhi care a băgat în sperieți...
Newsweek
În ce ordine intră joi pensia pe card în funcție de banca unde ai contul? Care pensionari pot lua mai puțin?
Digi FM
Nu și-a ascultat soțul și a pus mâna pe o casă de milioane: "El îmi spunea constant să renunț, dar acum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au arătat scanările RMN ale unor persoane care făceau mișcare în mod regulat. 150 de minute de sport pe...
Digi Animal World
Panică în rândul fermierilor. Viermele carnivor care amenință culturile și animalele
Film Now
De ce a refuzat Gwyneth Paltrow o scenă intimă cu Ethan Hawke, acum aproape 30 de ani: "Doamne, tatăl meu o...
UTV
Cele mai tari momente de la Super Bowl 2026. Bad Bunny a făcut spectacol total în Halftime Show