Live TV

Foto Trump deplânge moartea unui vultur pleșuv, simbol al SUA, din cauza turbinelor eoliene, dar imaginea publicată de el prezintă altceva

Data actualizării: Data publicării:
donald trump
Foto: Profimedia Images

Preşedintele american Donald Trump a confundat un şoim lovit de o pală a unei turbine eoliene cu vulturul, emblema naţională a SUA, distribuind o fotografie marţi pe platforma sa Truth Social cu scopul de a pune la îndoială energia eoliană, una dintre ţintele criticilor sale preferate, potrivit France Presse. 

În imaginea respectivă poate fi văzută o pasăre de pradă zăcând la baza unei turbine eoliene. „Eolienele ne ucid toţi frumoşii noştri vulturi!”, se emoţionează preşedintele în cuprinsul fotografiei, potrivit Agerpres. 

Dar această fotografie a fost făcută în urmă cu mai mulţi ani în Israel şi nu arată un „vultur pleşuv” („Bald eagle”), păsărea-simbol a Americii. 

Potrivit unei anchete a AFP, fotografia a fost publicată în 2017 de ziarul israelian Haaretz, care identifică un şoim şi atribuie clişeul serviciului israelian de administrare a parcurilor naturale. Caractere ebraice sunt vizibile de altfel pe trunchiul turbinei eoliene. 

Fotografia a fost distribuită pe platforma X de un cont gestionat de Casa Albă şi de Ministerul american al Energiei, care acuză eolienele de urâţirea peisajului, de costuri ridicate şi că ar reprezenta o ameninţare pentru biodiversitate, în special pentru păsări. 

Mai mulţi congresmeni, democraţi şi republicani, au criticat difuzarea fotografiilor, între care guvernatorul Californiei, Gavin Newsom. „Don Adormitul nu ştie să recunoască emblema Americii?”, se întreabă democratul pe reţelele de socializare. 

Vulturul este reprezentat pe timbre, pe monede şi pe insignele militare americane. 

El este recognoscibil prin capul său alb şi talia sa mare, fiind o specie comună în America de Nord. 

Pasărea din imaginea distribuită de Donald Trump este mai mică şi de culoare închisă. 

