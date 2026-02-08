Președintele american Donald Trump i-a răspuns lui Hunter Hess pe rețeaua Truth Social, duminică, numindu-l pe olimpic un „adevărat ratat”. Înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano, schiorul american de freestyle a declarat că are sentimente contradictorii în legătură cu reprezentarea Statelor Unite în contextul politic actual, stârnind revolta președintelui american, arată The Guardian.

Hess a fost întrebat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, cum este să reprezinte SUA la Jocurile Olimpice, având în vedere situația actuală din țară, care include raiduri ICE în Minnesota și o serie de crize geopolitice. Hess a spus că reprezentarea SUA la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 îi trezește „sentimente contradictorii” și că este „puțin dificil”.

„Evident, se întâmplă multe lucruri care nu îmi plac, și cred că nici multora dintre voi nu vă plac”, a spus el. „Pentru mine, este mai mult o chestiune de a-mi reprezenta prietenii și familia de acasă, oamenii care au reprezentat-o înaintea mea, toate lucrurile pe care le consider bune în SUA... Doar pentru că port steagul nu înseamnă că reprezint tot ce se întâmplă în SUA.”

Trump și-a exprimat clar furia duminică prin intermediul unui mesaj online: „ Schiorul olimpic Hunter Hess, un adevărat ratat, spune că el nu reprezintă țara sa la actualele Jocuri Olimpice de iarnă. Dacă este așa, nu ar fi trebuit să încerce să intre în echipă și este păcat că face parte din ea. Este foarte greu să susții pe cineva ca el”

Sursă: Truth Social

Critica lui Trump vine după cea a reprezentantului republican din Tennessee, Tim Burchett, care a spus într-o postare pe X că Hess ar trebui „să tacă și să se ducă să se joace în zăpadă”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Hess este unul dintre puținii olimpici din echipa SUA care și-au exprimat nemulțumirea față de reprezentarea țării lor în starea actuală și care au fost apoi criticați pentru asta.

Campioana națională americană la patinaj artistic, Amber Glenn, a declarat că va lua o pauză de la toate rețelele sociale după ce a fost inundată de ceea ce ea a numit „o cantitate înfricoșătoare de ură/amenințări”.

Glenn, care și-a declarat public orientarea sexuală în 2019, a fost întrebată cum se simte să facă parte din comunitatea LGBTQ sub administrația Trump.

„A fost o perioadă dificilă pentru comunitate în general și pentru această administrație”, a spus Glenn. „Nu este prima dată când a trebuit să ne unim ca comunitate și să încercăm să luptăm pentru drepturile noastre umane.”

Editor : C.A.